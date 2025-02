Ni bonos ni aumentos: el beneficio confirmado para AUH en febrero

Este refuerzo se otorga a través de la Tarjeta Alimentar, un beneficio que no requiere inscripción previa y cuya acreditación es automática para quienes perciben la AUH, la Asignación por Embarazo (AUE) y Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos. Además, no tiene límite de edad en el caso de hijos con discapacidad y cubre a niños y adolescentes de hasta 17 años, inclusive.