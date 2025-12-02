En vivo Radio La Red
No es la Libreta AUH ni SUAF: último mes para tramitar la ayuda de $85.000 de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social marcó la fecha límite para la entrega de un documento que permite el acceso a este extra. Cómo hacerlo.

El último mes para tramitar la ayuda de ANSES de $85.000 (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) advirtió que el 31 de diciembre de 2025 es la fecha límite para entregar la documentación necesaria para acceder a la Ayuda Escolar Anual. La obligación alcanza a todos los beneficiarios, incluso a quienes ya recibieron el pago automático en marzo de este año.

ANSES confirmó un depósito de $150.000 para diciembre 2025: a quiénes les corresponde

Presentación del certificado: un paso obligatorio

Para que el organismo liquide la Ayuda Escolar de forma automática en marzo de 2026, es imprescindible que las familias presenten el Certificado de Escolaridad antes de que cierre el año. Si no lo hacen, el pago no se acreditará de manera directa y deberá gestionarse nuevamente durante el próximo ciclo lectivo.

En el caso de los trabajadores registrados que cobran asignaciones familiares (SUAF), la presentación del certificado es excluyente. Para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), el trámite se realiza a través de la Libreta AUH, que además valida asistencia escolar y controles de salud.

ANSES tomó una decisión inesperada sobre la AYUDA ESCOLAR 2025, qué pasará con los beneficiarios

Quiénes aún pueden cobrar la Ayuda Escolar 2025

Las familias que todavía no hayan percibido la ayuda correspondiente a 2025 podrán acceder al beneficio si cargan el formulario durante diciembre. En estos casos, el pago se acreditará dentro de los 60 días posteriores a la presentación, por lo que el monto se verá reflejado recién en febrero de 2026.

El trámite puede completarse desde la aplicación Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o de manera presencial en cualquier oficina del organismo, sin necesidad de solicitar turno.

A quiénes alcanza la Ayuda Escolar

La Ayuda Escolar está destinada a titulares de AUH o SUAF con hijos desde los 45 días hasta los 17 años, siempre que asistan a establecimientos educativos reconocidos por la Secretaría de Educación. También está contemplada para estudiantes con discapacidad que concurran a centros educativos o reciban acompañamiento pedagógico.

El monto fijado para el ciclo lectivo 2025 es de $85.000 por hijo, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 62/2025. Ese valor será actualizado antes de que comiencen las clases de 2026, aplicando el índice de movilidad acumulado.

