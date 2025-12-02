No es la Libreta AUH ni SUAF: último mes para tramitar la ayuda de $85.000 de ANSES

El trámite puede completarse desde la aplicación Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o de manera presencial en cualquier oficina del organismo, sin necesidad de solicitar turno.

A quiénes alcanza la Ayuda Escolar

La Ayuda Escolar está destinada a titulares de AUH o SUAF con hijos desde los 45 días hasta los 17 años, siempre que asistan a establecimientos educativos reconocidos por la Secretaría de Educación. También está contemplada para estudiantes con discapacidad que concurran a centros educativos o reciban acompañamiento pedagógico.

El monto fijado para el ciclo lectivo 2025 es de $85.000 por hijo, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 62/2025. Ese valor será actualizado antes de que comiencen las clases de 2026, aplicando el índice de movilidad acumulado.