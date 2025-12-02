ANSES confirmó un depósito de $150.000 para diciembre 2025: a quiénes les corresponde

Personas sin trabajo.

Trabajadores informales , es decir, quienes no cuentan con aportes ni relación laboral registrada.

Empleadas y empleados de casas particulares , independientemente de la cantidad de horas trabajadas.

Monotributistas sociales, categoría pensada para actividades productivas de baja escala o unidades económicas unipersonales.

ANSES_bonos

A esto se suma un conjunto de requisitos vinculados a la residencia y documentación, entre ellos:

Ser argentino o naturalizado con domicilio en el país.

En caso de ser extranjero, contar con al menos dos años de residencia legal .

Presentar el DNI vigente del adulto responsable y de los menores.

Mantener actualizados los datos del grupo familiar en el sistema de ANSES.

Además, la AUH contempla un requisito fundamental: la presentación anual de la Libreta AUH, un documento que certifica tres aspectos clave del desarrollo del menor:

Educación: asistencia escolar.

Salud: control pediátrico y calendario de vacunación.

Identidad: documentación actualizada.

La presentación de la Libreta habilita la devolución del 20% retenido cada mes en los pagos de la AUH. Quienes no la entregan pueden perder el derecho al beneficio e incluso ser suspendidos del sistema.

Cuánto paga la AUH en diciembre 2025: aumento confirmado

El valor de la AUH se actualiza mensualmente siguiendo el índice de inflación. Para diciembre 2025, el monto bruto por hijo se ubica en $122.467, pero como ocurre todos los meses, ANSES liquida solo el 80%, mientras que el 20% restante queda retenido a la espera de la presentación de la Libreta.

Así, los importes quedan establecidos de la siguiente manera:

AUH total por hijo: $122.467

Monto cobrado en diciembre (80%): $97.974

Retención mensual (20%): $24.493

Este esquema aplica para todos los beneficiarios, salvo en casos de hijos con discapacidad, donde el valor es considerablemente más alto debido a la especificidad del acompañamiento estatal.

AUH por hijo con discapacidad – diciembre 2025

Monto total: $398.697

Monto que se cobra en el mes: $318.957

Retención mensual: $79.739

Este valor diferencial busca reforzar la asistencia económica a familias que requieren mayores recursos para afrontar tratamientos, traslados, medicamentos y otros gastos vinculados al cuidado de niños y adolescentes con discapacidad.

Tarjeta Alimentar en diciembre 2025: cuánto se cobra según la cantidad de hijos

La Tarjeta Alimentar es un complemento alimentario esencial que se deposita automáticamente junto con la AUH. No requiere trámite previo y su objetivo es garantizar el acceso a alimentos básicos para los menores a cargo.

Para diciembre 2025, los montos actualizados son los siguientes:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Este programa aplica también para:

Titulares de Asignación por Embarazo (AUE) desde el tercer mes.

Hogares con hijos con discapacidad , sin límite de edad.

Familias que ya estén cobrando AUH y tengan hijos de hasta 17 años.

El depósito se realiza junto al calendario habitual de la AUH, según la terminación del DNI del titular.

Cuánto cobra una familia con un hijo en diciembre: el cálculo final que confirma ANSES

Sumando los dos componentes -AUH y Tarjeta Alimentar-, el ingreso total para un hogar con un solo hijo en diciembre queda fijado en:

AUH (80%): $97.974

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total diciembre: $150.224

Este valor no incluye la retención del 20%, que se paga una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH. Por lo tanto, el depósito efectivo mensual para las familias con un hijo es exactamente $150.224, siempre que los menores cumplan con los requisitos de edad establecidos por cada programa.

Cuánto cobran los hogares con dos o tres hijos en diciembre 2025

Aunque el foco del anuncio oficial está puesto en el monto que reciben las familias con un hijo, ANSES también difundió el detalle para los demás grupos familiares:

Hogares con 2 hijos

AUH (dos hijos): $195.948

Tarjeta Alimentar: $81.936

Total: $277.884

Hogares con 3 hijos