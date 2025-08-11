Nuevo crédito de $2.500.000 para AUH y SUAF: se aprueba en minutos y se cobra en el acto

Estas opciones permiten a quienes perciben la AUH acceder a un préstamo ágil, pensado para cubrir necesidades urgentes o mejorar la economía familiar.

¿Cuáles son los requisitos para pedir el crédito de $2.500.000 para AUH?

Aunque los préstamos sociales para AUH tienen menos requisitos que un crédito tradicional, existen condiciones básicas para ser aprobados:

Ser titular activo de la AUH , con la documentación y cuenta bancaria actualizada.

Tener una cuenta bancaria o billetera virtual compatible , como Cuenta DNI o una cuenta en Banco Nación.

No registrar antecedentes negativos en el Veraz ni en otros registros de morosidad.

Contar con DNI vigente y no estar en proceso judicial por deudas.

En algunos casos, se puede pedir que el titular tenga un mínimo de antigüedad en la percepción de la AUH, por ejemplo 6 meses.

Estos requisitos facilitan que el proceso sea sencillo y rápido, sin la necesidad de presentar recibos de sueldo o garantías hipotecarias, que suelen ser un impedimento para muchos.

creditos anses jubilados .jpg AUH, SUAF y jubilados pueden gestionar préstamos desde apps como Cuenta DNI o BNA+. Te explicamos cómo pedirlos en 5 minutos.

¿Cómo se aprueba el crédito en minutos y se cobra en el acto?

Uno de los grandes avances para titulares de AUH es la digitalización del trámite. Plataformas como Cuenta DNI permiten solicitar el préstamo desde el celular, sin moverse de casa. El proceso se resume en:

Ingresar a la app de Cuenta DNI o la plataforma oficial del banco.

Completar un formulario con datos personales y monto solicitado.

La plataforma analiza automáticamente el perfil crediticio en cuestión de minutos.

Si el crédito es aprobado, el dinero se acredita en la cuenta de inmediato.

Esta rapidez se debe a la tecnología y al uso de bases de datos actualizadas que validan la información en tiempo real. Además, no es necesario esperar días para la evaluación ni presentar papeles en sucursal.

¿Cuáles son los montos, plazos y tasas del crédito para AUH?

Los montos para el crédito rápido de AUH pueden llegar hasta $2.000.000, aunque generalmente el monto inicial puede ser menor y luego aumentar con buen comportamiento crediticio.

Plazos de devolución: suelen ser entre 12 y 36 meses, dependiendo del monto y la entidad financiera.

Tasas de interés: varían entre el 80% y 120% anual nominal, algo más altas que los créditos con recibo de sueldo, pero competitivas para este segmento.

Cuotas: pueden ser fijas o ajustables, con la posibilidad de adelantar pagos sin penalidad.

¿Qué tener en cuenta antes de pedir un crédito para AUH?

Aunque estos créditos son accesibles, hay algunas recomendaciones para evitar problemas: