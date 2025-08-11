Además, se puede solicitar comprobantes adicionales, como recibos de cobro de ANSES o certificado negativo para verificar incompatibilidades.

¿Dónde y cómo se tramita el crédito para AUH y SUAF?

creditos anses jubilados .jpg Crédito de $2.000.000 para beneficiarios AUH y SUAF de ANSES: paso a paso cómo obtenerlo

Los créditos no se gestionan en ANSES, sino en los bancos. Tanto Banco Nación como Banco Provincia permiten iniciar el trámite de forma completamente digital, desde sus sitios web, home banking o apps móviles.

Para calcular el valor aproximado de las cuotas, ambos bancos ofrecen simuladores online gratuitos. Solo hay que ingresar el monto deseado, el plazo de devolución (hasta 60 meses) y obtener el cálculo instantáneo con tasas de interés nominal anual (TNA) y tasa efectiva anual (TEA).

Por ejemplo, un préstamo de $2.000.000 a 48 meses con una tasa estimada del 60% TNA puede implicar cuotas mensuales alrededor de $106.000 y un total a devolver superior a $5 millones.

¿Qué pasa si estoy en Veraz y quiero sacar el crédito?

Tener antecedentes en Veraz no descarta automáticamente la posibilidad de acceder a estos créditos, aunque sí puede dificultar la aprobación. Los bancos suelen rechazar solicitudes con deudas impagas de alto riesgo (categoría 3 o superior), embargos o situaciones judiciales.

Sin embargo, quienes tienen calificaciones más bajas o regularizaron sus deudas recientemente pueden continuar con el trámite y obtener aprobación bajo condiciones específicas.