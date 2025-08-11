Préstamo para jubilados de ANSES 2025: cómo conseguir hasta $50 millones

El monto máximo aprobado depende de la capacidad de pago, pero puede ir desde $5.000 hasta $50.000.000. La acreditación del dinero se realiza entre 24 y 48 horas hábiles tras la aprobación.
¿Cómo tramitar el préstamo para jubilados y cuánto demora el proceso?
El trámite para solicitar este crédito es sencillo y puede realizarse 100% online a través del sitio web oficial del Banco Nación o el Banco Provincia. Los pasos incluyen:
-
Ingresar al portal oficial y buscar la sección “Créditos para Jubilados”.
-
Simular el préstamo con el monto y plazo deseados (hasta 72 meses).
-
Acceder con DNI y clave de Banca Internet Nación.
-
Completar datos personales, incluyendo CBU y contacto.
-
Confirmar y enviar la solicitud.
En caso de no poder hacerlo por internet, se puede solicitar turno en sucursal para atención personalizada. La aprobación suele tardar entre 24 y 72 horas hábiles, y el dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria del solicitante.
¿Este crédito afecta el cobro de jubilaciones o bonos de ANSES?
No. Obtener este préstamo no interfiere con el calendario de pagos de ANSES, ni afecta el cobro de bonos, aumentos trimestrales o beneficios como PAMI, subsidios de luz y gas. La única condición es mantener saldo suficiente para el débito automático de las cuotas en la cuenta bancaria.
En caso de dificultades crediticias o antecedentes en Veraz, la aprobación puede ser limitada, especialmente con deudas categorizadas como alto riesgo o juicios pendientes.
¿Qué bancos ofrecen créditos para jubilados con estas condiciones?
Las dos principales entidades que ofrecen estos préstamos son:
-
Banco Nación: Líder en créditos previsionales con tasas subsidiadas y hasta 60 cuotas fijas, gestión online completa y acreditación rápida.
-
Banco Provincia: Condiciones similares, con descuentos para clientes Cuenta DNI y opción de solicitud vía celular.
Otras entidades privadas ofrecen préstamos para jubilados, pero suelen tener tasas y condiciones menos favorables.
¿Cuáles son los requisitos específicos para acceder al crédito de jubilados ANSES?
Además de ser jubilado o pensionado y cobrar por ANSES, los solicitantes deben:
-
Tener DNI vigente y cuenta bancaria con CBU propio.
-
Contar con usuario activo en la plataforma de banca online del banco.
-
No presentar deudas o antecedentes que compliquen la evaluación crediticia, especialmente en Veraz o sistemas similares.
-
Cumplir con el límite que la cuota mensual no supere el 35% de los ingresos netos.
Estos requisitos hacen que el trámite sea accesible para la mayoría de los jubilados, facilitando el acceso al crédito.