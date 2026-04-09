Horror: la desgarradora denuncia de la madrastra del nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia

Además, puso el foco en la actitud de los adultos responsables tras el hecho. “¿Por qué se escapaban? ¿Por qué no fueron directamente al hospital?”, se preguntó, al tiempo que describió comportamientos que, según su visión, resultan sospechosos.

La mujer también reclamó explicaciones sobre por qué los implicados no están detenidos y exigió Justicia. “Quiero que paguen todos los que le entregaron a Ángel para que lo maten”, lanzó con crudeza.

Denuncias previas

En paralelo, el periodista de A24 Gustavo Grabia aportó detalles sobre el trasfondo del caso. Según explicó, el padre del nene había realizado denuncias previas ante la Defensoría de la Niñez por presuntos maltratos cuando el chico ya vivía con su madre biológica.

De acuerdo a esa reconstrucción, el niño había pasado a vivir con su madre en noviembre del año pasado, luego de que ella reapareciera y solicitara la tenencia. A partir de ese momento, comenzaron a registrarse informes del jardín que advertían un deterioro en su estado.

Siempre según el testimonio del padre, esas denuncias no habrían sido tomadas, y posteriormente se dictó una restricción perimetral que le impidió ver al nene durante varios meses.