Horror: la desgarradora denuncia de la madrastra del nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia

El caso del nene de 4 años muerto en Comodoro Rivadavia sigue sumando capítulos de fuerte impacto. En las últimas horas, habló la madrastra del chico y su testimonio estuvo cargado de dolor, bronca y graves denuncias.
La mujer apuntó contra la madre biológica, cuestionó a la Justicia y lanzó duras acusaciones tras la muerte del pequeño.
El desgarrador testimonio de la madrastra del nene fallecido en Comodoro Rivadavia
El caso del nene de 4 años muerto en Comodoro Rivadavia sigue sumando capítulos de fuerte impacto. En las últimas horas, habló la madrastra del chico y su testimonio estuvo cargado de dolor, bronca y graves denuncias.
La mujer, pareja del padre de Ángel, cuestionó el accionar judicial y aseguró que existe una desigualdad en el tratamiento de los casos según el género. “Hoy en día la mujer tiene toda la razón, el hombre no. Si hubiese sido al revés, el papá ya estaría detenido”, afirmó.
En ese sentido, apuntó directamente contra la madre biológica del menor y su entorno. Según su relato, el niño “salió muerto de ahí adentro” y sembró dudas sobre las versiones que se conocieron en torno a lo ocurrido.
También relató inconsistencias en los hechos previos a la muerte del nene. Aseguró que en un primer momento se habló de una situación puntual un domingo, cuando el chico habría sido encontrado en mal estado, sin responder. Sin embargo, cuestionó los cambios en el relato posterior.
Además, puso el foco en la actitud de los adultos responsables tras el hecho. “¿Por qué se escapaban? ¿Por qué no fueron directamente al hospital?”, se preguntó, al tiempo que describió comportamientos que, según su visión, resultan sospechosos.
La mujer también reclamó explicaciones sobre por qué los implicados no están detenidos y exigió Justicia. “Quiero que paguen todos los que le entregaron a Ángel para que lo maten”, lanzó con crudeza.
En paralelo, el periodista de A24 Gustavo Grabia aportó detalles sobre el trasfondo del caso. Según explicó, el padre del nene había realizado denuncias previas ante la Defensoría de la Niñez por presuntos maltratos cuando el chico ya vivía con su madre biológica.
De acuerdo a esa reconstrucción, el niño había pasado a vivir con su madre en noviembre del año pasado, luego de que ella reapareciera y solicitara la tenencia. A partir de ese momento, comenzaron a registrarse informes del jardín que advertían un deterioro en su estado.
Siempre según el testimonio del padre, esas denuncias no habrían sido tomadas, y posteriormente se dictó una restricción perimetral que le impidió ver al nene durante varios meses.