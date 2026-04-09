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ANSES habilita reintegros del 10% a JUBILADOS para compras con tarjeta de débito

ANSES habilitó una red de reintegros automáticos en farmacias y supermercados que permite a los jubilados y pensionados aliviar el impacto de la inflación en sus haberes de abril de 2026.

ANSES habilita reintegros del 10% a JUBILADOS para compras con tarjeta de débito

ANSES habilita reintegros del 10% a JUBILADOS para compras con tarjeta de débito

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y los beneficiarios del sistema previsional cuentan con una herramienta de alivio económico que se activa sin trámites previos. En abril de 2026, el programa Beneficios ANSES permite a los jubilados acceder a reintegros del 10% y hasta el 20% en compras realizadas con la tarjeta de débito oficial. Esta iniciativa, que alcanza a más de 12.000 comercios en todo el país, busca complementar el haber mensual mediante devoluciones automáticas en rubros críticos como farmacia, alimentos e indumentaria.

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El sistema de la Administración Nacional de la Seguridad Social funciona de manera directa: al realizar compras, principalmente los días lunes, el reintegro se acredita en la cuenta bancaria del titular en un plazo de 72 horas hábiles. Este beneficio de ANSES no requiere cupones ni inscripciones complejas, ya que la propia tarjeta de débito donde se percibe la jubilación o pensión actúa como validador en los puntos de venta adheridos. Para muchos beneficiarios, el uso estratégico de estos descuentos representa un ahorro mensual estimado de entre $15.000 y $25.000.

Durante abril de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social también aplica el aumento del 2,9% por movilidad, situando la jubilación mínima en $380.319,31. Al combinar el haber actualizado, el bono extraordinario de $70.000 y los reintegros en comercios, el organismo busca sostener el poder de compra de los sectores más vulnerables. La red de beneficios se extiende a titulares de Pensiones No Contributivas y la Asignación Universal por Hijo, consolidándose como una política de asistencia integral para los consumos diarios.

¿Cómo funciona el reintegro de ANSES en farmacias y supermercados?

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ANSES habilita reintegros del 10% a JUBILADOS para compras con tarjeta de d&eacute;bito

ANSES habilita reintegros del 10% a JUBILADOS para compras con tarjeta de débito

Para acceder a los descuentos de la Administración Nacional de la Seguridad Social en abril de 2026, se debe utilizar la tarjeta de débito vinculada al cobro de la prestación. El beneficio consiste en una devolución del 10% del monto total de la compra, con acreditación automática en la cuenta del beneficiario.

En rubros específicos como perfumería y farmacia, algunos comercios de la red de Beneficios ANSES ofrecen hasta un 20% de descuento directo por línea de caja. Es fundamental verificar que el establecimiento forme parte del listado oficial en la web de ANSES, ya que el sistema de reintegros depende de la adhesión del local al programa federal.

¿Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en abril de 2026?

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que en abril se mantiene el pago del refuerzo extraordinario para quienes perciben los menores ingresos. Los grupos que cobran el monto completo son:

  • Jubilados que perciben el haber mínimo ($380.319,31).

  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez.

  • Madres de 7 hijos que cobran pensiones no contributivas.

Quienes superen la mínima pero perciban menos de $450.319,31, cobrarán un bono proporcional hasta alcanzar ese techo. Por el contrario, aquellos jubilados con haberes superiores a dicha cifra quedan excluidos del pago extra este mes.

¿Cuál es el tope de ingresos para mantener los beneficios de ANSES?

Tras el ajuste por movilidad del 2,9%, la Administración Nacional de la Seguridad Social estableció un nuevo techo para la liquidación de ayudas adicionales. El haber mínimo garantizado se ubicó en $380.319,31, lo que modifica los cálculos para el pago del bono.

Es relevante destacar que, si bien existen opciones de financiamiento para el sector pasivo, los créditos para jubilados que cobran en ANSES no son otorgados directamente por el organismo previsional, sino por entidades bancarias externas que utilizan el sistema de pago de haberes. El control de ingresos mensuales es automático y se refleja en el recibo de haberes disponible en la plataforma Mi ANSES.

¿Cuándo cobran los jubilados de ANSES en abril según el DNI?

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social para jubilados que no superan el haber mínimo (y cobran el bono completo) se distribuye de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: 10 de abril.

  • DNI terminados en 1: 13 de abril.

  • DNI terminados en 2: 14 de abril.

  • DNI terminados en 3: 15 de abril.

  • DNI terminados en 4: 16 de abril.

  • DNI terminados en 5: 17 de abril.

  • DNI terminados en 6: 20 de abril.

  • DNI terminados en 7: 21 de abril.

  • DNI terminados en 8: 22 de abril.

  • DNI terminados en 9: 23 de abril.

Para quienes superan la mínima, los pagos se realizarán entre el 24 y el 30 de abril, dependiendo de la terminación del documento de identidad.

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