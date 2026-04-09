ANSES habilita reintegros del 10% a JUBILADOS para compras con tarjeta de débito

En rubros específicos como perfumería y farmacia, algunos comercios de la red de Beneficios ANSES ofrecen hasta un 20% de descuento directo por línea de caja. Es fundamental verificar que el establecimiento forme parte del listado oficial en la web de ANSES, ya que el sistema de reintegros depende de la adhesión del local al programa federal.

¿Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en abril de 2026?

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que en abril se mantiene el pago del refuerzo extraordinario para quienes perciben los menores ingresos. Los grupos que cobran el monto completo son:

Jubilados que perciben el haber mínimo ( $380.319,31 ).

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor ( PUAM ).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas ( PNC ) por invalidez y vejez.

Madres de 7 hijos que cobran pensiones no contributivas.

Quienes superen la mínima pero perciban menos de $450.319,31, cobrarán un bono proporcional hasta alcanzar ese techo. Por el contrario, aquellos jubilados con haberes superiores a dicha cifra quedan excluidos del pago extra este mes.

¿Cuál es el tope de ingresos para mantener los beneficios de ANSES?

Tras el ajuste por movilidad del 2,9%, la Administración Nacional de la Seguridad Social estableció un nuevo techo para la liquidación de ayudas adicionales. El haber mínimo garantizado se ubicó en $380.319,31, lo que modifica los cálculos para el pago del bono.

Es relevante destacar que, si bien existen opciones de financiamiento para el sector pasivo, los créditos para jubilados que cobran en ANSES no son otorgados directamente por el organismo previsional, sino por entidades bancarias externas que utilizan el sistema de pago de haberes. El control de ingresos mensuales es automático y se refleja en el recibo de haberes disponible en la plataforma Mi ANSES.

¿Cuándo cobran los jubilados de ANSES en abril según el DNI?

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social para jubilados que no superan el haber mínimo (y cobran el bono completo) se distribuye de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 10 de abril.

DNI terminados en 1: 13 de abril.

DNI terminados en 2: 14 de abril.

DNI terminados en 3: 15 de abril.

DNI terminados en 4: 16 de abril.

DNI terminados en 5: 17 de abril.

DNI terminados en 6: 20 de abril.

DNI terminados en 7: 21 de abril.

DNI terminados en 8: 22 de abril.

DNI terminados en 9: 23 de abril.

Para quienes superan la mínima, los pagos se realizarán entre el 24 y el 30 de abril, dependiendo de la terminación del documento de identidad.