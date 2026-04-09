Gustavo Conti confesó la escandalosa razón detrás de su ausencia en el documental de Silvina Luna

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En ese mismo sentido, explicó cómo se fue apartando del entorno cercano de Silvina. “Hubo cosas que sucedieron que me parece que no estaban bien y me abrí, cuando no sos bien recibido en un lugar yo me abro. No me integraron como yo hubiese preferido, pero preferí abrirme y ya está”, agregó tajante, dejando entrever tensiones que hasta ahora no habían trascendido públicamente.

A pesar de su negativa, el actor evitó emitir críticas hacia el contenido del documental y se mostró respetuoso con quienes llevan adelante la producción. “Si lo que ella quería era que se muestre esto, me parece bien que se haga. No creo que el hermano no haga nada que ella no quisiera”, afirmó, confiando en que el proyecto refleja la voluntad de la propia Luna.

Sin embargo, no ocultó la carga emocional que podría implicar ver el resultado final. “Deben ser tremendas las imágenes del documental, por cómo sucedió todo y por cómo era ella. Pensarlo me pone mal, capaz ni lo veo”, confesó con evidente angustia.

Sobre el cierre, dejó una frase que resume su dolor frente a la pérdida. “Me entristece mucho el tema de Silvina, nunca se va a hacer justicia porque ella no está”, expresó, reflejando un sentimiento que comparten muchos tras su fallecimiento.

Gustavo Conti - No quiero formar parte de la serie de Silvina Luna - captura Desayuno Americano

Cuál fue el impactante mensaje que Gustavo Conti recibió de Silvina Luna a través de un sueño

A casi tres años de la muerte de Silvina Luna, su recuerdo sigue más vigente que nunca entre quienes formaron parte de su círculo íntimo. La modelo falleció el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, luego de permanecer cerca de tres meses internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano, en medio de un cuadro de salud delicado que arrastraba desde hacía tiempo tras la intervención estética que le había realizado Aníbal Lotocki en 2010.

En este contexto, este verano fue Gustavo Conti quien decidió abrir su corazón en redes sociales y compartir una experiencia tan íntima como conmovedora vinculada a su amiga. A través de sus historias de Instagram, el actor relató un sueño que lo dejó profundamente movilizado, donde la rosarina volvió a hacerse presente de una manera muy especial.

"Gordita te soñé, nos abrazamos y le dijiste que era como el tema de Phil Collins 'Confianza'", escribió el marido de Ximena Capristo, junto a una imagen que los muestra juntos en tiempos más felices. Su mensaje rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar ante la sensibilidad del recuerdo.

gustavo conti soñó con su amiga silvina luna

Pero eso no fue todo. Gustavo Conti profundizó en lo que sintió tras ese encuentro onírico y reveló el impacto que le generó intentar entender el mensaje que, según él, le dejó Silvina Luna. "Busqué en Google la relación de Phil y la confianza y me tiró este tema! Piel de gallina al leer la traducción", expresó con evidente emoción.

El actor también explicó por qué decidió investigar sobre la canción mencionada en el sueño, dejando en claro que no es un artista que escuche habitualmente. "No escucho Phil, si conocía el tema pero hasta ahí", aclaró, dando cuenta de la sorpresa que le generó toda la situación.

De esta manera, Gustavo Conti volvió a demostrar que mantiene intacto el recuerdo de Silvina Luna, a quien consideraba una amiga muy cercana, y dejó en evidencia cómo su figura sigue presente en su vida incluso desde lo más profundo de sus sueños.