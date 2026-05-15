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Oficial: el Gobierno anunció que pagará un nuevo súper beneficio

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación, puso en marcha una nueva etapa de aprobaciones para las Becas Progresar Obligatorio, una medida que impacta de manera directa en miles de estudiantes y familias argentinas que dependen de esta ayuda económica para sostener la continuidad educativa.

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Oficial: el Gobierno anunció que pagará un nuevo súper beneficio

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La confirmación oficial llegó luego de una evaluación técnica sobre las solicitudes presentadas durante la primera convocatoria del año, y ya son numerosos los beneficiarios que comenzaron a recibir la validación de sus inscripciones para acceder al programa.

Este respaldo financiero representa mucho más que un ingreso mensual: se trata de una herramienta diseñada para reducir la deserción escolar, fomentar la permanencia en las aulas y aliviar la carga económica de hogares que enfrentan dificultades para sostener la educación de sus hijos.

Nuevo impulso económico para estudiantes de todo el país

La línea de asistencia que comenzó a aprobarse corresponde a Progresar Obligatorio, destinada principalmente a jóvenes de entre 16 y 24 años que buscan finalizar sus estudios primarios o secundarios en instituciones oficialmente reconocidas.

El esquema contempla una cuota mensual total de $35.000, aunque el pago se distribuye bajo una modalidad específica:

  • 80% mensual directo: $28.000
  • 20% retenido: $7.000 acumulados hasta acreditar regularidad escolar

Esto significa que cada estudiante recibe mensualmente la mayor parte del beneficio, mientras que el porcentaje restante se libera una vez que se certifica el cumplimiento de los requisitos académicos y administrativos exigidos por el programa.

La intención oficial es reforzar tanto la asistencia económica inmediata como el compromiso educativo sostenido.

Pago retroactivo: junio podría traer una suma mayor para nuevos beneficiarios

Uno de los puntos más relevantes de esta nueva tanda de aprobaciones es que quienes obtuvieron recientemente el alta no solo comenzarán a cobrar el beneficio actual, sino que también podrían percibir pagos retroactivos.

Debido a que la convocatoria inició meses atrás, los estudiantes aprobados podrían recibir en junio montos correspondientes a:

  • Marzo
  • Abril
  • Mayo

Esto genera una acumulación que podría traducirse en una suma considerable para muchas familias.

En términos prácticos, algunos beneficiarios podrían cobrar varios meses juntos, representando un alivio financiero significativo en un contexto económico complejo.

Cómo consultar si la solicitud fue aprobada

Los aspirantes pueden verificar el estado de su inscripción ingresando a la plataforma oficial de Progresar utilizando:

  • CUIL
  • Contraseña personal

En caso de aprobación, el sistema informará la incorporación formal al programa y el cronograma de pagos.

Si la solicitud fue rechazada, la plataforma también detalla el motivo, permitiendo que el estudiante pueda iniciar un reclamo administrativo en caso de detectar errores en la carga de información.

Esta instancia resulta clave para evitar exclusiones injustificadas por inconsistencias burocráticas.

Cuántas cuotas contempla el programa en 2026

La primera convocatoria del año contempla hasta 12 cuotas, estructuradas de la siguiente manera:

Pagos regulares

  • 8 cuotas mensuales ordinarias

Cuotas estímulo

  • 4 pagos adicionales vinculados a:
    • Presencialidad
    • Rendimiento académico
    • Participación educativa

Este diseño busca incentivar no solo la inscripción, sino también la permanencia y el desempeño activo dentro del sistema educativo.

Qué sucede con el 20% retenido

Para cobrar el porcentaje retenido, los beneficiarios deben presentar la documentación que certifique:

  • Alumno regular
  • Asistencia
  • Cumplimiento institucional

Sin este paso, el dinero acumulado no se libera.

Por eso, mantener actualizada la documentación es fundamental para no perder parte del beneficio.

Próxima inscripción: cuándo abrirá una nueva oportunidad

Aunque la primera etapa cerró el 24 de abril, el Gobierno ya proyecta una segunda instancia de inscripción para ampliar el acceso al programa.

Fecha estimada

  • Agosto de 2026

Modalidad

  • 100% online
  • Plataforma oficial de Becas Progresar
  • Aplicación Mi Argentina

Esta nueva ventana permitirá que estudiantes que no lograron inscribirse en la primera etapa puedan hacerlo durante el segundo semestre.

Requisitos clave para acceder a Progresar Obligatorio

El acceso al programa depende del cumplimiento de diversas condiciones establecidas por Capital Humano.

Edad

  • Entre 16 y 24 años

Excepciones

Pueden extenderse límites para:

  • Personas con discapacidad
  • Hogares monoparentales
  • Sectores vulnerables

Ingresos familiares

El grupo familiar no debe superar los 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, lo que actualmente ronda aproximadamente:

  • $1.057.200 mensuales

Condición educativa

  • Ser alumno regular
  • Institución reconocida oficialmente

Salud

  • Vacunación obligatoria
  • Controles médicos

Compromiso

  • Participar en actividades formativas definidas por el Ministerio

Una política que busca contener el abandono escolar

En medio de un escenario económico desafiante, el fortalecimiento de Becas Progresar aparece como una política orientada a evitar que miles de jóvenes abandonen sus estudios por razones económicas.

El acompañamiento financiero no solo representa un ingreso, sino también una apuesta estatal por la formación educativa como herramienta de inclusión social.

Especialistas en políticas educativas sostienen que este tipo de programas funcionan como barreras de contención frente a contextos de vulnerabilidad, especialmente en sectores donde la continuidad escolar suele verse amenazada por necesidades laborales tempranas o carencias estructurales.

Impacto directo en las familias

Para numerosos hogares argentinos, este ingreso mensual significa:

  • Pago de transporte
  • Compra de útiles
  • Acceso a conectividad
  • Alimentación vinculada a la escolaridad

Por ello, cada nueva aprobación genera una expectativa importante en sectores que dependen de estas ayudas para sostener trayectorias educativas.

El desafío administrativo sigue siendo central

A pesar del avance, muchas familias aún enfrentan dificultades vinculadas a:

  • Errores en la carga de datos
  • Demoras administrativas
  • Falta de documentación
  • Problemas de validación

Por esa razón, desde el Gobierno recomiendan revisar periódicamente el estado del trámite y mantener toda la información actualizada.

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