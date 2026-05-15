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AUH y SUAF: ANSES confirmó los cobros para junio 2026

Se oficializó el impacto del reciente indicador de precios sobre las prestaciones familiares del sistema previsional. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará la actualización correspondiente en los haberes de la AUH y las categorías del SUAF para el próximo período mensual.

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AUH y SUAF: ANSES confirmó los cobros para junio 2026

AUH y SUAF: ANSES confirmó los cobros para junio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará los nuevos valores para las asignaciones familiares y sociales a partir del próximo mes, en sintonía con las normativas de movilidad vigentes. Tras difundirse el Índice de Precios al Consumidor (IPC) emitido por el INDEC, se informa que el aumento de la AUH y SUAF quedará fijado en un 2,6%. Este mecanismo de actualización mensual automática busca que los montos acompañen la variación real de la economía minorista.

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Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en junio tras conocerse el dato de la inflación. (Foto: archivo)

El esquema previsional de la Administración Nacional de la Seguridad Social procesará las liquidaciones de forma directa para impactar en los saldos de bolsillo de los titulares. Se confirma que el ajuste del 2,6% alcanza tanto a los sectores de la economía informal como a los empleados registrados que perciben el salario familiar. La desaceleración del indicador inflacionario de abril define así las nuevas bases de cobro para las prestaciones que administra el organismo.

Durante el transcurso de junio de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social supervisará que las acreditaciones se unifiquen con los complementos alimentarios y nutricionales habituales. Se establece que para el universo del SUAF de ANSES, las bandas salariales de ingresos también se verán modificadas técnicamente por el porcentaje de movilidad, permitiendo adecuar el encuadramiento de los trabajadores en relación de dependencia y monotributistas de forma masiva.

¿Cuál es el monto de la AUH de ANSES tras la actualización?

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AUH y SUAF: ANSES confirmó los cobros para junio 2026

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará el incremento del 2,6% para establecer los nuevos valores por menor a cargo. Con este ajuste técnico, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) alcanzarán una cifra nominal bruta de $144.959,44 durante el transcurso del mes de junio.

Se establece que de dicho valor total, la Administración Nacional de la Seguridad Social acredita de forma mensual directa el 80% neto de la prestación, reteniendo preventivamente el 20% restante. Los titulares de la AUH de ANSES percibirán la suma unificada con los recursos complementarios de la Tarjeta Alimentar, siguiendo el cronograma habitual que se organiza según la terminación del documento de identidad.

¿Cómo quedan las escalas y topes del SUAF de ANSES?

Se confirma que la Administración Nacional de la Seguridad Social reconfigurará los tramos salariales y montos fijos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Al incorporarse el ajuste del 2,6% derivado de la inflación de abril, el valor base por hijo para el primer escalón de ingresos familiares se ubicará en los $72.487,93 a partir del próximo ciclo.

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social elevará proporcionalmente los topes máximos de Ingreso del Grupo Familiar (IGF) para mantener la equidad del empleo formal. Si los vínculos filiales se encuentran correctamente registrados en la base de datos previsional, el impacto de la nueva movilidad mensual se verá reflejado automáticamente en la cuenta bancaria de cobro declarada por el trabajador aportante.

¿Qué canales están habilitados para chequear los nuevos valores?

Se establece que los beneficiarios pueden ingresar con su clave previsional al sitio oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social para consultar los desgloses de haberes de forma anticipada.

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