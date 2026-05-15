AUH y SUAF: ANSES confirmó los cobros para junio 2026

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará el incremento del 2,6% para establecer los nuevos valores por menor a cargo. Con este ajuste técnico, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) alcanzarán una cifra nominal bruta de $144.959,44 durante el transcurso del mes de junio.

Se establece que de dicho valor total, la Administración Nacional de la Seguridad Social acredita de forma mensual directa el 80% neto de la prestación, reteniendo preventivamente el 20% restante. Los titulares de la AUH de ANSES percibirán la suma unificada con los recursos complementarios de la Tarjeta Alimentar, siguiendo el cronograma habitual que se organiza según la terminación del documento de identidad.

¿Cómo quedan las escalas y topes del SUAF de ANSES?

Se confirma que la Administración Nacional de la Seguridad Social reconfigurará los tramos salariales y montos fijos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Al incorporarse el ajuste del 2,6% derivado de la inflación de abril, el valor base por hijo para el primer escalón de ingresos familiares se ubicará en los $72.487,93 a partir del próximo ciclo.

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social elevará proporcionalmente los topes máximos de Ingreso del Grupo Familiar (IGF) para mantener la equidad del empleo formal. Si los vínculos filiales se encuentran correctamente registrados en la base de datos previsional, el impacto de la nueva movilidad mensual se verá reflejado automáticamente en la cuenta bancaria de cobro declarada por el trabajador aportante.

¿Qué canales están habilitados para chequear los nuevos valores?

Se establece que los beneficiarios pueden ingresar con su clave previsional al sitio oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social para consultar los desgloses de haberes de forma anticipada.