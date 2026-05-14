Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en junio tras conocerse el dato de la inflación

aumento jubilados
El incremento se aplicará en base a la fórmula de movilidad.
Los haberes previsionales quedarán de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $403.396,63;
- Jubilación máxima: $2.714.477,30;
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $322.717,30;
- Pensiones No Contributivas (PNC): $282.377,67;
- Prestación Básica Universal (PBU): $184.535,54.
Además, durante junio los jubilados y pensionados percibirán la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como medio aguinaldo.
AUH y asignaciones ANSES: cuánto se cobra en junio
La actualización también impactará sobre las prestaciones sociales que abona la ANSES, como la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo.
Con el nuevo ajuste, los montos quedarían de la siguiente manera:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $144.959,44;
- Asignación Universal por Embarazo (AUE): $144.959,44;
- Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF: $72.487,93 para el primer escalón de ingresos.
El bono adicional para jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo suele oficializarse días antes del inicio del calendario de pagos mensual. Ese refuerzo permanece congelado en hasta $70.000 desde hace dos años.