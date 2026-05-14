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Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en junio tras conocerse el dato de la inflación

Tras el dato difundido por el INDEC de abril, se supo cuánto va a impactar en los haberes para los diferentes beneficiarios del organismo previsional.

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Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en junio tras conocerse el dato de la inflación. (Foto: archivo)

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en junio tras conocerse el dato de la inflación. (Foto: archivo)

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un aumento del 2,6% en junio, luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) difundiera el dato de inflación correspondiente a abril. Con esta actualización, millones de beneficiarios cobrarán nuevos montos el próximo mes, incluido el medio aguinaldo para jubilados y pensionados.

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El incremento se aplicará en base a la fórmula de movilidad vigente establecida por el DNU 274/24, que ajusta los haberes según la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en junio 2026

Con el aumento del 2,6%, la jubilación mínima pasará a ser de $403.396,63. A ese monto se le sumará el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno ya adelantó que continuará otorgando a quienes perciben los haberes más bajos.

De esta manera, quienes cobran la mínima recibirán en total $473.396,63 durante junio.

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El incremento se aplicará en base a la fórmula de movilidad.

El incremento se aplicará en base a la fórmula de movilidad.

Los haberes previsionales quedarán de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $403.396,63;
  • Jubilación máxima: $2.714.477,30;
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $322.717,30;
  • Pensiones No Contributivas (PNC): $282.377,67;
  • Prestación Básica Universal (PBU): $184.535,54.

Además, durante junio los jubilados y pensionados percibirán la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como medio aguinaldo.

AUH y asignaciones ANSES: cuánto se cobra en junio

La actualización también impactará sobre las prestaciones sociales que abona la ANSES, como la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo.

Con el nuevo ajuste, los montos quedarían de la siguiente manera:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $144.959,44;
  • Asignación Universal por Embarazo (AUE): $144.959,44;
  • Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF: $72.487,93 para el primer escalón de ingresos.

El bono adicional para jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo suele oficializarse días antes del inicio del calendario de pagos mensual. Ese refuerzo permanece congelado en hasta $70.000 desde hace dos años.

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