Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en junio tras conocerse el dato de la inflación

aumento jubilados El incremento se aplicará en base a la fórmula de movilidad.

Los haberes previsionales quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $403.396,63;

Jubilación máxima: $2.714.477,30;

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $322.717,30;

Pensiones No Contributivas (PNC): $282.377,67;

Prestación Básica Universal (PBU): $184.535,54.

Además, durante junio los jubilados y pensionados percibirán la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como medio aguinaldo.

AUH y asignaciones ANSES: cuánto se cobra en junio

La actualización también impactará sobre las prestaciones sociales que abona la ANSES, como la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo.

Con el nuevo ajuste, los montos quedarían de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $144.959,44;

Asignación Universal por Embarazo (AUE): $144.959,44;

Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF: $72.487,93 para el primer escalón de ingresos.

El bono adicional para jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo suele oficializarse días antes del inicio del calendario de pagos mensual. Ese refuerzo permanece congelado en hasta $70.000 desde hace dos años.