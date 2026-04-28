Oficial y confirmadísimo: bono para los jubilados con 30 años de aportes

Este sistema reemplazó mecanismos anteriores que otorgaban aumentos trimestrales, permitiendo una adaptación más frecuente de los ingresos ante el contexto económico.
El refuerzo de $70.000 continuará funcionando como complemento para quienes cobran la mínima, elevando el ingreso total de ese segmento a $463.174,10.
El bono será acreditado de forma automática junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar gestiones adicionales, y se depositará en la misma cuenta bancaria donde habitualmente se perciben los pagos previsionales.
Nuevos montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones en mayo
El ajuste no impactará únicamente en las jubilaciones, sino también en otras prestaciones sociales administradas por ANSES.
Valores actualizados:
Jubilación mínima
- Haber: $393.174,10
- Bono: $70.000
- Total: $463.174,10
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
- Haber: $314.539,28
- Bono: $70.000
- Total: $384.539,28
Pensiones No Contributivas
- Haber: $275.221,87
- Bono: $70.000
- Total: $345.221,87
Pensión para madres de siete hijos
- Haber: $393.174,10
- Bono: $70.000
- Total: $463.174,10
Asignación Universal por Hijo (AUH)
AUH por discapacidad
Quiénes cobran el bono completo de $70.000 y cómo se calcula el pago proporcional
El refuerzo económico fue diseñado para beneficiar especialmente a quienes perciben menores ingresos previsionales.
Cobrarán el bono completo:
- Jubilados con haber mínimo
- Titulares de PUAM
- Beneficiarios de pensiones no contributivas
- Madres de siete hijos pensionadas
Pago proporcional para haberes intermedios
Aquellos jubilados cuyos ingresos superen el haber mínimo pero no alcancen los $463.174,10 recibirán un monto complementario variable.
Por ejemplo:
- Si una persona cobra $430.000, recibirá un bono parcial para alcanzar el tope previsto.
Quienes superen el piso de $463.174,10 quedarán excluidos del bono extraordinario.
Calendario oficial de pagos ANSES para mayo 2026
ANSES confirmó el cronograma de acreditaciones según terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Jubilados y pensionados que cobran la mínima
- DNI finalizado en 0: lunes 11 de mayo
- DNI finalizado en 1: martes 12 de mayo
- DNI finalizado en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI finalizado en 3: jueves 14 de mayo
- DNI finalizado en 4: viernes 15 de mayo
- DNI finalizado en 5: lunes 18 de mayo
- DNI finalizado en 6: martes 19 de mayo
- DNI finalizado en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI finalizado en 8: jueves 21 de mayo
- DNI finalizado en 9: viernes 22 de mayo
Jubilados con haberes superiores al mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo
Qué deben hacer los beneficiarios para cobrar
No es necesario realizar inscripción, trámite ni actualización de datos para acceder al bono, siempre que el beneficiario ya perciba una prestación compatible.
El dinero se depositará automáticamente:
- En la cuenta bancaria habitual
- En la fecha asignada por calendario
- Junto al haber mensual correspondiente
ANSES recomienda verificar fechas y montos a través de:
- Mi ANSES
- Sitio oficial del organismo
- Aplicación móvil