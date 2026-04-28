Becas Progresar ANSES: últimos días para inscribirse y no perder el beneficio

Desde el organismo recordaron que, una vez vencido el plazo del 30 de abril, no habrá nuevas incorporaciones hasta la próxima convocatoria.

Requisitos para acceder a las Becas Progresar

Quienes quieran solicitar el beneficio deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por la Secretaría de Educación y ANSES:

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos cinco años de residencia legal en el país.

Tener entre 17 y 25 años al momento de ingresar.

al momento de ingresar. Para estudiantes avanzados, el límite se amplía hasta los 30 años .

. Los grupos prioritarios no tienen tope de edad.

No superar ingresos familiares equivalentes a tres salarios mínimos , es decir $1.073.400 .

, es decir . Haber finalizado el secundario sin materias pendientes.

Estar inscripto en una carrera universitaria, terciaria, tecnicatura o profesorado.

Mantener regularidad académica durante la cursada.

Becas_Progresar

Cuánto paga la Beca Progresar Superior en 2026

El programa otorga una suma mensual de $35.000, con pagos distribuidos en hasta doce cuotas al año.

Sin embargo, no todos cobran el monto completo desde el inicio. En el caso de quienes ingresan por primera vez, se retiene el 20% mensual, que luego se libera cuando el estudiante acredita la regularidad y el avance académico.

Los estudiantes avanzados, en cambio, perciben el 100% del beneficio desde el primer cobro.

Además, cuatro de las doce cuotas quedan sujetas al cumplimiento de los requisitos académicos al cierre del ciclo lectivo.

Últimos días para anotarse

Cada año miles de estudiantes quedan afuera del programa por no completar la inscripción a tiempo. Por eso, quienes cumplan con los requisitos todavía están a tiempo de iniciar el trámite y acceder a una ayuda clave para sostener sus estudios durante 2026.