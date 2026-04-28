En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Becas Progresar
Previsional

Becas Progresar ANSES: últimos días para inscribirse y no perder el beneficio

La Secretaría de Educación mantiene abierta por pocos días la inscripción a las Becas Progresar 2026. Quienes cumplan los requisitos todavía pueden acceder al pago mensual de $35.000 antes del cierre definitivo.

Becas Progresar ANSES: últimos días para inscribirse y no perder el beneficio

Becas Progresar ANSES: últimos días para inscribirse y no perder el beneficio

La Secretaría de Educación confirmó que continúa abierta la inscripción para las Becas Progresar Superior 2026 que gestiona ANSES, uno de los programas más importantes de asistencia económica para estudiantes terciarios y universitarios de todo el país. Se trata de una ayuda mensual destinada a acompañar la trayectoria académica y aliviar los gastos que implica cursar una carrera.

Leé también Jubilados de ANSES en mayo: cronograma de cobro y los cambios por los feriados
Jubilados de ANSES en mayo: cronograma de cobro y los cambios por los feriados

El plazo para anotarse finaliza el 30 de abril, por lo que restan los últimos días para iniciar el trámite y sumarse al beneficio que este año entrega $35.000 por mes.

Cómo cobrar las Becas Progresar de ANSES en 2026

Las Becas Progresar Superior están dirigidas a estudiantes que cursan carreras en universidades nacionales, provinciales o institutos superiores públicos. Para acceder, la carrera debe contar con reconocimiento oficial.

La inscripción se realiza de forma online a través de la plataforma oficial del programa utilizando una cuenta de Mi Argentina, por lo que es clave tener actualizados los datos personales y académicos al momento de iniciar la solicitud.

Desde el organismo recordaron que, una vez vencido el plazo del 30 de abril, no habrá nuevas incorporaciones hasta la próxima convocatoria.

Requisitos para acceder a las Becas Progresar

Quienes quieran solicitar el beneficio deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por la Secretaría de Educación y ANSES:

  • Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos cinco años de residencia legal en el país.
  • Tener entre 17 y 25 años al momento de ingresar.
  • Para estudiantes avanzados, el límite se amplía hasta los 30 años.
  • Los grupos prioritarios no tienen tope de edad.
  • No superar ingresos familiares equivalentes a tres salarios mínimos, es decir $1.073.400.
  • Haber finalizado el secundario sin materias pendientes.
  • Estar inscripto en una carrera universitaria, terciaria, tecnicatura o profesorado.
  • Mantener regularidad académica durante la cursada.
Becas_Progresar

Cuánto paga la Beca Progresar Superior en 2026

El programa otorga una suma mensual de $35.000, con pagos distribuidos en hasta doce cuotas al año.

Sin embargo, no todos cobran el monto completo desde el inicio. En el caso de quienes ingresan por primera vez, se retiene el 20% mensual, que luego se libera cuando el estudiante acredita la regularidad y el avance académico.

Los estudiantes avanzados, en cambio, perciben el 100% del beneficio desde el primer cobro.

Además, cuatro de las doce cuotas quedan sujetas al cumplimiento de los requisitos académicos al cierre del ciclo lectivo.

Últimos días para anotarse

Cada año miles de estudiantes quedan afuera del programa por no completar la inscripción a tiempo. Por eso, quienes cumplan con los requisitos todavía están a tiempo de iniciar el trámite y acceder a una ayuda clave para sostener sus estudios durante 2026.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Becas Progresar
Notas relacionadas
Jubilados de ANSES en mayo: se oficializó el haber mínimo de $463.250
AUH y SUAF de ANSES en mayo: establecen el aumento del 3,4%, en cuánto queda el monto
BONO de $108.000 para familias en mayo: cómo cobrarlo

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar