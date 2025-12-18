PAGO de ANSES a familias con hijos: cómo cobrar más de $80.000 en diciembre
ANSES deposita en diciembre más de $80.000 en forma directa a las familias con tres hijos. Mirá quiénes acceden y cómo se cobra.
Diciembre vuelve a consolidarse como uno de los meses más sensibles para millones de hogares que dependen de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. El cierre del año combina gastos extraordinarios por las Fiestas, el fin del ciclo escolar y el impacto persistente de la inflación sobre los alimentos, un combo que presiona el bolsillo de las familias más vulnerables.
En ese contexto, ANSES confirmó los montos vigentes para diciembre de 2025, mientras que el Ministerio de Capital Humano ratificó una decisión clave: la Tarjeta Alimentar seguirá sin aumentos, pese a la suba general de otras prestaciones. La AUH, en cambio, sí recibió una actualización mensual, lo que define el ingreso real que perciben los beneficiarios en este mes clave.
A continuación, el detalle completo de cuánto cobra una familia con un hijo, cómo se calcula el pago mensual, qué ocurre con la retención del 20% y cuál es el impacto del congelamiento del refuerzo alimentario.
Aumento de la AUH en diciembre 2025: cuánto se cobra por un hijo
La Asignación Universal por Hijo tuvo en diciembre una actualización del 2,3%, en línea con la fórmula de movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con este incremento, el monto bruto por hijo pasó a ser de $122.467.
Sin embargo, como ocurre todos los meses, ANSES paga solo el 80% de ese total y retiene el 20% restante, que se cobra de manera anual tras la presentación de la Libreta AUH.
Los valores quedan conformados de la siguiente manera:
AUH total por hijo: $122.467
Monto que se cobra en diciembre (80%): $97.973,60
Retención mensual (20%): $24.493,40
De este modo, una familia con un solo hijo recibe efectivamente $97.973,60 en diciembre, mientras que el dinero retenido se acumula mes a mes y no se pierde.
Qué pasa con el 20% retenido de la AUH
La retención del 20% funciona como un mecanismo de control del programa. Ese dinero solo se libera cuando el titular presenta la Libreta AUH, donde se certifica:
La escolaridad del menor
El cumplimiento del esquema de vacunación
Los controles de salud obligatorios
En términos anuales, la retención acumulada por un solo hijo supera los $290.000 a valores actualizados, lo que convierte a este trámite en uno de los más importantes para los beneficiarios.
Tarjeta Alimentar en diciembre 2025: montos confirmados y sin aumento
El segundo componente clave del ingreso mensual es la Tarjeta Alimentar, un refuerzo destinado exclusivamente a la compra de alimentos básicos. Este beneficio depende del Ministerio de Capital Humano y se deposita automáticamente junto con la AUH o la Asignación por Embarazo (AUE), sin necesidad de realizar trámites.
Para diciembre de 2025, el Gobierno confirmó que los montos permanecen congelados, acumulando más de seis meses sin actualización. Los valores vigentes son:
Un hijo: $52.250
Dos hijos: $81.936
Tres o más hijos: $108.062
En el caso de una familia con un solo hijo menor de 17 años, el refuerzo alimentario acreditado será de $52.250, depositado en la misma fecha que la AUH, según la terminación del DNI.
AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto cobra una familia con un hijo en diciembre
Al combinar ambos beneficios, el ingreso mensual efectivo de una familia con un hijo durante diciembre queda conformado de la siguiente manera:
AUH (80%): $97.973,60
Tarjeta Alimentar: $52.250
Total a cobrar en diciembre: $150.223,60
Este monto corresponde únicamente al dinero que se deposita en el mes. No incluye el 20% retenido, que se acumula y se paga una sola vez al año tras la presentación de la Libreta AUH.
Para muchos hogares, este ingreso combinado representa el principal sostén económico en un mes donde los gastos en alimentos, transporte y actividades escolares se incrementan de manera significativa.
Cómo se compone la AUH: aumento, pago mensual y retención
La estructura de la AUH se apoya en tres pilares fundamentales:
Monto bruto mensual, actualizado todos los meses por IPC.
Pago directo del 80%, que ANSES deposita automáticamente.
Retención del 20%, que se cobra de forma anual con la Libreta AUH.
En diciembre, aunque el monto bruto asciende a $122.467, el dinero que efectivamente ingresa al hogar es el 80%. La diferencia se transforma en un ahorro forzado que solo se libera cuando se cumplen los requisitos del programa.