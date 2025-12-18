Aumento ANSES enero 2026: cuánto cobran jubilados, pensionados y AUH

Cuánto será la jubilación mínima desde enero de 2026

Con el aumento del 2,47%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025, la jubilación mínima pasará a ser de $349.303,33 a partir de enero.

El incremento se aplica bajo el mecanismo de actualización automática mensual, que ajusta jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales tomando como referencia la inflación de dos meses atrás.

Cuánto cobrarán la PUAM y las pensiones no contributivas

Con el mismo porcentaje de aumento, los principales haberes previsionales quedarán de la siguiente manera:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60

Pensión no contributiva por invalidez o vejez: $244.523,04

Si el Gobierno confirma el pago de un bono de $70.000, los ingresos totales ascenderían a:

PUAM: $349.443,60

Pensiones no contributivas: $314.523,04

En tanto, la pensión para madres de siete hijos quedará equiparada a la jubilación mínima, con un haber de $349.303,33, también con la posibilidad de sumar el refuerzo extraordinario si se mantiene vigente.

El impacto del aumento en las asignaciones sociales

La actualización por movilidad mensual también alcanzará a las asignaciones familiares y universales. Desde enero de 2026, los nuevos montos serán:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.529,58

AUH por hijo con discapacidad: $408.697,46

Asignación por Embarazo: $118.454,32

En el caso de la AUH y la Asignación por Embarazo, ANSES continúa pagando el 80% del monto de manera mensual, mientras que el 20% restante se retiene y se cobra tras la presentación anual de la libreta sanitaria y educativa correspondiente.