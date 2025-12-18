Aumento ANSES enero 2026: cuánto cobran jubilados, pensionados y AUH
El aumento por inflación impacta en jubilaciones, PUAM, pensiones no contributivas y asignaciones sociales.
Con el dato de inflación de noviembre ya oficializado, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dejó definidos los nuevos montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones que comenzarán a regir a partir de enero de 2026. La actualización automática por movilidad garantiza un aumento para millones de beneficiarios y aporta previsibilidad de cara al inicio del nuevo año.
El anuncio llega luego de un diciembre marcado por el cobro del medio aguinaldo, bonos y refuerzos extraordinarios, y despeja una de las principales incógnitas para jubilados y pensionados. Aunque enero no contará con aguinaldo, el ajuste por inflación permitirá recomponer los haberes y establecer un nuevo piso de ingresos.
Expectativa por la continuidad del bono previsional
Uno de los puntos que aún resta definir es la continuidad del bono previsional. La decisión quedará en manos del Gobierno nacional y del propio organismo previsional, que en las próximas semanas deberá confirmar si el refuerzo seguirá vigente durante 2026 y bajo qué condiciones se abonará.
En caso de ratificarse el bono, los ingresos totales de quienes perciben la jubilación mínima podrían volver a incrementarse, potenciando el efecto del aumento otorgado por movilidad.
Cuánto será la jubilación mínima desde enero de 2026
Con el aumento del 2,47%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025, la jubilación mínima pasará a ser de $349.303,33 a partir de enero.
El incremento se aplica bajo el mecanismo de actualización automática mensual, que ajusta jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales tomando como referencia la inflación de dos meses atrás.
Cuánto cobrarán la PUAM y las pensiones no contributivas
Con el mismo porcentaje de aumento, los principales haberes previsionales quedarán de la siguiente manera:
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60
Pensión no contributiva por invalidez o vejez: $244.523,04
Si el Gobierno confirma el pago de un bono de $70.000, los ingresos totales ascenderían a:
PUAM: $349.443,60
Pensiones no contributivas: $314.523,04
En tanto, la pensión para madres de siete hijos quedará equiparada a la jubilación mínima, con un haber de $349.303,33, también con la posibilidad de sumar el refuerzo extraordinario si se mantiene vigente.
El impacto del aumento en las asignaciones sociales
La actualización por movilidad mensual también alcanzará a las asignaciones familiares y universales. Desde enero de 2026, los nuevos montos serán:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.529,58
AUH por hijo con discapacidad: $408.697,46
Asignación por Embarazo: $118.454,32
En el caso de la AUH y la Asignación por Embarazo, ANSES continúa pagando el 80% del monto de manera mensual, mientras que el 20% restante se retiene y se cobra tras la presentación anual de la libreta sanitaria y educativa correspondiente.