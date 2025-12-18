La mejor noticia para AUH: ANSES elimina un trámite y habilita un nuevo cobro
El Ministerio de Capital Humano confirmó que algunos beneficiarios de AUH y AUE ya no deberán hacer un trámite clave. De qué se trata.
La mejor noticia para AUH: ANSES elimina un trámite y habilita un nuevo cobro
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una muy buena noticia para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH): un grupo de beneficiarios ya no deberá presentar la Libreta AUH para cobrar el 20% retenido que se descuenta todos los meses del haber.
La medida fue oficializada por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Resolución 1170/2025, y también alcanza a titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE). El objetivo central es simplificar trámites, reducir la carga administrativa y agilizar el acceso al dinero que hasta ahora requería una gestión obligatoria.
Qué cambia en la Libreta AUH y a quiénes beneficia
La normativa que regula la Libreta AUH fue modificada para facilitar el cobro del monto retenido. El cambio apunta especialmente a las familias con niños y niñas de menor edad, que hasta ahora debían realizar el trámite incluso cuando los controles de salud ya estaban registrados en el sistema.
Con la nueva regulación, las familias con hijos e hijas de hasta 4 años inclusive podrán cobrar automáticamente el 20% retenido, sin necesidad de presentar la Libreta AUH ni documentación adicional.
AUH: cuándo se cobra el 100% del monto sin trámites
Según informó ANSES, el pago del monto completo de la AUH -es decir, el 80% mensual habitual más el 20% retenido- se realizará de manera automática siempre que el Ministerio de Salud haya informado correctamente el cumplimiento de los controles sanitarios y el esquema de vacunación obligatorio.
En estos casos, cuando la información sanitaria ya figure cargada en los sistemas oficiales, ANSES liquidará el haber completo todos los meses, sin exigir ninguna gestión extra por parte del titular.
Quiénes no deberán presentar la Libreta AUH
No deberán presentar la Libreta AUH quienes cumplan con estas condiciones:
Titulares de AUH con niños o niñas de hasta 4 años inclusive
Controles de salud y vacunación debidamente registrados por el Ministerio de Salud
Datos validados en los sistemas oficiales que utiliza ANSES
Para este grupo, el cobro del 20% retenido será automático y mensual.
Quiénes sí deberán seguir presentando la Libreta AUH
ANSES aclaró que no todos los titulares quedan exentos del trámite. En los siguientes casos, la presentación de la Libreta AUH seguirá siendo obligatoria:
Cuando los datos de salud y vacunación no figuren cargados en el cruce de información con el Ministerio de Salud
Para niños y niñas de 5 años o más, ya que en estos casos también se debe acreditar la regularidad escolar, además de los controles de salud
En estas situaciones, el cobro del 20% retenido se realizará únicamente luego de que el titular presente la documentación respaldatoria, según los procedimientos habituales definidos por el organismo previsional.
Un cambio clave que agiliza el cobro de la AUH
Con esta modificación, ANSES y el Ministerio de Capital Humano buscan reducir trámites innecesarios y garantizar que las familias cobren el monto completo de la AUH sin demoras, siempre que la información sanitaria ya esté validada por el Estado.
El cambio representa una mejora concreta en la gestión de las prestaciones sociales y beneficia de manera directa a miles de hogares que, hasta ahora, debían realizar un trámite anual para acceder a un dinero que ya les correspondía.