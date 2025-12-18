La mejor noticia para AUH: ANSES elimina un trámite y habilita un nuevo cobro

AUH: cuándo se cobra el 100% del monto sin trámites

Según informó ANSES, el pago del monto completo de la AUH -es decir, el 80% mensual habitual más el 20% retenido- se realizará de manera automática siempre que el Ministerio de Salud haya informado correctamente el cumplimiento de los controles sanitarios y el esquema de vacunación obligatorio.

En estos casos, cuando la información sanitaria ya figure cargada en los sistemas oficiales, ANSES liquidará el haber completo todos los meses, sin exigir ninguna gestión extra por parte del titular.

AUH_ANSES

Quiénes no deberán presentar la Libreta AUH

No deberán presentar la Libreta AUH quienes cumplan con estas condiciones:

Titulares de AUH con niños o niñas de hasta 4 años inclusive

Controles de salud y vacunación debidamente registrados por el Ministerio de Salud

Datos validados en los sistemas oficiales que utiliza ANSES

Para este grupo, el cobro del 20% retenido será automático y mensual.

Quiénes sí deberán seguir presentando la Libreta AUH

ANSES aclaró que no todos los titulares quedan exentos del trámite. En los siguientes casos, la presentación de la Libreta AUH seguirá siendo obligatoria:

Cuando los datos de salud y vacunación no figuren cargados en el cruce de información con el Ministerio de Salud

Para niños y niñas de 5 años o más, ya que en estos casos también se debe acreditar la regularidad escolar, además de los controles de salud

En estas situaciones, el cobro del 20% retenido se realizará únicamente luego de que el titular presente la documentación respaldatoria, según los procedimientos habituales definidos por el organismo previsional.

Un cambio clave que agiliza el cobro de la AUH

Con esta modificación, ANSES y el Ministerio de Capital Humano buscan reducir trámites innecesarios y garantizar que las familias cobren el monto completo de la AUH sin demoras, siempre que la información sanitaria ya esté validada por el Estado.

El cambio representa una mejora concreta en la gestión de las prestaciones sociales y beneficia de manera directa a miles de hogares que, hasta ahora, debían realizar un trámite anual para acceder a un dinero que ya les correspondía.