Prestación para mayores de 65 años: ANSES explicó quiénes pueden cobrarla
Requisitos, monto y cómo acceder a la prestación de ANSES para adultos mayores que quedaron fuera del sistema jubilatorio.
Prestación para mayores de 65 años: ANSES explicó quiénes pueden cobrarla
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente una prestación destinada a personas mayores que llegaron a la edad jubilatoria, pero no lograron completar los aportes necesarios para acceder a una jubilación dentro del sistema tradicional. Se trata de una herramienta fundamental para garantizar un ingreso mensual mínimo a quienes atravesaron trayectorias laborales informales, interrumpidas o sin registración.
En un escenario de actualizaciones mensuales de haberes, ajustes por inflación y redefiniciones en torno a bonos y refuerzos económicos, esta prestación vuelve a cobrar relevancia como una alternativa concreta para miles de adultos mayores que quedaron fuera del régimen jubilatorio contributivo.
Qué prestación ofrece ANSES para mayores de 65 años
La prestación se denomina Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y está dirigida a personas de 65 años o más, sin distinción de género, que no perciban jubilación ni pensión, ya sea contributiva o no contributiva.
El monto de la PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima vigente y se actualiza de acuerdo con la fórmula de movilidad, por lo que recibe los aumentos mensuales definidos en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera, el haber acompaña la evolución inflacionaria y se ajusta junto con el resto de las prestaciones del sistema previsional.
A quiénes está destinada la PUAM
La Pensión Universal para el Adulto Mayor fue creada con el objetivo de ampliar la cobertura previsional y garantizar un piso de ingresos en la vejez para quienes no pudieron acceder a una jubilación por falta de aportes. Es una prestación de carácter permanente, financiada por el Estado nacional, y constituye una de las principales políticas de inclusión previsional.
Además del haber mensual, quienes cobran la PUAM acceden a cobertura de obra social y pueden percibir bonos extraordinarios cuando el Gobierno nacional dispone refuerzos económicos para jubilados y pensionados.
De cuánto es la PUAM de ANSES en diciembre 2025
En diciembre de 2025, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pagada por la ANSES alcanzará un monto total de $479.055,51. Este valor se compone por el haber mensual actualizado, un bono adicional y el medio aguinaldo de fin de año.
Requisitos para acceder a la PUAM de ANSES
Para iniciar el trámite y acceder a esta prestación, ANSES exige cumplir con los siguientes requisitos:
Tener 65 años o más, sin distinción de género.
No cobrar ninguna jubilación ni pensión, contributiva o no contributiva.
Ser argentino nativo o naturalizado con residencia en el país, o extranjero con al menos 10 años de residencia efectiva en Argentina.
Mantener la residencia en el país una vez otorgado el beneficio.
No percibir ingresos o beneficios incompatibles con la prestación.
Cómo tramitar la PUAM paso a paso
El trámite para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor se realiza a través de ANSES y puede iniciarse de la siguiente manera:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Verificar y actualizar los datos personales y familiares.
Solicitar un turno online para iniciar el trámite de la PUAM, en caso de requerirse validación presencial.
Presentarse en la oficina de ANSES asignada con la documentación correspondiente para completar la solicitud.
Un punto clave a tener en cuenta antes de solicitarla
Desde ANSES recuerdan que la PUAM no genera derecho a pensión por fallecimiento, un aspecto central que debe ser evaluado antes de iniciar el trámite. A diferencia de una jubilación contributiva, este beneficio no se transfiere a familiares directos en caso de muerte del titular.
Por ese motivo, el organismo recomienda analizar la situación personal y familiar antes de optar por esta prestación, especialmente en hogares donde pueda resultar relevante la cobertura previsional futura.