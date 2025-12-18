Prestación para mayores de 65 años: ANSES explicó quiénes pueden cobrarla

A quiénes está destinada la PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor fue creada con el objetivo de ampliar la cobertura previsional y garantizar un piso de ingresos en la vejez para quienes no pudieron acceder a una jubilación por falta de aportes. Es una prestación de carácter permanente, financiada por el Estado nacional, y constituye una de las principales políticas de inclusión previsional.

Además del haber mensual, quienes cobran la PUAM acceden a cobertura de obra social y pueden percibir bonos extraordinarios cuando el Gobierno nacional dispone refuerzos económicos para jubilados y pensionados.

De cuánto es la PUAM de ANSES en diciembre 2025

En diciembre de 2025, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pagada por la ANSES alcanzará un monto total de $479.055,51. Este valor se compone por el haber mensual actualizado, un bono adicional y el medio aguinaldo de fin de año.

Requisitos para acceder a la PUAM de ANSES

Para iniciar el trámite y acceder a esta prestación, ANSES exige cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más , sin distinción de género.

No cobrar ninguna jubilación ni pensión, contributiva o no contributiva.

Ser argentino nativo o naturalizado con residencia en el país, o extranjero con al menos 10 años de residencia efectiva en Argentina.

Mantener la residencia en el país una vez otorgado el beneficio.

No percibir ingresos o beneficios incompatibles con la prestación.

Cómo tramitar la PUAM paso a paso

El trámite para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor se realiza a través de ANSES y puede iniciarse de la siguiente manera:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Verificar y actualizar los datos personales y familiares .

Solicitar un turno online para iniciar el trámite de la PUAM, en caso de requerirse validación presencial.

Presentarse en la oficina de ANSES asignada con la documentación correspondiente para completar la solicitud.

Un punto clave a tener en cuenta antes de solicitarla

Desde ANSES recuerdan que la PUAM no genera derecho a pensión por fallecimiento, un aspecto central que debe ser evaluado antes de iniciar el trámite. A diferencia de una jubilación contributiva, este beneficio no se transfiere a familiares directos en caso de muerte del titular.

Por ese motivo, el organismo recomienda analizar la situación personal y familiar antes de optar por esta prestación, especialmente en hogares donde pueda resultar relevante la cobertura previsional futura.