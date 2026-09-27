Benjamín Vicuña habló del polémico video la China Suárez con Amancio tras la inhabilitación a Icardi para conducir

Durante la última semana se dio una inesperada polémica que tuvo como protagonistas a la China Suárez y Mauro Icardi después de un video que compartió la actriz desde su cuenta en Instagram.
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El actor Benjamín Vicuña se refirió al irónico posteo de la China Suárez con su hijo Amancio en respuesta a la inhabilitación a Mauro Icardi para conducir.
Durante la última semana se dio una inesperada polémica que tuvo como protagonistas a la China Suárez y Mauro Icardi después de un video que compartió la actriz desde su cuenta en Instagram.
En el mismo se la ve disfrutando de un paseo con el futbolista cuando ella decidió sacar la mitad de su cuerpo por la ventanilla y luego de unos segundos volver al asiento y darle un beso, mientras él seguía al volante.
Al hacerse viral esas imágenes, el Ministerio de Transporte bonaerense intervino rápidamente e ihabilitó la licencia de conducir del futbolista, provocando su furia desde las redes.
En tanto, la respuesta de la China Suárez llegó horas más tarde y en tono irónico al compartir un video donde su hijo Amancio se encuentra conduciendo un jeep eléctrico y ella acompañándolo en el paseo. “¿Así está bien?”, escribió divertida la actriz junto a un emoji de risa en respuesta a la sanción que había recibido horas antes Mauro Icardi.
Lo cierto es que consultado ante las cámaras del programa LAM (América Tv), Benjamín Vicuña habló de su presente laboral y también dio su punto de vista acerca de la exposición de su hijo por parte de Suárez y dio su opinión sin entrar en polémicas.
“Lo importante es que los chicos están bien. A veces me preocupa también tanta sobreatención sobre los chicos, ¿verdad? Que me preguntes tú, que me pregunten en la calle. Me parece que ellos están bien, que es lo más importante y es lo único que me preocupa”, contestó concreto el actor chileno ante la consulta sobre este tema.
Tras el video que compartió la China Suárez en sus redes sociales dentro de un auto con Mauro Icardi que derivó en la inhabilitación del futbolista para conducir, el ex de Wanda Nara cuestionó la sanción con un categórico mensaje en X.
"Hola, buenas. Quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029. Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios", cuestionó el futbolista.
Y agregó desafiante: "Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar tuiteando y rascándose las bolas".
"Dejen de mentirle a la gente y póngase a trabajar. La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. ¿Qué inhabilitación se quieren inventar? Todo por un ratito de chimento", cerró Icardi molesto.