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Quién era el empresario automotor que murió tras un vuelco en la Ruta 65

Luis Farías tenía 45 años y viajaba hacia Bolívar cuando perdió el control de su camioneta. El vehículo terminó volcado en un sector con agua. Era gerente de una empresa dedicada a la venta de automóviles y tenía vínculos con instituciones deportivas de la región.

Quién era el empresario automotor que murió tras un vuelco en la Ruta 65

Quién era el empresario automotor que murió tras un vuelco en la Ruta 65

Un empresario automotor de 45 años murió tras un accidente ocurrido en la Ruta Provincial 65, en jurisdicción de 9 de Julio. La víctima fue identificada como Luis Farías, quien circulaba hacia Bolívar a bordo de una Volkswagen Amarok cuando, por causas que todavía se investigan, perdió el control del vehículo.

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El siniestro ocurrió durante la noche del viernes, a la altura del kilómetro 230, en las inmediaciones de Dudignac. La camioneta salió de la calzada y terminó volcada en un sector lateral de la ruta que se encontraba con agua.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que busca establecer qué ocurrió antes del despiste y cuáles fueron las circunstancias que provocaron el vuelco fatal.

Quién era Luis Farías, el empresario que murió en la Ruta 65

Farías era padre de cuatro hijas y se desempeñaba como gerente de Autosport, una empresa dedicada a la comercialización de vehículos nuevos y usados con presencia en 9 de Julio y Bolívar.

Su actividad dentro del rubro automotor lo había convertido en una persona conocida en distintas localidades de la región. Además, mantenía vínculos comerciales y personales con Los Toldos.

Su relación con la zona también estaba ligada al deporte. Durante una etapa estuvo vinculado al Club Compañía General Buenos Aires de Patricios, institución que expresó públicamente su pesar luego de conocerse su fallecimiento.

Desde el club destacaron el paso de Farías por la entidad y su participación en distintos momentos importantes de su historia deportiva. La institución también acompañó a sus familiares, amigos y allegados ante la noticia.

Cómo ocurrió el accidente en la Ruta Provincial 65

El accidente ocurrió alrededor de las 22.10 del viernes, en el kilómetro 230 de la Ruta Provincial 65, en el tramo ubicado entre Santos Unzué y Corbett, cerca de Dudignac.

Farías circulaba en sentido 9 de Julio-Bolívar cuando la Volkswagen Amarok blanca que conducía se despistó. Por motivos que todavía no fueron establecidos, el vehículo abandonó la calzada y terminó volcado en un sector lateral de la ruta.

La camioneta quedó con las ruedas hacia arriba y en medio de una zona con agua.

Tras recibir el aviso, llegaron al lugar efectivos policiales y personal de los Bomberos Voluntarios de Dudignac, quienes constataron que el conductor había fallecido.

Qué se sabe sobre la investigación del vuelco fatal

Luego del accidente trabajaron en el lugar integrantes de Policía Científica y autoridades judiciales, mientras se realizaban las pericias correspondientes y se retiraba el vehículo.

Hasta el momento, no se informó oficialmente cuál fue la causa que provocó el despiste. Por eso, los investigadores buscan reconstruir la secuencia previa al vuelco para determinar cómo se produjo el accidente.

Las pericias realizadas sobre la camioneta y el lugar del hecho serán determinantes para establecer la mecánica del siniestro.

El recuerdo de Luis Farías en el club de Patricios

La muerte de Farías generó repercusión en el ámbito deportivo de la región, especialmente por su vínculo con el Club Compañía General Buenos Aires de Patricios.

Tras conocerse el accidente, la institución publicó un mensaje en el que expresó su “profundo pesar” y recordó los años en los que Farías formó parte del club.

Desde la entidad remarcaron su compromiso y participación durante esa etapa y destacaron los distintos logros deportivos alcanzados mientras estuvo vinculado a la institución.

El club también hizo llegar sus condolencias a sus cuatro hijas, familiares, amigos y seres queridos, que atraviesan el momento de la despedida.

En pocas palabras

  • Empresario automotor: Luis Farías, de 45 años, murió tras volcar su camioneta en la Ruta Provincial 65.
  • Trayectoria: Era gerente de Autosport y vinculado a instituciones deportivas de la región.
  • Investigación: Se buscan determinar las causas que provocaron la pérdida de control del vehículo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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