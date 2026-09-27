La pregunta de Juana Viale a Rada Aristarán sobre su pasado que lo descolocó: "Poca gente lo sabe"

Fue ahí cuando Juana Viale le preguntó a Rada por una experiencia laboral que pocos sabían cuando aún estaba en Bahía Blanca: cuando se disfrazó de empanada para promocionar un local.

"¿Haciendo de empanada fue en la calle?", le preguntó la nieta de Mirtha Legrand al actor, lo que motivó su total sorpresa por ese dato con el que contaba. “Muy poca gente sabe lo de la empanada, ¿por qué lo sabés?”, reaccionó Rada.

Y explicó entre risas en qué consistía aquel trabajo: “Fui una empanada de una casa de empanadas en Bahía Blanca. Y yo salí vestido de empanada, orgulloso. Era de jamón y queso”.

El reclamo de Mirtha Legrand a Juana Viale mientras está internada

Juana Viale inició el programa de los sábados de Mirtha Legrand contando cómo sigue su abuela y sorprendió al revelar que la conductora sigue atentamente cada emisión.

En ese sentido, explicó que la diva sigue todos los detalles del programa y hasta le hace algunas correcciones sobre su desempeño al aire.

"La abuela está mejorando muy bien, le mando un beso grande. No se lo pierde, me ve, me dice las cosas que si, que no. Así que, abuelita, me muevo muy lentamente, ya tú sabes", dijo.

"Así que le mando un beso, que me está mirando desde la clínica Mater Dei", expresó Juana Viale en su mensaje con cariño a Mirtha Legrand antes de continuar con el programa.

Para la emisión del sábado, la conductora eligió un look completamente blanco, que combinó con zapatos negros y un peinado recogido.