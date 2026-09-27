A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
QUÉ MOMENTO

La pregunta de Juana Viale a Rada Aristarán sobre su pasado que lo descolocó: "Poca gente lo sabe"

Agustín Rada Aristarán se sorprendió con una consulta de Juana Viale acerca de su pasado con un dato puntual que pocos conocían de él.

27 sept 2026, 12:00
La pregunta de Juana Viale a Rada sobre su pasado que lo descolocó al aire: Poca gente lo sabe

La pregunta de Juana Viale a Rada sobre su pasado que lo descolocó al aire: "Poca gente lo sabe"

La pregunta de Juana Viale a Rada sobre su pasado que lo descolocó al aire: Poca gente lo sabe

La pregunta de Juana Viale a Rada sobre su pasado que lo descolocó al aire: "Poca gente lo sabe"

Juana Viale recibió el sábado en la mesa de La noche de Mirtha (El Trece) a los actores Cecilia Dopazo y Agustín Rada Aristarán, el cantante CAE y el fotógrafo de moda Gabriel Machado.

En la charla con los invitados, mientras Rada recordaba sus inicios como mago y animador de eventos que hacía en varios lugares donde recorría grandes distancias para poder trabajar, la conductora sorprendió con una pregunta sobre el pasado del invitado que lo sorprendió.

"El programa de Mario (Pergolini) me hizo amigar un poco con la magia, estuve un poco más alejado dedicado a la actuación pero la magia es mi parte entretenedor que amo e hice toda mi vida desde que tengo 12 años", comenzó su relato Rada.

"Empecé con la música al principio y después fui mago haciendo muchos eventos y aprendiendo mucho. Hice calle y gorra y el que pasa lo tenés que frenar para que te mire, aplauda y ponga plata", recordó.

Fue ahí cuando Juana Viale le preguntó a Rada por una experiencia laboral que pocos sabían cuando aún estaba en Bahía Blanca: cuando se disfrazó de empanada para promocionar un local.

"¿Haciendo de empanada fue en la calle?", le preguntó la nieta de Mirtha Legrand al actor, lo que motivó su total sorpresa por ese dato con el que contaba. “Muy poca gente sabe lo de la empanada, ¿por qué lo sabés?”, reaccionó Rada.

Y explicó entre risas en qué consistía aquel trabajo: “Fui una empanada de una casa de empanadas en Bahía Blanca. Y yo salí vestido de empanada, orgulloso. Era de jamón y queso”.

El reclamo de Mirtha Legrand a Juana Viale mientras está internada

Juana Viale inició el programa de los sábados de Mirtha Legrand contando cómo sigue su abuela y sorprendió al revelar que la conductora sigue atentamente cada emisión.

En ese sentido, explicó que la diva sigue todos los detalles del programa y hasta le hace algunas correcciones sobre su desempeño al aire.

"La abuela está mejorando muy bien, le mando un beso grande. No se lo pierde, me ve, me dice las cosas que si, que no. Así que, abuelita, me muevo muy lentamente, ya tú sabes", dijo.

"Así que le mando un beso, que me está mirando desde la clínica Mater Dei", expresó Juana Viale en su mensaje con cariño a Mirtha Legrand antes de continuar con el programa.

Para la emisión del sábado, la conductora eligió un look completamente blanco, que combinó con zapatos negros y un peinado recogido.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Radagast Juana Viale

Lo más visto