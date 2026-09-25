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Tras cinco días de intensa búsqueda, encontraron muerto a Esteban Sotelo

Esteban Sotelo, de 48 años, era buscado desde el domingo tras perder contacto en la Quebrada de La Angostura, en Vallecitos. Su cuerpo fue localizado este viernes, pero las condiciones climáticas impidieron rescatarlo y el operativo continuará este sábado.

Esteban Sotelo perdió contacto en la Quebrada de La Angostura

Esteban Sotelo perdió contacto en la Quebrada de La Angostura, en Vallecitos, a más de 4.000 metros de altura. (Foto: redes sociales).

Después de cinco días de búsqueda, hallaron muerto este viernes por la tarde a Esteban Sotelo, el montañista de 48 años que había desaparecido en la alta montaña de Mendoza. Su cuerpo fue localizado en la zona de la Quebrada de La Angostura, en Vallecitos, donde había perdido contacto el domingo pasado.

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Las condiciones climáticas adversas impidieron que los rescatistas pudieran recuperar el cuerpo. Por ese motivo, el operativo continuará este sábado a primera hora, cuando integrantes de la Patrulla de Rescate regresarán al lugar junto con un grupo de guías.

La Quebrada de La Angostura formaba parte del recorrido que Sotelo ten&iacute;a previsto realizar antes de continuar hacia el cerro Franke. (Foto: turismo Mendoza).

La Quebrada de La Angostura formaba parte del recorrido que Sotelo tenía previsto realizar antes de continuar hacia el cerro Franke. (Foto: turismo Mendoza).

Sotelo, oriundo de la provincia de Buenos Aires, había iniciado el domingo 20 de septiembre una travesía por Vallecitos, en Luján de Cuyo. Su recorrido contemplaba ascender por la Quebrada de La Angostura, ubicada a más de 4.000 metros de altura, para luego continuar hacia la canaleta conocida como Alma de Diamante y finalmente intentar alcanzar el cerro Franke.

El montañista tenía experiencia en este tipo de actividades y cursaba el segundo año de la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking (EPGAMT).

El operativo para encontrar al montañista en Mendoza

El último contacto con Sotelo se produjo el mismo domingo, cuando había llegado a la zona de la Quebrada de La Angostura. Desde entonces comenzó una intensa búsqueda, que también se profundizó después de que no se presentara a las actividades previstas durante la semana en la EPGAMT.

Finalmente, este viernes alrededor de las 15.30, un grupo de rescatistas consiguió localizar su cuerpo en la alta montaña.

Sin embargo, las fuertes ráfagas de viento, las bajas temperaturas, las nevadas y la escasa visibilidad impidieron que los socorristas pudieran aproximarse para recuperar el cuerpo.

Como parte del operativo se había dispuesto el apoyo de drones y del helicóptero de la Policía de Mendoza, aunque las condiciones del viento impidieron utilizarlos. Durante la jornada también se incorporaron integrantes de la Escuela de Guías y de Gendarmería Nacional, quienes trabajaron bajo las directivas de la Patrulla de Rescate.

Cuándo rescatarán el cuerpo de Esteban Sotelo

Ante las dificultades meteorológicas, la Patrulla de Rescate resolvió suspender el intento de recuperación y regresar este sábado a primera hora a la Quebrada de La Angostura junto con un grupo de guías. El procedimiento se realizará bajo las instrucciones de la Oficina Fiscal 11 de Luján de Cuyo.

De acuerdo con la información con la que trabajan los investigadores, Sotelo tenía previsto ascender por la Quebrada de La Angostura, continuar hacia la canaleta Alma de Diamante y luego subir al cerro Franke, cuya cumbre se encuentra a unos 4.850 metros de altura.

Una vez completado el ascenso, el montañista tenía previsto iniciar el descenso. Hasta el momento no se informaron las circunstancias en las que murió.

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