Tras cinco días de intensa búsqueda, encontraron muerto a Esteban Sotelo

El operativo para encontrar al montañista en Mendoza

El último contacto con Sotelo se produjo el mismo domingo, cuando había llegado a la zona de la Quebrada de La Angostura. Desde entonces comenzó una intensa búsqueda, que también se profundizó después de que no se presentara a las actividades previstas durante la semana en la EPGAMT.

Finalmente, este viernes alrededor de las 15.30, un grupo de rescatistas consiguió localizar su cuerpo en la alta montaña.

Sin embargo, las fuertes ráfagas de viento, las bajas temperaturas, las nevadas y la escasa visibilidad impidieron que los socorristas pudieran aproximarse para recuperar el cuerpo.

Como parte del operativo se había dispuesto el apoyo de drones y del helicóptero de la Policía de Mendoza, aunque las condiciones del viento impidieron utilizarlos. Durante la jornada también se incorporaron integrantes de la Escuela de Guías y de Gendarmería Nacional, quienes trabajaron bajo las directivas de la Patrulla de Rescate.

Cuándo rescatarán el cuerpo de Esteban Sotelo

Ante las dificultades meteorológicas, la Patrulla de Rescate resolvió suspender el intento de recuperación y regresar este sábado a primera hora a la Quebrada de La Angostura junto con un grupo de guías. El procedimiento se realizará bajo las instrucciones de la Oficina Fiscal 11 de Luján de Cuyo.

De acuerdo con la información con la que trabajan los investigadores, Sotelo tenía previsto ascender por la Quebrada de La Angostura, continuar hacia la canaleta Alma de Diamante y luego subir al cerro Franke, cuya cumbre se encuentra a unos 4.850 metros de altura.

Una vez completado el ascenso, el montañista tenía previsto iniciar el descenso. Hasta el momento no se informaron las circunstancias en las que murió.