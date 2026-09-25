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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 13 × 7 - 20 ÷ 4 + (14 + 11) × 4.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

ón, vale la pena hacer un intento mental o anotarlo en papel. La clave está en no saltear etapas y mantener el orden correcto hasta el final.

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

14 + 11 = 25

La expresión queda así: 13 × 7 - 20 ÷ 4 + 25 × 4

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

13 × 7 = 91 | 20 ÷ 4 = 5 | 25 × 4 = 100

La expresión queda así: 91 - 5 + 100

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

91 - 5 = 86 |

86 + 100 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: intentá ordenar esta operación con atención

Resultado final: 186

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de juego ayuda a entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, además de convertir una cuenta común en un reto breve y entretenido.

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