Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

14 + 11 = 25

La expresión queda así: 13 × 7 - 20 ÷ 4 + 25 × 4

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

13 × 7 = 91 | 20 ÷ 4 = 5 | 25 × 4 = 100

La expresión queda así: 91 - 5 + 100

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

91 - 5 = 86 |

86 + 100 = (?)

Resultado final: 186

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de juego ayuda a entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, además de convertir una cuenta común en un reto breve y entretenido.