Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 13 × 7 - 20 ÷ 4 + (14 + 11) × 4.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 13 × 7 - 20 ÷ 4 + (14 + 11) × 4.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
ón, vale la pena hacer un intento mental o anotarlo en papel. La clave está en no saltear etapas y mantener el orden correcto hasta el final.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
14 + 11 = 25
La expresión queda así: 13 × 7 - 20 ÷ 4 + 25 × 4
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
13 × 7 = 91 | 20 ÷ 4 = 5 | 25 × 4 = 100
La expresión queda así: 91 - 5 + 100
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
91 - 5 = 86 |
86 + 100 = (?)
La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de juego ayuda a entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, además de convertir una cuenta común en un reto breve y entretenido.