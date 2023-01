Potenciar Trabajo Finalizó la Auditoría: Qué pasa si no validé mi identidad

El 22 de noviembre de 2022 el Ministerio de Desarrollo Social comenzó un proceso de auditoría obligatorio que finalizó el pasado 15 de enero, en el que todos los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo debieron validar su identidad con la finalidad de reordenar el otorgamiento de planes sociales, quienes no lo hicieran quedarían fuera del plan; sin embargo se anunció que los 154.441 que no cumplieron con este requisito tendrán otra oportunidad ¿Qué pasa si no validé mi identidad?