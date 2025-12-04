Un pago poco conocido de ANSES puede llevar el cobro de diciembre por arriba de los $575.000

ANSES remarcó que esta suma no corresponde a un pago extraordinario aislado, sino que es el resultado de derechos sociales que pueden percibirse en conjunto si se cumplen todos los requisitos.

Qué es el Complemento Leche y a quiénes les corresponde

El Complemento Leche es un beneficio nutricional incluido dentro del Plan de los 1000 Días, orientado a acompañar el embarazo y los primeros años de vida del niño.

Se paga de manera automática, junto con la AUH, a:

Personas que cobran AUH con hijos de hasta 3 años

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE)

No requiere gestión previa ni inscripción adicional.

Volver al Trabajo: el programa que reemplazó al Potenciar

El programa Volver al Trabajo es la política social que reemplazó al Potenciar Trabajo y apunta a la capacitación laboral y la reinserción en el empleo formal.

Está destinado a beneficiarios que:

Participan en instancias de formación

Inician entrenamientos laborales

Acceden a empleos registrados

En diciembre 2025, el monto se mantiene en $78.000, sin modificaciones.

Nuevos valores de la AUH en diciembre 2025

Con la actualización del 2,3%, los montos de la AUH quedan conformados de la siguiente manera:

AUH por hijo (cobro mensual directo): $97.974

AUH por hijo con Discapacidad: $398.853

Cabe recordar que ANSES deposita todos los meses solo el 80% del total, mientras que el 20% restante se guarda hasta la presentación de la Libreta AUH.

Tarjeta Alimentar: montos sin cambios este mes

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se actualiza por inflación, por lo que en diciembre conserva los mismos valores:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

El dinero se acredita de forma automática junto con la AUH, sin trámite previo.

Quiénes realmente pueden acceder a este monto

Para percibir una liquidación superior a los $575.000, es indispensable que el titular:

Cobre AUH por hijo con Discapacidad

Tenga un niño menor de 3 años (para el Complemento Leche)

Reciba la Tarjeta Alimentar

Sea beneficiario activo del programa Volver al Trabajo

Por ese motivo, la cantidad de personas que accede a este nivel de ingresos es muy limitada.

ANSES_aguinaldo

Fechas de cobro AUH y AUE en diciembre

ANSES ya difundió el calendario de pagos:

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2 y 3: 11 de diciembre

DNI 4 y 5: 12 de diciembre

DNI 6 y 7: 15 de diciembre

DNI 8 y 9: 16 de diciembre

En esas mismas fechas se deposita también la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, si corresponde.

Por qué este ingreso genera expectativa en pleno cierre de año

El último mes del año es uno de los más exigentes para los hogares por:

Mayor gasto en alimentos

Incremento de servicios

Compras de fin de año

Presión estacional sobre los precios

En ese contexto, una liquidación superior a los $575.000 representa un alivio significativo para familias que atraviesan situaciones de alta vulnerabilidad, especialmente aquellas que conviven con discapacidad y niños pequeños.