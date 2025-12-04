Un pago poco conocido de ANSES puede llevar el cobro de diciembre por arriba de los $575.000
No se trata de un bono especial, sino de una coincidencia de beneficios que, en casos muy específicos, permite alcanzar una de las liquidaciones más altas del sistema en un solo mes.
Diciembre 2025 llega con aumento por inflación, refuerzos sociales y programas activos, y en ese escenario un grupo reducido de beneficiarios de ANSES podrá superar los $575.000 en un solo pago mensual. La cifra surge de la combinación de cuatro prestaciones compatibles entre sí, que se actualizan tras el incremento del 2,3% definido por el IPC de octubre.
Desde el organismo aclararon que no se creó un bono nuevo, sino que el monto final resulta de la acumulación de ingresos ya vigentes, algo que solo ocurre en situaciones muy puntuales dentro del padrón general.
La combinación de pagos que permite superar los $575.000
Para llegar a esta cifra, el titular debe percibir simultáneamente los siguientes cuatro beneficios:
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $398.853
Tarjeta Alimentar (familia con un hijo): $52.250
Complemento Leche del Plan 1000 Días: $46.199
Programa Volver al Trabajo: $78.000
Total estimado en diciembre: $575.302
ANSES remarcó que esta suma no corresponde a un pago extraordinario aislado, sino que es el resultado de derechos sociales que pueden percibirse en conjunto si se cumplen todos los requisitos.
Qué es el Complemento Leche y a quiénes les corresponde
El Complemento Leche es un beneficio nutricional incluido dentro del Plan de los 1000 Días, orientado a acompañar el embarazo y los primeros años de vida del niño.
Se paga de manera automática, junto con la AUH, a:
Personas que cobran AUH con hijos de hasta 3 años
Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE)
No requiere gestión previa ni inscripción adicional.
Volver al Trabajo: el programa que reemplazó al Potenciar
El programa Volver al Trabajo es la política social que reemplazó al Potenciar Trabajo y apunta a la capacitación laboral y la reinserción en el empleo formal.
Está destinado a beneficiarios que:
Participan en instancias de formación
Inician entrenamientos laborales
Acceden a empleos registrados
En diciembre 2025, el monto se mantiene en $78.000, sin modificaciones.
Nuevos valores de la AUH en diciembre 2025
Con la actualización del 2,3%, los montos de la AUH quedan conformados de la siguiente manera:
AUH por hijo (cobro mensual directo): $97.974
AUH por hijo con Discapacidad: $398.853
Cabe recordar que ANSES deposita todos los meses solo el 80% del total, mientras que el 20% restante se guarda hasta la presentación de la Libreta AUH.
Tarjeta Alimentar: montos sin cambios este mes
A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se actualiza por inflación, por lo que en diciembre conserva los mismos valores:
1 hijo: $52.250
2 hijos: $81.936
3 o más hijos: $108.062
El dinero se acredita de forma automática junto con la AUH, sin trámite previo.
Quiénes realmente pueden acceder a este monto
Para percibir una liquidación superior a los $575.000, es indispensable que el titular:
Cobre AUH por hijo con Discapacidad
Tenga un niño menor de 3 años (para el Complemento Leche)
Reciba la Tarjeta Alimentar
Sea beneficiario activo del programa Volver al Trabajo
Por ese motivo, la cantidad de personas que accede a este nivel de ingresos es muy limitada.
Fechas de cobro AUH y AUE en diciembre
ANSES ya difundió el calendario de pagos:
DNI 0: 9 de diciembre
DNI 1: 10 de diciembre
DNI 2 y 3: 11 de diciembre
DNI 4 y 5: 12 de diciembre
DNI 6 y 7: 15 de diciembre
DNI 8 y 9: 16 de diciembre
En esas mismas fechas se deposita también la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, si corresponde.
Por qué este ingreso genera expectativa en pleno cierre de año
El último mes del año es uno de los más exigentes para los hogares por:
Mayor gasto en alimentos
Incremento de servicios
Compras de fin de año
Presión estacional sobre los precios
En ese contexto, una liquidación superior a los $575.000 representa un alivio significativo para familias que atraviesan situaciones de alta vulnerabilidad, especialmente aquellas que conviven con discapacidad y niños pequeños.