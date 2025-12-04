En vivo Radio La Red
Un pago poco conocido de ANSES puede llevar el cobro de diciembre por arriba de los $575.000

No se trata de un bono especial, sino de una coincidencia de beneficios que, en casos muy específicos, permite alcanzar una de las liquidaciones más altas del sistema en un solo mes.

Diciembre 2025 llega con aumento por inflación, refuerzos sociales y programas activos, y en ese escenario un grupo reducido de beneficiarios de ANSES podrá superar los $575.000 en un solo pago mensual. La cifra surge de la combinación de cuatro prestaciones compatibles entre sí, que se actualizan tras el incremento del 2,3% definido por el IPC de octubre.

Desde el organismo aclararon que no se creó un bono nuevo, sino que el monto final resulta de la acumulación de ingresos ya vigentes, algo que solo ocurre en situaciones muy puntuales dentro del padrón general.

La combinación de pagos que permite superar los $575.000

Para llegar a esta cifra, el titular debe percibir simultáneamente los siguientes cuatro beneficios:

  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $398.853

  • Tarjeta Alimentar (familia con un hijo): $52.250

  • Complemento Leche del Plan 1000 Días: $46.199

  • Programa Volver al Trabajo: $78.000

Total estimado en diciembre: $575.302

ANSES remarcó que esta suma no corresponde a un pago extraordinario aislado, sino que es el resultado de derechos sociales que pueden percibirse en conjunto si se cumplen todos los requisitos.

Qué es el Complemento Leche y a quiénes les corresponde

El Complemento Leche es un beneficio nutricional incluido dentro del Plan de los 1000 Días, orientado a acompañar el embarazo y los primeros años de vida del niño.

Se paga de manera automática, junto con la AUH, a:

  • Personas que cobran AUH con hijos de hasta 3 años

  • Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE)

No requiere gestión previa ni inscripción adicional.

Volver al Trabajo: el programa que reemplazó al Potenciar

El programa Volver al Trabajo es la política social que reemplazó al Potenciar Trabajo y apunta a la capacitación laboral y la reinserción en el empleo formal.

Está destinado a beneficiarios que:

  • Participan en instancias de formación

  • Inician entrenamientos laborales

  • Acceden a empleos registrados

En diciembre 2025, el monto se mantiene en $78.000, sin modificaciones.

Nuevos valores de la AUH en diciembre 2025

Con la actualización del 2,3%, los montos de la AUH quedan conformados de la siguiente manera:

  • AUH por hijo (cobro mensual directo): $97.974

  • AUH por hijo con Discapacidad: $398.853

Cabe recordar que ANSES deposita todos los meses solo el 80% del total, mientras que el 20% restante se guarda hasta la presentación de la Libreta AUH.

Tarjeta Alimentar: montos sin cambios este mes

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se actualiza por inflación, por lo que en diciembre conserva los mismos valores:

  • 1 hijo: $52.250

  • 2 hijos: $81.936

  • 3 o más hijos: $108.062

El dinero se acredita de forma automática junto con la AUH, sin trámite previo.

Quiénes realmente pueden acceder a este monto

Para percibir una liquidación superior a los $575.000, es indispensable que el titular:

  • Cobre AUH por hijo con Discapacidad

  • Tenga un niño menor de 3 años (para el Complemento Leche)

  • Reciba la Tarjeta Alimentar

  • Sea beneficiario activo del programa Volver al Trabajo

Por ese motivo, la cantidad de personas que accede a este nivel de ingresos es muy limitada.

ANSES_aguinaldo

Fechas de cobro AUH y AUE en diciembre

ANSES ya difundió el calendario de pagos:

  • DNI 0: 9 de diciembre

  • DNI 1: 10 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 11 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 12 de diciembre

  • DNI 6 y 7: 15 de diciembre

  • DNI 8 y 9: 16 de diciembre

En esas mismas fechas se deposita también la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, si corresponde.

Por qué este ingreso genera expectativa en pleno cierre de año

El último mes del año es uno de los más exigentes para los hogares por:

  • Mayor gasto en alimentos

  • Incremento de servicios

  • Compras de fin de año

  • Presión estacional sobre los precios

En ese contexto, una liquidación superior a los $575.000 representa un alivio significativo para familias que atraviesan situaciones de alta vulnerabilidad, especialmente aquellas que conviven con discapacidad y niños pequeños.

