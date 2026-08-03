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"Una sarta de pavadas": Elba Marcovecchio cruzó a Wanda Nara por el nuevo reclamo contra Mauro Icardi

La abogada de Mauro Icardi, Elba Marcovecchio, salió al cruce de Wanda Nara tras el nuevo reclamo judicial por la cuota alimentaria.

3 ago 2026, 17:59
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Mauro Icardi y Wanda Nara (6) (1)
Mauro Icardi y Wanda Nara (6) (1)

La disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a sumar un nuevo episodio. En las últimas horas trascendió en DDM (América TV) que Ana Rosenfeld buscará impedir que el futbolista abandone el país hasta que cancele por completo la deuda correspondiente a la cuota alimentaria de sus hijas. Sin embargo, la respuesta de la defensa del delantero no tardó en llegar y Elba Marcovecchio salió al cruce con duras críticas.

Aunque Icardi había regularizado en julio las sumas que la Justicia le reclamaba, el periodista Martín Candalaft explicó que aún resta el pago correspondiente a abril y mayo. “Por abril y mayo” debería abonar 60 mil dólares, pero aclaró que “debido a un incumplimiento” se aplicaría una multa del 50 por ciento, elevando el monto a un total de “90 mil dólares”. En paralelo, Guido Záffora aseguró que, según Rosenfeld, “Mauro no puede salir del país por el pedido de la semana pasada hasta nueva orden”.

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Frente a esas versiones, Marcovecchio desestimó de plano la postura del entorno de Wanda Nara. “Estoy escuchando una sarta de pavadas”, disparó durante una entrevista en vivo.

La abogada cuestionó además la actuación judicial vinculada al presunto robo de la documentación de las hijas del matrimonio. “Hizo una presentación en Argentina sin documentación ni jurisdicción y recién ocho días después del robo, o lo que haya pasado, porque no acreditó nada en el expediente de acá, lo comenzó en Milán... Porque tanto las nenas como la documentación son italianas”, sostuvo.

En la misma línea, explicó el motivo por el cual, según su versión, Icardi no avanzó con determinadas firmas vinculadas al expediente. “Mauro no firmaba por coherencia con el reclamo de restitución internacional a Turquía”, afirmó.

Para Marcovecchio, el hecho de que las menores hayan nacido en Italia vuelve improcedente la resolución adoptada por la Justicia argentina. En ese sentido, aseguró que el fallo “es inconstitucional y sin fundamento jurídico”.

Por ese motivo, adelantó que apelará la decisión impulsada por Wanda y expresó su confianza en que el tribunal revisor modifique la resolución. “Tengo mis serias dudas que la Cámara confirme semejante disparate”, remarcó.

La letrada también rechazó el cálculo de la deuda alimentaria. “Lo de los 90 mil dólares es absurdo”, sostuvo al referirse al monto reclamado por dos meses de cuota alimentaria, y recordó que actualmente Icardi se encuentra sin club.

Qué respondió Wanda Nara a las críticas por una foto en bikini

Wanda Nara volvió a quedar bajo la lupa mediática luego de que una imagen suya en bikini comenzara a circular en redes sociales y despertara una catarata de opiniones sobre su figura. Lejos de optar por el silencio, la empresaria eligió contestar desde su cuenta de X con un mensaje firme, asegurando que la foto estaba manipulada y reivindicando su cuerpo al natural.

El episodio se originó cuando una usuaria compartió un collage con dos retratos de Wanda -uno en la playa y otro frente al espejo- acompañado de la frase: "Foto de ayer y foto de ahora. La señora de los 1000 filtros".

Al encontrarse con esa publicación, la conductora reaccionó sin demora y negó que la imagen fuera auténtica. "Uno es un video y lo otro es Photoshop de ustedes, los trolls pagos. Amo mi cuerpo", escribió, dejando clara su postura frente a las críticas.

Con esas palabras, Wanda no solo desmintió que la foto viral reflejara su aspecto real, sino que además lanzó una acusación directa al mencionar a "trolls pagos", sugiriendo que detrás de esas publicaciones existirían cuentas coordinadas con el objetivo de atacarla en redes sociales.

     

 

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