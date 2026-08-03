"Una sarta de pavadas": Elba Marcovecchio cruzó a Wanda Nara por el nuevo reclamo contra Mauro Icardi

En la misma línea, explicó el motivo por el cual, según su versión, Icardi no avanzó con determinadas firmas vinculadas al expediente. “Mauro no firmaba por coherencia con el reclamo de restitución internacional a Turquía”, afirmó.

Para Marcovecchio, el hecho de que las menores hayan nacido en Italia vuelve improcedente la resolución adoptada por la Justicia argentina. En ese sentido, aseguró que el fallo “es inconstitucional y sin fundamento jurídico”.

Por ese motivo, adelantó que apelará la decisión impulsada por Wanda y expresó su confianza en que el tribunal revisor modifique la resolución. “Tengo mis serias dudas que la Cámara confirme semejante disparate”, remarcó.

La letrada también rechazó el cálculo de la deuda alimentaria. “Lo de los 90 mil dólares es absurdo”, sostuvo al referirse al monto reclamado por dos meses de cuota alimentaria, y recordó que actualmente Icardi se encuentra sin club.

Qué respondió Wanda Nara a las críticas por una foto en bikini

Wanda Nara volvió a quedar bajo la lupa mediática luego de que una imagen suya en bikini comenzara a circular en redes sociales y despertara una catarata de opiniones sobre su figura. Lejos de optar por el silencio, la empresaria eligió contestar desde su cuenta de X con un mensaje firme, asegurando que la foto estaba manipulada y reivindicando su cuerpo al natural.

El episodio se originó cuando una usuaria compartió un collage con dos retratos de Wanda -uno en la playa y otro frente al espejo- acompañado de la frase: "Foto de ayer y foto de ahora. La señora de los 1000 filtros".

Al encontrarse con esa publicación, la conductora reaccionó sin demora y negó que la imagen fuera auténtica. "Uno es un video y lo otro es Photoshop de ustedes, los trolls pagos. Amo mi cuerpo", escribió, dejando clara su postura frente a las críticas.

Con esas palabras, Wanda no solo desmintió que la foto viral reflejara su aspecto real, sino que además lanzó una acusación directa al mencionar a "trolls pagos", sugiriendo que detrás de esas publicaciones existirían cuentas coordinadas con el objetivo de atacarla en redes sociales.