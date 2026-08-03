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ANSES aumentó la AUH en agosto 2026: cuánto se cobra por hijo

Se formalizó el porcentaje de actualización mensual que impactará en las asignaciones sociales. Tras aplicarse el descuento correspondiente a la retención obligatoria del 20%, los beneficiarios percibirán un cobro neto unificado.

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ANSES aumentó la AUH en agosto 2026: cuánto se cobra por hijo

ANSES aumentó la AUH en agosto 2026: cuánto se cobra por hijo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya dispone de los esquemas de pago que entrarán en vigencia de forma inmediata. Al convalidarse que el índice inflacionario del INDEC se ubicó en el 1,89%, las liquidaciones de la Asignación Universal por Hijo (AUH) asimilarán este ajuste mensual directo sobre las cuentas bancarias de la seguridad social de todo el país.

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Esta actualización obligatoria busca resguardar el poder de compra de las familias que no registran ingresos bajo relación de dependencia formal. Los depósitos de este ciclo mensual se transferirán de manera automatizada, combinando el haber base indexado con los programas de asistencia alimentaria complementaria vigentes para agilizar la disponibilidad de los fondos.

¿Cuánto se cobra por la AUH en mano tras el descuento del 20%?

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ANSES aumentó la AUH en agosto 2026: cuánto se cobra por hijo

Con el reajuste por movilidad mensual del 1,89%, el valor nominal bruto de la asignación por hijo se elevará a $150.848. Sobre esta cifra oficial determinada por el organismo previsional, la entidad transfiere de forma directa el 80% neto de la prestación, lo que representa una suma final en mano de $120.678,40 netos de bolsillo.

El 20% restante, equivalente a una retención mensual de $30.169,60 por cada menor, permanece acumulado bajo la custodia del Estado de forma preventiva. Ese pozo secundario se libera en las cajas de ahorro en una sola cuota anual una vez que la madre o tutor presenta de forma completa la Libreta de la AUH.

¿Cómo se liquidan las escalas de la Tarjeta Alimentar junto a la asignación?

En la misma jornada bancaria asignada se acreditarán los fondos del programa Tarjeta Alimentar, subsidio nutricional focalizado que alcanza a los hogares con menores de hasta 14 años inclusive. Las escalas de asistencia se dividen según la cantidad de hijos: las familias con un hijo cobran un escalón base de $72.250, las que poseen dos hijos perciben $113.299, y los hogares con tres o más menores acceden a $149.425.

Al operarse todas las transferencias de forma electrónica sobre la misma tarjeta de débito, los beneficiarios disponen de la asistencia del Ministerio de Capital Humano de manera unificada desde el primer día, evitando gestiones intermedias o autorizaciones en sucursales físicas.

¿Quiénes tienen derecho a cobrar el plus alimentario de forma automática?

El acceso al programa alimentario se otorga de oficio y no requiere ningún trámite de inscripción virtual o presencial. El cruce informático de las bases de datos determina quiénes reúnen los requisitos socioeconómicos y habilita los fondos directamente en la cuenta de la prestación base.

Tienen derecho a percibir este extra las madres o padres con AUH por niños de hasta 14 años inclusive y las personas con discapacidad integradas en el padrón, sin límite de edad. Los monotributistas ordinarios del sistema SUAF permanecen excluidos de este complemento, concentrando los recursos en los sectores con mayor vulnerabilidad del mercado informal.

Fechas de cobro: días de pago de la AUH de ANSES en agosto de 2026

Las jornadas de acreditación bancaria se desplegarán de forma correlativa siguiendo el orden secuencial del último dígito del documento de identidad:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 5: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES y AUH: El organismo oficializó el ajuste mensual del 1,89% para la Asignación Universal por Hijo en agosto de 2026.
  • Cobro Neto: Tras retención del 20%, los beneficiarios percibirán $120.678,40 netos, mientras que el 20% restante se acumula anualmente.
  • Tarjeta Alimentar: Se acreditan montos adicionales según cantidad de hijos, unificados con la prestación principal en la misma fecha de cobro.
Resumen generado por Thinkindot AI
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