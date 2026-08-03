ANSES aumentó la AUH en agosto 2026: cuánto se cobra por hijo

¿Cómo se liquidan las escalas de la Tarjeta Alimentar junto a la asignación?

En la misma jornada bancaria asignada se acreditarán los fondos del programa Tarjeta Alimentar, subsidio nutricional focalizado que alcanza a los hogares con menores de hasta 14 años inclusive. Las escalas de asistencia se dividen según la cantidad de hijos: las familias con un hijo cobran un escalón base de $72.250, las que poseen dos hijos perciben $113.299, y los hogares con tres o más menores acceden a $149.425.

Al operarse todas las transferencias de forma electrónica sobre la misma tarjeta de débito, los beneficiarios disponen de la asistencia del Ministerio de Capital Humano de manera unificada desde el primer día, evitando gestiones intermedias o autorizaciones en sucursales físicas.

¿Quiénes tienen derecho a cobrar el plus alimentario de forma automática?

El acceso al programa alimentario se otorga de oficio y no requiere ningún trámite de inscripción virtual o presencial. El cruce informático de las bases de datos determina quiénes reúnen los requisitos socioeconómicos y habilita los fondos directamente en la cuenta de la prestación base.

Tienen derecho a percibir este extra las madres o padres con AUH por niños de hasta 14 años inclusive y las personas con discapacidad integradas en el padrón, sin límite de edad. Los monotributistas ordinarios del sistema SUAF permanecen excluidos de este complemento, concentrando los recursos en los sectores con mayor vulnerabilidad del mercado informal.

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Las jornadas de acreditación bancaria se desplegarán de forma correlativa siguiendo el orden secuencial del último dígito del documento de identidad: