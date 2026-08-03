Miles de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden acceder a un descuento del 55% en el transporte público mediante la Tarifa Social Federal de la tarjeta SUBE.
El beneficio es gratuito y está disponible para distintos grupos de beneficiarios. Cómo generar el PIN SUBE, registrar la tarjeta y acceder a la tarifa diferencial.
SUBE con descuento: el trámite para pagar 55% menos en el transporte
Miles de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden acceder a un descuento del 55% en el transporte público mediante la Tarifa Social Federal de la tarjeta SUBE.
El beneficio alcanza a jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones y programas sociales. La gestión es gratuita y puede realizarse tanto de manera online como presencial.
Una vez que el beneficio es aprobado y la tarjeta SUBE se encuentra registrada y activada, el descuento se aplica automáticamente al momento de pagar cada viaje en los servicios de transporte público que forman parte del sistema.
La Tarifa Social Federal está destinada a diferentes grupos de beneficiarios de prestaciones sociales. Entre ellos se encuentran:
Las personas que cumplen con los requisitos pueden gestionar el beneficio de forma online a través de la plataforma Mi ANSES.
Para realizar el trámite, deben seguir los siguientes pasos:
El trámite también puede realizarse de manera presencial en una oficina de ANSES o en un Centro de Atención SUBE. En estos casos, el beneficiario debe presentar su DNI y la tarjeta SUBE que desea registrar.
Después de completar el registro, es necesario activar el beneficio para comenzar a utilizar la Tarifa Social Federal.
La activación puede realizarse de las siguientes maneras:
El trámite es gratuito y, una vez realizado el procedimiento correspondiente, el beneficio queda habilitado para utilizarse en los viajes alcanzados por la Tarifa Social Federal.
La Tarifa Social Federal permite acceder a una rebaja del 55% en el valor del boleto de los medios de transporte público incluidos en el programa.
Una vez que el beneficio fue gestionado, la tarjeta SUBE quedó registrada y la activación fue completada, el descuento se aplica automáticamente cada vez que el usuario utiliza esa tarjeta para pagar un viaje.
Es importante aclarar que el descuento no se habilita automáticamente por el solo hecho de ser beneficiario de ANSES. Para acceder a la Tarifa Social Federal es necesario realizar la gestión correspondiente, registrar la tarjeta SUBE y completar la activación del beneficio.