SUBE con descuento: el trámite para pagar 55% menos en el transporte

Jubilados y pensionados.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE).

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), incluidas las pensiones por invalidez y para madres de siete hijos.

Beneficiarios del Seguro por Desempleo.

Trabajadores de casas particulares.

Monotributistas sociales.

Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Estudiantes que reciben las Becas Progresar.

Titulares de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social.

Cómo solicitar la Tarifa Social Federal de la SUBE

Las personas que cumplen con los requisitos pueden gestionar el beneficio de forma online a través de la plataforma Mi ANSES.

Para realizar el trámite, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Acceder a la sección "Programas y beneficios" .

. Seleccionar la opción "Generar PIN SUBE" .

. Copiar el código de seis dígitos generado por el sistema.

Asociar el PIN a la cuenta correspondiente de la tarjeta SUBE.

El trámite también puede realizarse de manera presencial en una oficina de ANSES o en un Centro de Atención SUBE. En estos casos, el beneficiario debe presentar su DNI y la tarjeta SUBE que desea registrar.

Cómo activar el descuento del 55% en la tarjeta SUBE

Después de completar el registro, es necesario activar el beneficio para comenzar a utilizar la Tarifa Social Federal.

La activación puede realizarse de las siguientes maneras:

Apoyando la tarjeta SUBE en una Terminal Automática SUBE.

A través de la aplicación oficial SUBE, utilizando un teléfono celular compatible con tecnología NFC.

El trámite es gratuito y, una vez realizado el procedimiento correspondiente, el beneficio queda habilitado para utilizarse en los viajes alcanzados por la Tarifa Social Federal.

De cuánto es el descuento en la SUBE

La Tarifa Social Federal permite acceder a una rebaja del 55% en el valor del boleto de los medios de transporte público incluidos en el programa.

Una vez que el beneficio fue gestionado, la tarjeta SUBE quedó registrada y la activación fue completada, el descuento se aplica automáticamente cada vez que el usuario utiliza esa tarjeta para pagar un viaje.

Es importante aclarar que el descuento no se habilita automáticamente por el solo hecho de ser beneficiario de ANSES. Para acceder a la Tarifa Social Federal es necesario realizar la gestión correspondiente, registrar la tarjeta SUBE y completar la activación del beneficio.