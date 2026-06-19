PUAM y Pensiones no Contributivas: ANSES confirma los nuevos montos de julio

¿Cómo quedan los montos de las Pensiones No Contributivas (PNC)?

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y por Vejez tendrán un básico de $288.307,60 a raíz de la nueva movilidad del 2,1%. Con el agregado del plus de emergencia de $70.000, el pozo final que recibirán las personas integradas en este régimen asistencial se elevará a los $358.307,60.

Por otra parte, las madres de siete hijos o más que cobran una PNC tienen sus haberes equiparados por ley a una jubilación mínima completa. Para este grupo, el básico sube a $411.867,96, lo que significa que al sumarle el bono extraordinario del Gobierno, accederán a un total garantizado de $481.867,96 netos durante el mes de julio.

¿Cómo consultar los desgloses en la aplicación Mi ANSES?

Los titulares de las pensiones pueden ingresar a la plataforma digital con su Clave de la Seguridad Social para revisar el estado de su liquidación. El sistema detalla los conceptos brutos depositados por el Estado, los adicionales familiares y los descuentos vinculados a la obra social correspondientes al período.

Fechas de cobro: días de pago de las PNC y la PUAM en julio de 2026

Las acreditaciones bancarias para estas categorías se unificarán con el calendario de las jubilaciones de la escala básica, distribuyéndose bajo el siguiente esquema por terminación de documento: