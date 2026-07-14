Aparecieron fuertes chats entre Cecilia Insinga y la amante de Diego Brancatelli, Luciana Elbusto: "Hija de..."

Más adelante, el programa mostró otro tramo de la conversación en el que Insinga cuestiona con dureza el trabajo periodístico de su interlocutora. “No manches la profesión. Hablar de la gente no es hacer periodismo, es ser una mier... Como lo que te dedicás a ser vos en la vida y en la profesión”, escribió la entonces periodista de TN, según las capturas exhibidas al aire.

A medida que avanzaba la emisión, LAM presentó nuevos mensajes que evidenciaban un tono cada vez más agresivo. Entre ellos apareció otro texto en el que Insinga le recriminaba a Luciana Elbusto su silencio: “Mudita resultaste. Ja, ja. Tanto ovario, tanto ovario y ahora ¿qué pasa? ¿Te comés los mocos?”. Ese fue solo uno de los numerosos mensajes, ya que varios figuraban como eliminados.

En otro de los chats difundidos, la periodista fue todavía más contundente con sus palabras. “Y obvio que deseo que te pase lo peor que te pueda pasar, ya que sos tan zorra filtrá esos chats también así te hacés más famosa de lo que te hiciste, Forr.., hija de mil put...”, escribió Insinga en otro de los intercambios revelados por el programa de América TV.

En tanto, el material exhibido concluye con una llamada perdida y un último mensaje de advertencia enviado por Cecilia Insinga: “Te voy a llamar hasta que me atiendas”. Hasta el momento, ese sería el cierre de los chats que trascendieron entre ambas periodistas tras el escándalo protagonizado por Diego Brancatelli, aunque en el ciclo deslizaron que podrían existir más conversaciones que todavía no salieron a la luz.

Cuál había sido el descargo de Cecilia Insinga ni bien salió a la luz la infidelidad de Brancatelli con Luciana Elbusto

En medio de la fuerte repercusión que generó en mayo de 2025 el escándalo que involucró a Diego Brancatelli por los chats con Luciana Elbusto que dejarían expuesta su infelidad, su esposa Cecilia Insinga decidió romper el silencio con un extenso mensaje publicado en sus redes sociales. Allí dejó en claro su postura frente a la situación y explicó por qué eligió mantenerse al margen de la exposición mediática.

La periodista inició su descargo con una contundente reflexión: "A la vista la debilidad masculina, el despecho que produce que no te elijan y la fortaleza de la buena madera".

Más adelante, la esposa de Brancatelli explicó que nunca tuvo intención de alimentar la polémica públicamente y reafirmó la decisión que tomó desde el comienzo del conflicto. "Lo dije el primer día, en ésta u otra familia 'nadie se salva solo'. Somos, con nuestros errores y aciertos, un bloque. Esto que ven como show mediático es nuestra vida privada e íntima, de verdad así lo siento. Por ese motivo decidí no hablar ni antes ni ahora", expresó.

Además, la conductora y periodista de TN aseguró que una de sus principales preocupaciones es proteger a sus hijos de la exposición que generó el caso. "También por el resguardo de mis hijos, dos niños", sostuvo.

Para finalizar, Insinga volvió a marcar su postura y dejó en claro que no volvería a referirse públicamente al tema. "No tengo nada que decir. No quiero. Es mi derecho y también mi deseo, espero que lo entiendan y lo respeten", concluyó.