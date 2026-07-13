ANSES confirmó el pago de hasta $372.400 para desempleados: cuándo se cobra en julio

Monto mínimo: $186.200.

$186.200. Monto máximo: $372.400.

La duración del beneficio también depende de la cantidad de aportes realizados antes de la desvinculación laboral y puede extenderse entre 2 y 12 cuotas mensuales, según cada caso.

Quiénes pueden cobrar este beneficio de ANSES

La Prestación por Desempleo está dirigida a trabajadores registrados que hayan perdido su empleo por causas ajenas a su voluntad y que cumplan con los requisitos de aportes exigidos por la legislación vigente.

Para acceder, es necesario haber iniciado el trámite ante ANSES dentro de los plazos establecidos luego de la finalización de la relación laboral.

Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo en julio

ANSES informó que los pagos se realizarán durante la última semana del mes, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

DNI terminados en 0 y 1: 22 de julio.

22 de julio. DNI terminados en 2 y 3: 23 de julio.

23 de julio. DNI terminados en 4 y 5: 24 de julio.

24 de julio. DNI terminados en 6 y 7: 27 de julio.

27 de julio. DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de cobro y el monto que les corresponde ingresando a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

ANSES actualizó los montos de la Prestación por Desempleo, alcanzando hasta $286.711 en enero 2025. Foto: Internet.

Qué incluye la Prestación por Desempleo

Además del pago mensual, el programa contempla otros beneficios para quienes atraviesan una situación de desempleo. Durante el período de percepción, los titulares conservan la cobertura de la obra social y, cuando corresponde, continúan recibiendo las asignaciones familiares vinculadas a su grupo familiar.

De esta manera, la prestación busca brindar un respaldo económico mientras el trabajador se reincorpora al mercado laboral y consigue un nuevo empleo registrado.