En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Previsional

ANSES confirmó el pago de hasta $372.400 para desempleados: cuándo se cobra en julio

La Prestación por Desempleo mantiene un monto máximo de $372.400 en julio de 2026. Conocé quiénes pueden acceder al beneficio y cuándo se acredita según la terminación del DNI.

Banner Seguinos en google DESK
ANSES confirmó el pago de hasta $372.400 para desempleados: cuándo se cobra en julio

ANSES confirmó el pago de hasta $372.400 para desempleados: cuándo se cobra en julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos de la Prestación por Desempleo correspondiente a julio de 2026. El beneficio está destinado a trabajadores que perdieron su empleo en relación de dependencia y reúne montos actualizados que pueden alcanzar hasta $372.400, de acuerdo con la situación de cada beneficiario.

Leé también ANSES: cómo sigue el calendario de pagos de julio 2026 tras los feriados
ANSES: cómo sigue el calendario de pagos de julio 2026 tras los feriados

Además del apoyo económico, quienes reciben esta prestación mantienen el acceso a la obra social y, si corresponde, continúan percibiendo las asignaciones familiares durante el período de cobertura.

De cuánto es la Prestación por Desempleo en julio

El monto que paga ANSES varía según los ingresos que tenía el trabajador antes de quedar desempleado. La prestación se calcula tomando como referencia el 75% de la mejor remuneración neta mensual percibida durante los seis meses previos al cese laboral.

No obstante, el beneficio tiene límites mínimos y máximos establecidos por la normativa vigente. Para julio de 2026, los valores son:

  • Monto mínimo: $186.200.
  • Monto máximo: $372.400.

La duración del beneficio también depende de la cantidad de aportes realizados antes de la desvinculación laboral y puede extenderse entre 2 y 12 cuotas mensuales, según cada caso.

Quiénes pueden cobrar este beneficio de ANSES

La Prestación por Desempleo está dirigida a trabajadores registrados que hayan perdido su empleo por causas ajenas a su voluntad y que cumplan con los requisitos de aportes exigidos por la legislación vigente.

Para acceder, es necesario haber iniciado el trámite ante ANSES dentro de los plazos establecidos luego de la finalización de la relación laboral.

Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo en julio

ANSES informó que los pagos se realizarán durante la última semana del mes, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de julio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de julio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de julio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de julio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de cobro y el monto que les corresponde ingresando a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

ANSES actualizó los montos de la Prestación por Desempleo, alcanzando hasta $286.711 en enero 2025. Foto: Internet.

ANSES actualizó los montos de la Prestación por Desempleo, alcanzando hasta $286.711 en enero 2025. Foto: Internet.

Qué incluye la Prestación por Desempleo

Además del pago mensual, el programa contempla otros beneficios para quienes atraviesan una situación de desempleo. Durante el período de percepción, los titulares conservan la cobertura de la obra social y, cuando corresponde, continúan recibiendo las asignaciones familiares vinculadas a su grupo familiar.

De esta manera, la prestación busca brindar un respaldo económico mientras el trabajador se reincorpora al mercado laboral y consigue un nuevo empleo registrado.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES
Notas relacionadas
AUH ANSES: cómo acceder a un extra de hasta $205.000 en julio de 2026
Vouchers Educativos: ANSES informó cuándo cobran los beneficiarios en julio
SUAF de ANSES para monotributistas: confirman los montos oficiales de julio

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar