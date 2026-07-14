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Video: el enojo de Scaloni con los jugadores de la Selección Argentina que se volvió viral

El entrenador de la Selección Argentina apareció por sorpresa mientras los futbolistas hablaban con la prensa y dejó una frase que rápidamente recorrió las redes sociales.

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Video: el reto de Scaloni a los jugadores de la Selección que se volvió viral antes de enfrentar a Inglaterra

Video: el reto de Scaloni a los jugadores de la Selección que se volvió viral antes de enfrentar a Inglaterra
Leé también El mensaje que dejó Scaloni para el partido de semifinal contra Inglaterra
photoScaloni habló después del partido contra Suiza (Foto: Reuters).

El momento ocurrió cerca de la 1.20 de la madrugada, cuando varios futbolistas todavía dialogaban con los periodistas en la zona mixta. En ese instante, Scaloni apareció detrás de ellos y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral.

"Chicos, vamos a descansar, viejo", dijo el DT, consciente de que el plantel debía recuperar energías de cara a uno de los partidos más importantes del Mundial.

La espontánea intervención generó sonrisas entre los presentes y fue interpretada como una muestra del estilo de conducción del entrenador, que combina cercanía con una estricta planificación.

La Selección ya está en Atlanta

Después de dejar atrás la serie de cuartos de final, la delegación argentina llegó a Atlanta, donde este miércoles enfrentará a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026.

El plantel quedó concentrado y este martes realizará el último entrenamiento antes del partido. La práctica comenzará a las 12.30 (hora argentina) en el predio del Atlanta United y los primeros 25 minutos estarán abiertos a la prensa.

Luego habrá una zona mixta con tres futbolistas de la Selección y, más tarde, Scaloni brindará una conferencia de prensa en el estadio donde se disputará la semifinal.

Árbitro confirmado y camiseta especial

La FIFA confirmó que el estadounidense Ismail Elfath será el árbitro del encuentro. Lo acompañarán sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes, mientras que los italianos Maurizio Mariani y Daniele Bindoni completarán el equipo arbitral.

Además, el organismo ratificó que la Selección argentina jugará con la camiseta alternativa azul y negra, una elección que despertó entusiasmo entre los hinchas por su coincidencia con los históricos triunfos sobre Inglaterra en los Mundiales de México 1986 y Francia 1998.

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