Video: se paseó con una llama en el auto para festejar el triunfo de la Selección y terminó denunciado

"Para mí está considerado como maltrato porque no es la forma de transportar al animal", sostuvo Haudet al explicar que, independientemente de si se trata de un animal doméstico o de corral, el traslado realizado no respetó condiciones adecuadas de bienestar.

Además, remarcó que exponer a una llama a un contexto de ruidos intensos, bocinas y aglomeraciones implica un importante nivel de estrés para el animal. "No tiene nada que ver la alegría del momento con someter al animal a esa situación", afirmó.

El funcionario aclaró que realizó la denuncia a título personal, aunque recordó que el organismo que dirige tiene competencias en materia de protección de fauna.

El conductor fue identificado como un agente penitenciario

Tras analizar las imágenes, la Inspección General de Seguridad (IGS) confirmó que el conductor del vehículo pertenece al Servicio Penitenciario Provincial y presta funciones en el Complejo Penitenciario Almafuerte I.

Como consecuencia, el organismo resolvió iniciar un sumario administrativo para determinar si el empleado incurrió en conductas incompatibles con sus funciones y si violó normas vinculadas al transporte de animales y a la seguridad vial.

Desde la IGS señalaron que los camélidos no deben ser trasladados de esa manera, ya que el ruido y el movimiento pueden generarles elevados niveles de estrés.

Hasta el momento, el agente todavía no había sido notificado formalmente de la apertura del expediente.

Qué investiga la Justicia

Aunque la denuncia ya fue presentada, desde el Ministerio Público Fiscal de Mendoza aclararon que por ahora no existe una causa penal abierta.

Las autoridades judiciales indicaron que primero deberán verificar la autenticidad del video y analizar las circunstancias en las que ocurrió el episodio.

"Tenemos que comprobar si el video es real. Por el momento no surge de manera evidente un hecho de maltrato animal y la situación será canalizada inicialmente mediante un sumario administrativo", señalaron fuentes judiciales.

La investigación buscará establecer también si existieron infracciones a la normativa provincial sobre protección animal y si el traslado incumplió las condiciones previstas para este tipo de especies.

Qué dice la legislación sobre el maltrato animal

En Argentina, el maltrato y los actos de crueldad hacia los animales están contemplados por la Ley Nacional 14.346, que establece penas para quienes provoquen sufrimientos innecesarios o sometan a los animales a condiciones inadecuadas.

En Mendoza, además, el Código Contravencional provincial prevé sanciones específicas para quienes maltraten animales domésticos o silvestres.

Según el artículo 140 de esa normativa, las conductas consideradas maltrato pueden ser sancionadas con multas o arrestos, mientras que si se determina la existencia de actos de crueldad las penas pueden agravarse.

Por el momento, la situación del agente penitenciario será evaluada en el ámbito administrativo, aunque el avance de la investigación podría derivar en nuevas actuaciones si se detectan elementos que justifiquen otro tipo de intervención judicial.