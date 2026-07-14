La drástica decisión de Zoe Bogach tras irse de Telefe y la eliminación de Manuel de Gran Hermano

Lo cierto es que en la noche del lunes, en una definición con Luana Fernández, finalmente Manu fue el nuevo eliminado de Gran Hermano.

No obstante, se conoció la drástica decisión que tomó Zoe Bogach en medio de estas horas de turbulencia que pasa por su abrupta salida del ciclo de streaming.

La joven decidió que su cuenta de Instagram pase a modo privado y no público para que solo las personas que la siguen puedan ver el contenido que sube, en una drástica medida que sorprendió a sus 740 mil seguidores ya que suele compartir allí sus contenidos como generadora de contenido e influencer.

Esta decisión estaría vinculada a las críticas que recibió durante las úlltimas horas y la magnitud mediática que tuvo su escandalosa salida del streaming de Telefe.

El llanto y furia de Yipio tras la eliminación de Manuel en Gran Hermano

Yipio explotó de bronca y apuntó sin filtro contra Solange Abraham por la eliminación de Manuel Ibero en Gran Hermano entre llanto, bronca y un feroz grito.

Mientras Sol celebraba haber superado la placa, Yipio reaccionó con furia y le gritó:"¡Lo lograste, forra!". Por su parte, Juanicar no pudo contener la angustia: se refugió en una de las habitaciones, donde lloró desconsoladamente y descargó su bronca golpeando la cama, en una de las escenas más emotivas que dejó la gala de eliminación.

Antes de irse de la casa, Manuel les habló puntualmente a Yipio y Juanicar, sus aliados en la convivencia, expresándoles su total apoyo para lo que viene.

"Éxitos, lo mejor, y ustedes dos, a la final, no bajen los brazos, yo voy a hacer la banca de afuera. Y los caretas no llegan después, y los falsos tampoco, los amo", precisó el joven.