Sandra Pettovello y una confirmación que alegra: Jubilación anticipada: cómo jubilarse hasta 15 años antes

La edad mínima varía según el tipo de trabajador:

Para empleados en relación de dependencia, el acceso puede darse desde los 45 años.

Para trabajadores autónomos o monotributistas, el piso se eleva a los 50 años.

Este diferencial responde a las características propias de cada modalidad laboral y a los criterios de aportes que rigen en cada caso.

Requisitos clave: más allá de la edad

Uno de los puntos centrales de este régimen es que la edad no es el único factor determinante. De hecho, cumplir con los años necesarios es solo el primer paso de un proceso mucho más exigente.

Entre las condiciones fundamentales se destacan:

Acreditar una disminución física superior al 33% , debidamente certificada.

, debidamente certificada. Demostrar que esa condición estuvo presente durante al menos los últimos 10 años previos al cese laboral o a la solicitud del beneficio .

. Contar con un mínimo de 20 años de aportes al sistema previsional.

Este conjunto de requisitos busca evitar abusos del sistema y asegurar que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan. En otras palabras, no es una jubilación anticipada “general”, sino una prestación específica por condiciones de salud.

Cómo iniciar el trámite paso a paso

El proceso para acceder a esta jubilación no es automático ni digital en su totalidad. De acuerdo con las disposiciones vigentes, los interesados deben realizar el trámite de manera presencial en una oficina de ANSES, con turno previo.

Antes de asistir, es indispensable reunir toda la documentación requerida, ya que cualquier falta puede demorar o incluso impedir la aprobación del beneficio.

Entre los documentos básicos se encuentran:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Formulario PS 6.284, correspondiente a la declaración jurada sobre percepción de prestaciones no adheridas al sistema previsional.

Formulario PS 6.2, que certifica los servicios y remuneraciones.

Formulario PS 6.1, en caso de haber tenido descuentos específicos como seguros o préstamos.

Formulario PS 5.7, si se desea continuar con la misma obra social.

Además, en situaciones donde no se cuente con certificaciones formales, ANSES permite presentar documentación alternativa. Esto incluye recibos de sueldo, constancias de aportes, afiliaciones a obras sociales o gremios, e incluso declaraciones juradas testimoniales.

El caso de los trabajadores autónomos

Para quienes desarrollaron su actividad fuera de la relación de dependencia, el trámite presenta algunas particularidades adicionales. En estos casos, es necesario completar formularios específicos vinculados a la situación fiscal y previsional.

Entre ellos se encuentran:

Formularios 558/A, 558/B y 558/C, que integran la solicitud de determinación de deuda y situación de revista.

Estos documentos permiten reconstruir el historial de aportes y verificar que el solicitante cumple con las condiciones exigidas por el sistema.

La complejidad en este punto suele ser mayor, ya que los trabajadores independientes deben acreditar sus contribuciones de manera más detallada.

Un trámite que requiere evaluación médica

Un aspecto clave —y muchas veces subestimado— es que la aprobación final del beneficio depende de una evaluación médica oficial. No alcanza con presentar certificados particulares: el organismo previsional realiza sus propias pericias para determinar el grado de incapacidad.

Este paso es determinante. En función de los resultados, ANSES puede:

Aprobar el beneficio.

Solicitar estudios adicionales.

Rechazar la solicitud si no se alcanza el porcentaje requerido.

Por eso, especialistas recomiendan iniciar el trámite con toda la documentación médica actualizada y respaldada por profesionales reconocidos.

Calendario de pagos: cuándo cobran los jubilados

Mientras continúa la implementación de este tipo de beneficios, ANSES también confirmó el cronograma de pagos correspondiente a mayo para jubilados y pensionados.

Para quienes perciben el haber mínimo, las fechas se organizan según la terminación del DNI:

Documentos finalizados en 0: 11 de mayo

En 1: 12 de mayo

En 2: 13 de mayo

En 3: 14 de mayo

En 4: 15 de mayo

En 5: 18 de mayo

En 6: 19 de mayo

En 7: 20 de mayo

En 8: 21 de mayo

En 9: 22 de mayo

En tanto, los beneficiarios con haberes superiores al mínimo cobrarán en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

En 2 y 3: 26 de mayo

En 4 y 5: 27 de mayo

En 6 y 7: 28 de mayo

En 8 y 9: 29 de mayo

Este esquema escalonado busca evitar aglomeraciones y ordenar el flujo de pagos en todo el país.

Un beneficio poco conocido pero vigente

A pesar de estar en funcionamiento, este régimen sigue siendo relativamente desconocido para gran parte de la población. La mayoría de los trabajadores asocia la jubilación anticipada con moratorias o regímenes especiales por actividad, pero no con condiciones de salud.

Sin embargo, desde el organismo que conduce Sandra Pettovello remarcan que se trata de una herramienta clave dentro del sistema previsional.

Su objetivo no es ampliar el universo de jubilados, sino brindar una respuesta concreta a quienes enfrentan limitaciones físicas que les impiden continuar trabajando.

Entre la necesidad y el control del sistema

El debate sobre este tipo de beneficios no está exento de tensiones. Por un lado, especialistas en seguridad social destacan su importancia como mecanismo de contención. Por otro, advierten sobre la necesidad de mantener controles estrictos para evitar distorsiones.

En ese equilibrio se mueve ANSES, que busca garantizar derechos sin comprometer la sustentabilidad del sistema.

La jubilación anticipada por disminución física es, en definitiva, un instrumento de protección social, pero también un proceso riguroso que exige cumplir múltiples condiciones.