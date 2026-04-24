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¡Durísima advertencia! Fioribello apuntó contra Ricardo Biasotti y lanzó: "Anna del Boca está decidida a..."

El abogado Juan Pablo Fioribello detalló la firme postura que tomó Anna del Boca ante la reaparición en los medios de su padre Ricardo Biasotti.

24 abr 2026, 12:00
¡Durísima advertencia! Fioribello apuntó contra Ricardo Biasotti y lanzó: Anna del Boca está decidida a...
¡Durísima advertencia! Fioribello apuntó contra Ricardo Biasotti y lanzó: Anna del Boca está decidida a...

¡Durísima advertencia! Fioribello apuntó contra Ricardo Biasotti y lanzó: "Anna del Boca está decidida a..."

Tras las últimas notas que brindó Ricardo Biasotti a los medios tras mucho tiempo de silencio luego de ser sobreseído en 2023 en la causa que le inició su hija, Anna del Boca, por presunto abuso sexual, la propia joven salió a responderle y fue contundente.

No vi nada, por mi salud mental. Esto es mi vida, no estoy abriendo un debate ni armando un Boca-River. Se está haciendo una situación muy fea, cruel, repulsiva, inhumana, y es una perversión. No estoy subida a esta narrativa”, dijo la hija de Andrea del Boca en diálogo con SQP (América Tv).

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En charla con el ciclo La mañana con Moria (El Trece), el abogado Juan Pablo Fioribello dio detalles de la postura que decidió Anna del Boca ante cada aparición pública del padre.

"En toda mi vida profesional nunca vi el grado de cinismo, perversión y una persona tan mentirosa y tan hipócrita como el señor Ricardo Biasotti. Él fue sobreseído de la causa, no fue a juicio, que es muy distinto. No alcanzaron los elementos para procesarlo por el hecho denunciado. Yo no lo odio, me parece y me consta que es un ser despreciable que ha tenido practicamente toda su vida judicializada con escándalos de todo tipo", indicó el letrado.

Y remarcó sobre la actual postura tomada por Ricardo Biasotti en los medios y qué hará en consecuencia su hija: "Ahora salió a desprestigiarla a Anna y logró que ella salga en una nota a ponerlo en su lugar. ¿Y saben lo que va a pasar? Anna me dijo: 'No voy a permitir que siga ensuciándome'. Y va a salir a responder por más que la Justicia lo haya sobreseído. Va a contar en primera persona en todos los canales que la quieran recibir las barbaridades que sufrió".

"Esto no es un amenaza: ella está en todo su derecho a contar lo que le pasó como víctima y lo que sufrió", continuó en esa línea el abogado. Y cerró cuestionando el discurso de Biasotti: "La trata a la chica como una estúpida a la que manejan como si fuera una marioneta y le hacen decir cosas. Anna se cansó y salió a hablar y me dijo que no se va a cansar de hablar y no va a parar y si le ponen cautelares, madará a otros".

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Anna del Boca apuntó contra Ricardo Biasotti y confesó si hablaría con él

Anna del Boca habló en el programa SQP y se mostró enfocada en su presente personal: “Estoy muy feliz con mi vida, con mi familia, con mi pareja”, precisó.

Consultada por el notero Rodrigo Bar sobre por qué cree que su padre Ricardo Biasotti decidió hablar ahora públicamente, respondió sin rodeos: “Hay gente a la que le duele ver el protagonismo de otra persona”.

Hizo hincapié en la necesidad de resguardar su intimidad frente a la exposición mediática del caso. “Necesito cuidar mi privacidad. Es chocante, es fuerte. No se debería generar debate de ciertos temas. Estoy muy tranquila con lo que hice; no soy la primera ni la última a la que no le creen ”, sostuvo.

Y dejó en claro descartando cualquier tipo de charla con su padre: “Yo no me junto con gente que me daña tanto, tengo muy en claro mis vínculos y nunca fui regida por la sangre ”.

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