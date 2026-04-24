¡Durísima advertencia! Fioribello apuntó contra Ricardo Biasotti y lanzó: "Anna del Boca está decidida a..."

Y remarcó sobre la actual postura tomada por Ricardo Biasotti en los medios y qué hará en consecuencia su hija: "Ahora salió a desprestigiarla a Anna y logró que ella salga en una nota a ponerlo en su lugar. ¿Y saben lo que va a pasar? Anna me dijo: 'No voy a permitir que siga ensuciándome'. Y va a salir a responder por más que la Justicia lo haya sobreseído. Va a contar en primera persona en todos los canales que la quieran recibir las barbaridades que sufrió".

"Esto no es un amenaza: ella está en todo su derecho a contar lo que le pasó como víctima y lo que sufrió", continuó en esa línea el abogado. Y cerró cuestionando el discurso de Biasotti: "La trata a la chica como una estúpida a la que manejan como si fuera una marioneta y le hacen decir cosas. Anna se cansó y salió a hablar y me dijo que no se va a cansar de hablar y no va a parar y si le ponen cautelares, madará a otros".

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Anna del Boca apuntó contra Ricardo Biasotti y confesó si hablaría con él

Anna del Boca habló en el programa SQP y se mostró enfocada en su presente personal: “Estoy muy feliz con mi vida, con mi familia, con mi pareja”, precisó.

Consultada por el notero Rodrigo Bar sobre por qué cree que su padre Ricardo Biasotti decidió hablar ahora públicamente, respondió sin rodeos: “Hay gente a la que le duele ver el protagonismo de otra persona”.

Hizo hincapié en la necesidad de resguardar su intimidad frente a la exposición mediática del caso. “Necesito cuidar mi privacidad. Es chocante, es fuerte. No se debería generar debate de ciertos temas. Estoy muy tranquila con lo que hice; no soy la primera ni la última a la que no le creen ”, sostuvo.

Y dejó en claro descartando cualquier tipo de charla con su padre: “Yo no me junto con gente que me daña tanto, tengo muy en claro mis vínculos y nunca fui regida por la sangre ”.