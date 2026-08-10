Comienza el calendario de ANSES de agosto: quiénes cobran desde este lunes

Por un lado, cobran los jubilados y pensionados que perciben haberes que no superan la mínima y cuyo DNI termina en 0.

Por otro, comienza el pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) para quienes tienen DNI terminado en 0 y 1.

También se inicia el período de pago de las Asignaciones Familiares correspondientes a titulares de Pensiones No Contributivas, que se extiende durante varias semanas.

Jubilados y pensionados: calendario de agosto 2026

Los jubilados y pensionados que cobran un haber que no supera el mínimo recibirán el pago según el siguiente cronograma:

DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI terminado en 1: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto.

viernes 14 de agosto. DNI terminado en 5: martes 18 de agosto.

martes 18 de agosto. DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.

viernes 21 de agosto. DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto.

En tanto, quienes perciben haberes superiores a la mínima comenzarán a cobrar a partir del martes 25 de agosto:

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.

martes 25 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.

miércoles 26 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.

jueves 27 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.

viernes 28 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.

Pensiones No Contributivas: cuándo cobran

Las PNC tienen un cronograma más concentrado, que comienza este lunes 10 de agosto:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto.

¿Cuánto cobran los jubilados que perciben la mínima?

Con el aumento del 1,89%, el haber mínimo de agosto quedó establecido en $419.775,92.

A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes corresponda, por lo que el ingreso puede alcanzar los $489.775,92.

En el caso de quienes cobran una jubilación superior a la mínima pero que no alcanza ese monto, ANSES otorga el refuerzo necesario para completar el ingreso hasta el límite correspondiente.

AUH, AUE y otras asignaciones: cuándo comienzan los pagos

El calendario de agosto también contempla el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), Prenatal, Maternidad y otras asignaciones familiares.

Además, durante el mes se abonarán las Asignaciones de Pago Único -por Matrimonio, Nacimiento y Adopción- y la Prestación por Desempleo.

Las fechas de cada prestación se distribuyen según la terminación del DNI y pueden extenderse hasta septiembre en el caso de algunos beneficios de pago único y asignaciones familiares de PNC.

¿Qué pasa con el feriado del 17 de agosto?

El calendario de ANSES contempla el feriado nacional del lunes 17 de agosto, por lo que no habrá actividad bancaria ni acreditaciones ese día.

Los pagos correspondientes a los beneficiarios cuyo DNI termina en 5 comienzan el martes 18 de agosto, y el cronograma continúa normalmente durante los días hábiles siguientes.

Los fondos que ya hayan sido acreditados permanecen disponibles en las cuentas bancarias para realizar compras con tarjeta de débito o retirar dinero de los cajeros automáticos.

Cómo consultar cuándo cobro ANSES

Los beneficiarios pueden consultar la fecha y el lugar de cobro a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

De esta manera, pueden verificar la información correspondiente a la liquidación antes de concurrir a una sucursal bancaria.

Calendario ANSES agosto 2026: las fechas clave

En síntesis, este lunes 10 de agosto comienza el calendario para jubilados y pensionados con DNI terminado en 0 y para PNC con DNI terminado en 0 y 1.

El cronograma continuará durante todo el mes con el resto de las jubilaciones, pensiones, asignaciones y prestaciones sociales, de acuerdo con la terminación del documento de cada beneficiario.