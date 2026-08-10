En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
Previsional

ANSES: la novedad que reciben este mes los jubilados y no es el aumento

Las jubilaciones y pensiones reciben en agosto un aumento del 1,89% por movilidad. Además, continúa el bono de hasta $70.000 para los haberes más bajos. Cuánto cobra cada jubilado y cuándo recibe el pago según el DNI.

Banner Seguinos en google DESK
ANSES: cuánto cobran los jubilados en agosto

ANSES: cuánto cobran los jubilados en agosto, desde la mínima hasta el haber máximo
Leé también ANSES confirmó el aumento y bono para jubilados en agosto: cuáles son las fechas de cobro
ANSES confirmó el aumento y bono para jubilados en agosto: cuáles son las fechas de cobro. Imagen ilustrativa hecha con IA.

Con la nueva actualización, la jubilación mínima asciende a $419.817, mientras que el haber máximo alcanza los $2.824.694.

Además, continúa vigente el bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima y reciben el refuerzo completo alcanzan un ingreso de $489.817 en agosto.

El organismo previsional también confirmó el cronograma de pagos para el octavo mes del año, que comienza este lunes 10 de agosto y se organiza según la terminación del DNI.

¿Cuánto cobra un jubilado con el haber mínimo en agosto?

Con el aumento del 1,89%, la jubilación mínima quedó establecida en $419.817.

A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que los jubilados que cobran el haber mínimo y reciben el refuerzo completo perciben en agosto un total de $489.817.

El bono se paga junto con el haber mensual y está destinado a los beneficiarios que se encuentran dentro de las escalas de ingresos alcanzadas por el refuerzo.

El Gobierno confirmó el aumento para la PUAM: ¿hay bono?.

El Gobierno confirmó el aumento para la PUAM: ¿hay bono?.

¿Quiénes reciben el bono de $70.000?

El refuerzo no se entrega de manera uniforme a todos los jubilados.

Quienes cobran la jubilación mínima reciben el bono completo de $70.000. En cambio, aquellos que tienen un haber superior a la mínima pueden recibir un bono proporcional, destinado a completar el monto máximo establecido para el refuerzo.

Por ejemplo, si un jubilado percibe un haber de $450.000, el bono no será de $70.000 completos, sino que se otorgará la diferencia necesaria para alcanzar el límite correspondiente.

Una vez que el haber previsional supera el tope establecido para el refuerzo, el beneficiario deja de recibir el bono.

¿Cuánto es la jubilación máxima de ANSES en agosto?

Con el aumento del 1,89%, el haber máximo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) quedó establecido en $2.824.694.

A diferencia de quienes perciben los haberes más bajos, los jubilados que cobran el máximo no reciben el bono extraordinario de $70.000.

El monto corresponde al haber previsional y sobre él pueden aplicarse las deducciones correspondientes a cada beneficiario, como los descuentos de obra social, cuotas de créditos o retenciones judiciales, cuando corresponda.

Jubilaciones de ANSES: cuánto aumentaron en agosto

La actualización de agosto alcanza a las jubilaciones y pensiones contributivas y también a otras prestaciones previsionales, como la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

El incremento mensual fue del 1,89%, de acuerdo con la fórmula de movilidad previsional vigente.

Calendario de pagos de jubilados ANSES: cuándo cobra cada DNI

El calendario de agosto comienza este lunes 10 de agosto para los jubilados y pensionados que cobran haberes que no superan la mínima.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

  • DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto.
  • DNI terminado en 1: martes 11 de agosto.
  • DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto.
  • DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto.
  • DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto.
  • DNI terminado en 5: martes 18 de agosto.
  • DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.
  • DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.
  • DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.
  • DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto.

El cronograma tiene una interrupción el lunes 17 de agosto, feriado nacional, por lo que los pagos se retoman el martes 18.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

Los beneficiarios que perciben haberes superiores a la mínima comienzan a cobrar a partir del martes 25 de agosto:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.
Las fechas de cobro del SUAF de ANSES en abril ya están disponibles para trabajadores.

Las fechas de cobro del SUAF de ANSES en abril ya están disponibles para trabajadores.

Cómo consultar cuánto cobro y cuándo

Los jubilados y pensionados pueden consultar la fecha exacta de cobro y el detalle de su liquidación a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En el recibo de haberes se puede verificar el monto correspondiente a la jubilación, el bono —si corresponde— y las eventuales deducciones aplicadas.

ANSES: los principales montos de agosto

  • Jubilación mínima: $419.817.
  • Bono extraordinario: hasta $70.000.
  • Mínima + bono: $489.817.
  • Jubilación máxima: $2.824.694.
  • Aumento por movilidad: 1,89%.
  • Inicio del calendario de pagos: lunes 10 de agosto.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Jubilados calendario de pago
Notas relacionadas
AUH y SUAF de ANSES en agosto: cuánto y cuándo se cobra
ANSES y un extra de más de $50.000 para AUH: cómo saber si te corresponde
Comienza el calendario de ANSES de agosto: quiénes cobran desde este lunes

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar