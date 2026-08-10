ANSES: la novedad que reciben este mes los jubilados y no es el aumento

¿Cuánto cobra un jubilado con el haber mínimo en agosto?

Con el aumento del 1,89%, la jubilación mínima quedó establecida en $419.817.

A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que los jubilados que cobran el haber mínimo y reciben el refuerzo completo perciben en agosto un total de $489.817.

El bono se paga junto con el haber mensual y está destinado a los beneficiarios que se encuentran dentro de las escalas de ingresos alcanzadas por el refuerzo.

El Gobierno confirmó el aumento para la PUAM: ¿hay bono?.

¿Quiénes reciben el bono de $70.000?

El refuerzo no se entrega de manera uniforme a todos los jubilados.

Quienes cobran la jubilación mínima reciben el bono completo de $70.000. En cambio, aquellos que tienen un haber superior a la mínima pueden recibir un bono proporcional, destinado a completar el monto máximo establecido para el refuerzo.

Por ejemplo, si un jubilado percibe un haber de $450.000, el bono no será de $70.000 completos, sino que se otorgará la diferencia necesaria para alcanzar el límite correspondiente.

Una vez que el haber previsional supera el tope establecido para el refuerzo, el beneficiario deja de recibir el bono.

¿Cuánto es la jubilación máxima de ANSES en agosto?

Con el aumento del 1,89%, el haber máximo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) quedó establecido en $2.824.694.

A diferencia de quienes perciben los haberes más bajos, los jubilados que cobran el máximo no reciben el bono extraordinario de $70.000.

El monto corresponde al haber previsional y sobre él pueden aplicarse las deducciones correspondientes a cada beneficiario, como los descuentos de obra social, cuotas de créditos o retenciones judiciales, cuando corresponda.

Jubilaciones de ANSES: cuánto aumentaron en agosto

La actualización de agosto alcanza a las jubilaciones y pensiones contributivas y también a otras prestaciones previsionales, como la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

El incremento mensual fue del 1,89%, de acuerdo con la fórmula de movilidad previsional vigente.

Calendario de pagos de jubilados ANSES: cuándo cobra cada DNI

El calendario de agosto comienza este lunes 10 de agosto para los jubilados y pensionados que cobran haberes que no superan la mínima.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI terminado en 1: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto.

viernes 14 de agosto. DNI terminado en 5: martes 18 de agosto.

martes 18 de agosto. DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.

viernes 21 de agosto. DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto.

El cronograma tiene una interrupción el lunes 17 de agosto, feriado nacional, por lo que los pagos se retoman el martes 18.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

Los beneficiarios que perciben haberes superiores a la mínima comienzan a cobrar a partir del martes 25 de agosto:

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.

martes 25 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.

miércoles 26 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.

jueves 27 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.

viernes 28 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.

Las fechas de cobro del SUAF de ANSES en abril ya están disponibles para trabajadores.

Cómo consultar cuánto cobro y cuándo

Los jubilados y pensionados pueden consultar la fecha exacta de cobro y el detalle de su liquidación a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En el recibo de haberes se puede verificar el monto correspondiente a la jubilación, el bono —si corresponde— y las eventuales deducciones aplicadas.

ANSES: los principales montos de agosto