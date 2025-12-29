Triple extra de enero para jubilados de ANSES

Jubilación mínima: $ 349.401,58

Jubilación máxima: $ 2.329.374,67

El incremento se aplica de manera automática a todos los beneficiarios del sistema previsional, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El pago se efectúa según el calendario habitual de ANSES, respetando la terminación del DNI de cada titular.

Bono previsional: quiénes lo cobran y cuánto reciben

Al aumento mensual se suma un bono extraordinario de hasta $ 70.000, una herramienta que ANSES viene utilizando para reforzar los ingresos de los jubilados con haberes más bajos.

Según lo informado oficialmente, el bono se liquida de la siguiente manera:

Se paga completo a quienes cobran la jubilación mínima.

Se abona de forma decreciente a quienes perciben haberes superiores , siempre que el ingreso total no supere los $ 419.401,58 .

No lo cobran quienes superan ese tope de ingresos.

En términos concretos, un jubilado que percibe la mínima recibe en enero un total de $ 419.401,58, resultado de la suma entre el haber actualizado y el bono previsional.

Este refuerzo extraordinario se deposita junto con la jubilación, en la misma fecha de cobro, y no requiere inscripción ni gestión previa. Para muchos adultos mayores, el bono representa la posibilidad de cubrir gastos fijos, reponer medicamentos o afrontar aumentos estacionales propios del verano.

Beneficios ANSES: descuentos automáticos que alivian el gasto diario

El tercer componente del paquete de medidas no llega como dinero en efectivo, pero impacta de manera directa en el bolsillo. Se trata del programa Beneficios ANSES, una iniciativa que permite acceder a descuentos automáticos del 10 % al 40 % en compras realizadas en comercios adheridos.

Este beneficio está disponible para:

Jubilados y pensionados

Beneficiarios de asignaciones

Titulares de prestaciones sociales que cobran a través de ANSES

¿En qué rubros se aplican los descuentos?

Los reintegros alcanzan a consumos esenciales, entre ellos:

Alimentos

Farmacias

Indumentaria

Calzado

Ópticas

Comercios de cercanía

El tope de reintegro mensual es de $ 120.000, una cifra que puede marcar una diferencia significativa en la economía del hogar, especialmente en un contexto inflacionario.

Cómo aprovechar los Beneficios ANSES sin trámites

Uno de los puntos más destacados del programa es su simplicidad. No requiere inscripción previa ni gestiones presenciales. Para acceder a los descuentos, los beneficiarios deben cumplir con tres condiciones básicas:

Pagar siempre con la tarjeta de débito asociada a la cuenta en la que se cobra la jubilación o pensión.

Consultar el listado de comercios adheridos a través del sitio web oficial de ANSES.

Realizar la compra normalmente: el descuento se aplica en el momento del pago o como reintegro posterior, dependiendo del comercio.

Este mecanismo automático evita trámites engorrosos y garantiza que el beneficio llegue efectivamente a quienes lo necesitan.

Por qué enero 2026 es un mes clave para el bolsillo de los jubilados

Históricamente, enero es un mes complicado para las finanzas personales. A diferencia de diciembre, que suele incluir aguinaldo y pagos extraordinarios, el primer mes del año se caracteriza por un ajuste en los ingresos y un aumento en los gastos.

En este contexto, la combinación de aumento por movilidad, bono previsional y descuentos en consumos esenciales permite:

Sostener el poder adquisitivo frente a la inflación.

Reducir el impacto de los aumentos en alimentos y medicamentos.

Planificar gastos con mayor previsibilidad.

Para muchos jubilados, este esquema representa una diferencia concreta entre llegar con lo justo o contar con un pequeño margen para afrontar imprevistos.

ANSES extendió el plazo para presentar la Libreta AUH: hasta cuándo se puede hacer el trámite

En paralelo a las medidas para jubilados y pensionados, ANSES confirmó una prórroga clave para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Mediante la Resolución 382, publicada en el Boletín Oficial, el organismo extendió el plazo para presentar la Libreta AUH correspondiente al año 2025.

Nuevo vencimiento confirmado

Fecha límite: 31 de marzo de 2026

Vencimiento original: 30 de diciembre

Esta extensión permite a los beneficiarios acceder al cobro del 20 % retenido durante 2024, un monto que se libera una vez acreditados los controles de salud, vacunación y escolaridad de los niños y adolescentes.

Por qué es importante presentar la Libreta AUH

La Libreta AUH es un documento fundamental dentro del esquema de la asignación. Su presentación garantiza:

El cumplimiento de los controles sanitarios obligatorios .

La acreditación de la asistencia escolar .

El cobro del monto acumulado retenido, que representa un ingreso clave para miles de familias.

Con la prórroga, ANSES busca evitar que los beneficiarios pierdan el derecho al cobro por demoras o dificultades administrativas, especialmente en un contexto económico complejo.