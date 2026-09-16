Una buena NOTICIA para los jubilados: ANSES confirmó un bono que se paga este mes

ANSES: cuánto queda la jubilación mínima en septiembre de 2026

Con la actualización correspondiente a septiembre, el haber mínimo jubilatorio quedó establecido en $428.633,20.

Este nuevo valor surge de la aplicación del incremento mensual sobre los haberes previsionales. Sobre ese monto se determina también quiénes pueden acceder al refuerzo extraordinario completo establecido para este período.

Para los titulares que perciben el haber mínimo, la combinación entre la prestación y el bono permite alcanzar un ingreso mensual de $498.633,20.

Es importante diferenciar ambos conceptos. Por un lado se encuentra el haber previsional actualizado por movilidad. Por otro, el refuerzo extraordinario de hasta $70.000, que se liquida de acuerdo con las condiciones fijadas por la normativa.

De esta manera, un jubilado que perciba exactamente la mínima puede recibir $428.633,20 de haber más $70.000 de refuerzo, siempre que reúna las condiciones establecidas.

El pago, además, no requiere una inscripción específica por parte del beneficiario.

Quiénes cobran el bono completo de $70.000

El grupo que recibe el mayor refuerzo es el de los titulares cuyos haberes previsionales se encuentran en el nivel mínimo establecido para septiembre.

En estos casos, ANSES deposita el bono completo de $70.000 junto con la prestación mensual.

El resultado es un ingreso total de $498.633,20, considerando exclusivamente el haber mínimo y el refuerzo extraordinario.

La característica central de este beneficio es que no se debe solicitar. El organismo previsional realiza la liquidación de manera automática para quienes se encuentran alcanzados por la medida.

Por eso, los jubilados que cobran la mínima no necesitan concurrir a una oficina de ANSES para iniciar un trámite ni completar una inscripción especial para recibir el dinero.

La acreditación se realiza en la cuenta bancaria habitual del titular, de la misma manera en que se deposita mensualmente la jubilación.

Qué ocurre con los jubilados que cobran más que la mínima

El esquema cambia para aquellos beneficiarios cuyos haberes superan los $428.633,20.

La normativa establece un mecanismo mediante el cual el refuerzo puede ser proporcional, en lugar de entregar automáticamente los $70.000 a todos los titulares.

La referencia para determinar el monto final es el ingreso total de $498.633,20. Por lo tanto, cuando un jubilado percibe un haber superior a la mínima pero todavía se encuentra por debajo de ese límite, el bono funciona como una compensación hasta alcanzar esa cifra.

Esto significa que el monto adicional se reduce a medida que aumenta el haber previsional.

Por ejemplo, un beneficiario que recibe $438.633,20 obtiene un refuerzo de $60.000. En ese caso, la suma entre el haber y el bono llega a $498.633,20.

Del mismo modo, una persona cuyo haber mensual es de $458.633,20 recibe un adicional de $40.000.

El mecanismo continúa siguiendo esa lógica: a mayor haber, menor es el refuerzo extraordinario, siempre dentro del límite establecido.

Quiénes quedan afuera del bono de septiembre

El refuerzo no se aplica de manera universal a todas las jubilaciones y pensiones.

El límite establecido para septiembre es de $498.633,20. Por encima de ese monto, el beneficiario ya no recibe este refuerzo extraordinario bajo el esquema señalado.

La diferencia resulta importante porque dos jubilados pueden cobrar en septiembre montos distintos aun cuando ambos tengan derecho a la actualización por movilidad.

Uno puede recibir los $70.000 completos, otro una suma proporcional y un tercero no percibir el bono por superar el límite correspondiente.

En consecuencia, para saber cuánto dinero se acreditará en cada caso es necesario observar el haber mensual que figura en la liquidación y no solamente la fecha asignada por el calendario.

Calendario ANSES para jubilados que cobran la mínima

Los titulares que perciben el haber mínimo cuentan con un cronograma específico durante septiembre.

Las fechas están determinadas por el último número del DNI y se distribuyen a lo largo de los primeros días hábiles del calendario previsional.

De acuerdo con el esquema informado, los beneficiarios con documentos terminados del 0 al 5 ya tuvieron sus respectivas fechas de cobro.

El cronograma continúa de la siguiente manera:

DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre.

En el caso de quienes cobran la mínima y están alcanzados por el refuerzo completo, el bono se deposita junto con el haber correspondiente.

Por lo tanto, no existe una segunda fecha independiente para cobrar los $70.000.

Jubilaciones superiores a la mínima: cuándo cobran en septiembre

Los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo tienen un calendario diferente.

En este segmento, las fechas de septiembre se concentran entre el martes 22 y el lunes 28 de septiembre, también de acuerdo con la terminación del DNI.

El cronograma previsto es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

En los casos en los que corresponda un bono proporcional, el adicional se acredita en la misma fecha que el haber mensual.

Por eso, los beneficiarios no tienen que esperar una transferencia posterior para recibir el refuerzo que les corresponda.

Cómo saber cuánto dinero depositará ANSES

Una de las formas más sencillas de controlar el pago consiste en revisar la liquidación previsional correspondiente al mes.

El beneficiario puede observar el detalle de los conceptos incluidos en el recibo y verificar tanto el haber actualizado como el monto correspondiente al refuerzo extraordinario, cuando corresponda.

Esta información permite conocer con anticipación cuál será el importe total que debería aparecer en la cuenta bancaria.

También es importante recordar que el monto final puede depender de la situación particular de cada prestación y de los descuentos o conceptos que correspondan en cada liquidación.

Por eso, el valor bruto del haber no necesariamente coincide con el dinero que finalmente queda disponible para retirar.

No hay que hacer trámites para cobrar el bono

Uno de los puntos destacados del esquema de septiembre es que los beneficiarios no tienen que realizar una gestión especial para acceder al refuerzo.

No es necesario presentarse personalmente en una oficina de ANSES, completar una solicitud adicional ni iniciar un expediente para cobrar el bono.

El organismo realiza la liquidación de forma automática para las personas que cumplen con los requisitos definidos por la normativa.

El dinero se acredita en la misma cuenta bancaria en la que habitualmente se deposita la jubilación o pensión.

De esta forma, el beneficiario puede disponer de los fondos utilizando los canales habituales de su banco, ya sea mediante cajero automático, extracción por ventanilla u otros medios disponibles.

El bono se acredita junto con la jubilación

Otro aspecto que puede generar dudas es si el refuerzo se paga en una fecha diferente al haber previsional.

En septiembre, para quienes están alcanzados por la medida, el bono se integra al pago correspondiente al calendario de cada prestación.

Esto quiere decir que no hay que esperar una nueva jornada específica para cobrar los $70.000 o el monto proporcional que corresponda.

El importe aparece dentro de la liquidación y forma parte del pago que se acredita en la cuenta del beneficiario.

La consulta del recibo permite, además, identificar los distintos conceptos incluidos en la liquidación mensual.

Qué deben tener en cuenta jubilados y pensionados durante septiembre

Con el comienzo de los pagos, el dato principal para cada beneficiario es conocer qué tipo de prestación cobra, cuál es su haber actualizado y cuál es la terminación de su DNI.

A partir de esas tres variables puede determinarse la fecha correspondiente y, en los casos alcanzados por el refuerzo, el monto adicional.

Para quienes cobran la mínima, la referencia es clara: el haber quedó en $428.633,20 y el refuerzo puede alcanzar los $70.000, llevando el total a $498.633,20.

En cambio, quienes cobran por encima de la mínima deben observar el mecanismo proporcional. Si su prestación todavía se encuentra dentro del rango previsto, el bono cubrirá solamente la diferencia necesaria hasta alcanzar el límite establecido.

Finalmente, quienes superen ese tope no reciben el refuerzo extraordinario, aunque sí continúan percibiendo el haber previsional correspondiente con el aumento aplicado en septiembre.

El calendario también requiere atención. Los jubilados que cobran la mínima completan sus pagos el lunes 21 de septiembre, mientras que los titulares de haberes superiores a la mínima finalizarán el cronograma el lunes 28 de septiembre.

Así, septiembre combina una nueva actualización de las jubilaciones con un refuerzo extraordinario cuyo monto depende del ingreso de cada beneficiario. La acreditación es automática y se realiza en la cuenta bancaria habitual, sin necesidad de realizar trámites adicionales ante ANSES.