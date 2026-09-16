Vouchers Educativos de ANSES: confirman el pago anticipado de septiembre

¿Cuáles son los requisitos exigidos para mantener la prestación de la ANSES?

El subsidio está diseñado para acompañar la permanencia de los alumnos dentro del sistema educativo privado que cuenta con respaldo público. Para mantener el cobro, los hogares deben cumplir con las siguientes condiciones operativas:

Nivel educativo: contar con hijos solteros a cargo de hasta 18 años matriculados en nivel inicial, primario o secundario.

Aporte estatal del colegio: la institución privada debe percibir una subvención oficial igual o superior al 75% en su estructura de costos.

Límite de ingresos: el grupo familiar no debe superar los topes salariales máximos estipulados en las bases del programa estatal.

VOUCHERS EDUCATIVOS de ANSES: cómo saber si soy beneficiario en MAYO. (Foto: archivo)

¿Qué modificaciones introduce la Resolución 505/2026 en el régimen de asistencia?

De cara al tramo final del año lectivo, la Secretaría de Educación introdujo reformas reglamentarias clave a través de la Resolución 505/2026 con el fin de proteger la trayectoria pedagógica de los alumnos frente a la coyuntura económica:

Suspensión de bajas por mora: quedó pausado el artículo 21 (inciso e), impidiendo que la acumulación de deudas o el atraso en el pago de los aranceles mensuales provoque la pérdida del beneficio.

Eximición de certificaciones: se suspendió temporalmente el artículo 14, liberando a las escuelas de la carga administrativa de validar mes a mes la situación del estudiante.

Estas dispensas tienen carácter excepcional y mantendrán su vigencia durante lo que resta del presente ciclo lectivo 2026.

¿Cómo verificar la liquidación y la vía de cobro en Mi ANSES?

Los beneficiarios pueden chequear el estado de su liquidación, el monto exacto asignado y la vía de acreditación mediante las herramientas digitales oficiales del Estado: