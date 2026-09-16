En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Vouchers educativos
ANSES
Información

Vouchers Educativos de ANSES: confirman el pago anticipado de septiembre

El Ministerio de Capital Humano confirmó el cronograma de pago de la asistencia económica para colegios privados. La liquidación se efectuará en la tercera semana del mes con un adelanto operativo de 24 horas para quienes perciben el monto a través de plataformas digitales.

Vouchers Educativos de ANSES: Capital Humano confirmó el pago anticipado de septiembre

Vouchers Educativos de ANSES: Capital Humano confirmó el pago anticipado de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social, en coordinación con el Ministerio de Capital Humano, oficializó el cronograma de liquidación correspondiente al subsidio escolar destinado a familias de clase media. La medida incluye mecanismos de cobro anticipado mediante billeteras virtuales y la suspensión temporal de las bajas automáticas por morosidad en las cuotas escolares.

Leé también El Gobierno otorga una ayuda de $420.000 de ANSES para capacitación laboral
El Gobierno otorga una ayuda anual de $420.000 de ANSES para capacitación laboral de jóvenes

El Gobierno nacional depositará la ayuda económica del Programa Vouchers Educativos este jueves 17 de septiembre de 2026 a través de la ANSES, garantizando la continuidad de la asistencia financiera a la totalidad de las familias que resultaron adjudicadas en la convocatoria inicial del ciclo lectivo.

¿Quiénes cobran de manera anticipada el subsidio de Vouchers Educativos en septiembre?

La Secretaría de Educación implementó un esquema diferenciado según el tipo de cuenta receptora declarada por el titular. Quienes hayan registrado plataformas digitales homologadas contarán con la disposición de los fondos con 24 horas de antelación respecto al sistema bancario habitual:

  • Billeteras virtuales (ej. Mercado Pago): acreditación anticipada disponible el miércoles 16 de septiembre de 2026.

  • Cuentas bancarias tradicionales: depósito general para la totalidad del padrón el jueves 17 de septiembre de 2026.

Desde la cartera nacional aclararon que el padrón de beneficiarios se encuentra cerrado, por lo que este desembolso alcanzará únicamente a los estudiantes que ya se encontraban activos en la nómina oficial.

¿Cuáles son los requisitos exigidos para mantener la prestación de la ANSES?

El subsidio está diseñado para acompañar la permanencia de los alumnos dentro del sistema educativo privado que cuenta con respaldo público. Para mantener el cobro, los hogares deben cumplir con las siguientes condiciones operativas:

  • Nivel educativo: contar con hijos solteros a cargo de hasta 18 años matriculados en nivel inicial, primario o secundario.

  • Aporte estatal del colegio: la institución privada debe percibir una subvención oficial igual o superior al 75% en su estructura de costos.

  • Límite de ingresos: el grupo familiar no debe superar los topes salariales máximos estipulados en las bases del programa estatal.

VOUCHERS EDUCATIVOS de ANSES: cómo saber si soy beneficiario en MAYO. (Foto: archivo)

VOUCHERS EDUCATIVOS de ANSES: cómo saber si soy beneficiario en MAYO. (Foto: archivo)

¿Qué modificaciones introduce la Resolución 505/2026 en el régimen de asistencia?

De cara al tramo final del año lectivo, la Secretaría de Educación introdujo reformas reglamentarias clave a través de la Resolución 505/2026 con el fin de proteger la trayectoria pedagógica de los alumnos frente a la coyuntura económica:

  • Suspensión de bajas por mora: quedó pausado el artículo 21 (inciso e), impidiendo que la acumulación de deudas o el atraso en el pago de los aranceles mensuales provoque la pérdida del beneficio.

  • Eximición de certificaciones: se suspendió temporalmente el artículo 14, liberando a las escuelas de la carga administrativa de validar mes a mes la situación del estudiante.

Estas dispensas tienen carácter excepcional y mantendrán su vigencia durante lo que resta del presente ciclo lectivo 2026.

¿Cómo verificar la liquidación y la vía de cobro en Mi ANSES?

Los beneficiarios pueden chequear el estado de su liquidación, el monto exacto asignado y la vía de acreditación mediante las herramientas digitales oficiales del Estado:

  • Plataforma Web: ingresar al sitio institucional argentina.gob.ar/vouchers-educativos con las credenciales de acceso.

  • Aplicación Mi ANSES: acceder con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, dirigiéndose a la pestaña "Mis Cobros".

En pocas palabras

  • Vouchers Educativos: El Gobierno oficializó el cronograma de liquidación del subsidio escolar con fechas diferenciadas.
  • Cobro anticipado: Familias con billeteras virtuales recibirán los fondos el miércoles 16 de septiembre de 2026.
  • Requisitos: Se detallan condiciones como nivel educativo, aporte estatal del colegio y límite de ingresos familiares.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Vouchers educativos ANSES
Notas relacionadas
El Gobierno confirmó el aumento para jubilados de ANSES en octubre: cuánto se cobra
AUH de ANSES en septiembre: cómo consultar la liquidación y la Libreta en Mi ANSES
Nuevos topes para SUAF: todos los beneficiarios que no cobrarán las asignaciones de ANSES

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar