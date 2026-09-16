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Meta One: llega un servicio de suscripción con más funciones e IA para crear, conectar y destacar

Los planes de Meta One se están implementando de forma gradual, con más de 50 funciones para WhatsApp, Instagram, Facebook y Meta AI.

Meta One: llega un servicio de suscripción con más funciones e IA para crear

Meta One: llega un servicio de suscripción con más funciones e IA para crear, conectar y destacar. (Foto: Gentileza Meta)

Esta semana se presentó Meta One, un nuevo servicio de suscripción que aporta más valor a las apps y experiencias que ya usan miles de millones de personas, con planes para individuos, creadores y negocios.

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Meta One ofrece a sus suscriptores más funciones para que se expresen y un uso más amplio de IA, ayuda a los creadores a dedicar más tiempo a crear y menos a adivinar, y brinda a los negocios nuevas herramientas para crecer. La experiencia en las apps y en Meta AI siempre ha sido gratuita, y eso no va a cambiar. Las suscripciones desbloquean capacidades más especializadas y un uso ampliado de IA que van más allá de lo que puede ofrecer una experiencia gratuita creada para miles de millones de personas.

Comenzaron con más de 50 funciones en Instagram, Facebook, WhatsApp y Meta AI, y con el tiempo ampliaremos los beneficios a Edits, nuestros lentes con IA y más.

Planes para personas y usuarios avanzados de IA

A principios de este año lanzaron los planes de producto individual de Meta One, Instagram Plus, Facebook Plus y WhatsApp Plus, que ofrecen nuevas funciones exclusivas que permiten mayor conexión y creatividad en Instagram y Facebook, y más organización y personalización en WhatsApp.

(Foto: Gentileza Meta).

(Foto: Gentileza Meta).

Estos planes registran una retención sólida y los seguiran mejorando. Instagram Plus incorporó recientemente fuentes personalizadas para mensajes directos e historias, notificaciones cuando ciertas personas ven tu historia, y vistas previas de mensajes directos. En Facebook Plus añadieron opciones de personalización para Messenger, más estadísticas de Reels y la expansión de las súper reacciones a Reels y publicaciones del feed. En WhatsApp Plus pronto probarán el almacenamiento para respaldos de chats y contenido multimedia, así como los Horarios de Concentración (Focus Schedules), que te ayudan a proteger el tiempo que más importa silenciando u ocultando chats según un horario.

Meta One te permite lograr aún más con los planes Core y Premium, que combinan las funciones de los planes de producto individual con un uso ampliado de IA, que requiere más capacidad de cómputo.

Esto significa más generación de contenido con Meta AI, incluida la creación y edición de imágenes y la generación de videos con la tecnología de los modelos Muse, y más uso de herramientas de IA dentro de las apps, como Restyle en Instagram.

Meta AI seguirá siendo gratuita para el uso cotidiano: Core y Premium son para quienes quieren aún más libertad creativa con estas herramientas de IA. En las primeras pruebas, más de la mitad de los suscriptores usaron tanto las funciones de IA como las de expresión en nuestros planes, y funciones de IA como Restyle y los efectos de voz en Instagram estuvieron entre las principales razones por las que las personas se suscribieron.

Planes para creadores y negocios

Hacer crecer una audiencia y manejar un negocio en redes sociales requiere trabajo constante: crear contenido, estar al pendiente de lo que está funcionando y destacar ante nuevas audiencias. Los planes de Meta One para creadores y negocios integran más herramientas profesionales e IA directamente en las apps que ya usa tu audiencia y tus clientes, para que puedas gestionar tu presencia sin tener que crear una nueva cuenta ni descargar una nueva app.

(Foto: Gentileza Meta).

(Foto: Gentileza Meta).

Meta One ofrece nuevas funciones que te ayudan a consolidar tu presencia y a convertir la atención en acción: un perfil mejorado que muestra tu sitio web, tus ubicaciones y lo que la gente dice de vos; un botón prominente de “Seguir” en tus Reels; e invitaciones para seguirte que se envían automáticamente a las personas que interactúan con tu contenido. Además, responde a tus clientes de día y de noche con capacidades ampliadas de Meta Business Agent.

Seguirán añadiendo funciones y habilidades del agente para ayudar a las pequeñas empresas y a los creadores con sus estrategias holísticas de marketing, operaciones de negocio, creación de contenido y optimización. Por ejemplo, pronto sumarán Edits Plus a Meta One, un nuevo plan de producto que ofrece más almacenamiento en la nube para sincronizar y acceder a tus proyectos desde distintos dispositivos, además de uso adicional del próximo asistente de Edits, que te ayuda a analizar tus estadísticas de Instagram y a generar nuevas ideas.

¿Cómo empezar a usar Meta One?

Los planes de Meta One ya están disponibles a nivel global y comienzan a partir de solo USD 1.49 al mes para productos individuales, USD 5.99 al mes para los paquetes individuales y USD 10.99 al mes para los paquetes de creadores y negocios.

Planes de producto individual:

  • Instagram Plus (USD 1.99/mes): expresá quién sos, conecta más a fondo con tus amigos y personaliza tu experiencia de nuevas formas.
  • WhatsApp Plus (USD 1.49/mes): mantenete organizado y expresá tu personalidad con temas e iconos exclusivos, stickers con efectos especiales y la posibilidad de fijar más chats.
  • Facebook Plus (USD 1.99/mes): hacé que Facebook sea tuyo y potencia tu experiencia con funciones como iconos de app personalizados, súper corazones y más.

Planes de paquete para personas y usuarios avanzados de IA:

  • Core (USD 5.99/mes): aplicá Restyle a más historias en Instagram, usa los efectos de voz y las herramientas creativas con más frecuencia, y generá más imágenes y videos con Meta AI. Además, expresate de más formas con las funciones de nuestras apps individuales (Instagram Plus, WhatsApp Plus, Facebook Plus).
  • Premium (USD 19.99/mes): todo lo de Core, con el mayor margen para crear contenido con Meta AI y en toda la familia de apps.

Planes de paquete para negocios y creadores:

  • Essential (desde USD 10.99/mes): posicionate y generá confianza con nuevas audiencias. Obtené herramientas para gestionar tu presencia y mayor acceso a Meta Business Agent en WhatsApp para responder a tus clientes 24/7. Además, una insignia de verificación, canal verificado en la app de WhatsApp Business y protección contra suplantación de identidad para que la gente sepa que eres quien dices ser (sujeto a una verificación exitosa).
  • Advanced (desde USD 37.99/mes): invertí en herramientas de nivel profesional. Funciones avanzadas de publicación, como programar historias con hasta 30 días de anticipación, enlaces en publicaciones y Reels orgánicos, analíticas exportables y estadísticas de audiencia más profundas. Da acceso a tu cuenta a integrantes de tu equipo sin compartir tu contraseña y obtené más dispositivos vinculados y más créditos de difusión para negocios en WhatsApp. Además, obtené más respuestas de Meta Business Agent.
  • Expert (desde USD 109/mes) y Max (desde USD 379/mes): escalá y optimizá. Estos planes incluyen nuestros niveles más altos de acceso a funciones y de capacidad de Meta Business Agent para equipos que operan a gran escala.

Los planes, beneficios, precios y disponibilidad pueden variar según la región, la app y la cuenta.

En pocas palabras

  • Meta One: Lanzamiento de un nuevo servicio de suscripción con más de 50 funciones y IA para WhatsApp, Instagram, Facebook y Meta AI.
  • Planes Diversificados: Ofrece opciones para individuos, creadores y negocios, con distintas funcionalidades y precios.
  • Enfoque en IA y Crecimiento: Las suscripciones desbloquean capacidades especializadas, creación de contenido asistida por IA y herramientas para potenciar negocios.
Resumen generado por Thinkindot AI
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