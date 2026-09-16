Esta semana se presentó Meta One, un nuevo servicio de suscripción que aporta más valor a las apps y experiencias que ya usan miles de millones de personas, con planes para individuos, creadores y negocios.
Los planes de Meta One se están implementando de forma gradual, con más de 50 funciones para WhatsApp, Instagram, Facebook y Meta AI.
Meta One: llega un servicio de suscripción con más funciones e IA para crear, conectar y destacar. (Foto: Gentileza Meta)
Esta semana se presentó Meta One, un nuevo servicio de suscripción que aporta más valor a las apps y experiencias que ya usan miles de millones de personas, con planes para individuos, creadores y negocios.
Meta One ofrece a sus suscriptores más funciones para que se expresen y un uso más amplio de IA, ayuda a los creadores a dedicar más tiempo a crear y menos a adivinar, y brinda a los negocios nuevas herramientas para crecer. La experiencia en las apps y en Meta AI siempre ha sido gratuita, y eso no va a cambiar. Las suscripciones desbloquean capacidades más especializadas y un uso ampliado de IA que van más allá de lo que puede ofrecer una experiencia gratuita creada para miles de millones de personas.
Comenzaron con más de 50 funciones en Instagram, Facebook, WhatsApp y Meta AI, y con el tiempo ampliaremos los beneficios a Edits, nuestros lentes con IA y más.
A principios de este año lanzaron los planes de producto individual de Meta One, Instagram Plus, Facebook Plus y WhatsApp Plus, que ofrecen nuevas funciones exclusivas que permiten mayor conexión y creatividad en Instagram y Facebook, y más organización y personalización en WhatsApp.
Estos planes registran una retención sólida y los seguiran mejorando. Instagram Plus incorporó recientemente fuentes personalizadas para mensajes directos e historias, notificaciones cuando ciertas personas ven tu historia, y vistas previas de mensajes directos. En Facebook Plus añadieron opciones de personalización para Messenger, más estadísticas de Reels y la expansión de las súper reacciones a Reels y publicaciones del feed. En WhatsApp Plus pronto probarán el almacenamiento para respaldos de chats y contenido multimedia, así como los Horarios de Concentración (Focus Schedules), que te ayudan a proteger el tiempo que más importa silenciando u ocultando chats según un horario.
Meta One te permite lograr aún más con los planes Core y Premium, que combinan las funciones de los planes de producto individual con un uso ampliado de IA, que requiere más capacidad de cómputo.
Esto significa más generación de contenido con Meta AI, incluida la creación y edición de imágenes y la generación de videos con la tecnología de los modelos Muse, y más uso de herramientas de IA dentro de las apps, como Restyle en Instagram.
Meta AI seguirá siendo gratuita para el uso cotidiano: Core y Premium son para quienes quieren aún más libertad creativa con estas herramientas de IA. En las primeras pruebas, más de la mitad de los suscriptores usaron tanto las funciones de IA como las de expresión en nuestros planes, y funciones de IA como Restyle y los efectos de voz en Instagram estuvieron entre las principales razones por las que las personas se suscribieron.
Hacer crecer una audiencia y manejar un negocio en redes sociales requiere trabajo constante: crear contenido, estar al pendiente de lo que está funcionando y destacar ante nuevas audiencias. Los planes de Meta One para creadores y negocios integran más herramientas profesionales e IA directamente en las apps que ya usa tu audiencia y tus clientes, para que puedas gestionar tu presencia sin tener que crear una nueva cuenta ni descargar una nueva app.
Meta One ofrece nuevas funciones que te ayudan a consolidar tu presencia y a convertir la atención en acción: un perfil mejorado que muestra tu sitio web, tus ubicaciones y lo que la gente dice de vos; un botón prominente de “Seguir” en tus Reels; e invitaciones para seguirte que se envían automáticamente a las personas que interactúan con tu contenido. Además, responde a tus clientes de día y de noche con capacidades ampliadas de Meta Business Agent.
Seguirán añadiendo funciones y habilidades del agente para ayudar a las pequeñas empresas y a los creadores con sus estrategias holísticas de marketing, operaciones de negocio, creación de contenido y optimización. Por ejemplo, pronto sumarán Edits Plus a Meta One, un nuevo plan de producto que ofrece más almacenamiento en la nube para sincronizar y acceder a tus proyectos desde distintos dispositivos, además de uso adicional del próximo asistente de Edits, que te ayuda a analizar tus estadísticas de Instagram y a generar nuevas ideas.
Los planes de Meta One ya están disponibles a nivel global y comienzan a partir de solo USD 1.49 al mes para productos individuales, USD 5.99 al mes para los paquetes individuales y USD 10.99 al mes para los paquetes de creadores y negocios.
Planes de producto individual:
Planes de paquete para personas y usuarios avanzados de IA:
Planes de paquete para negocios y creadores:
Los planes, beneficios, precios y disponibilidad pueden variar según la región, la app y la cuenta.