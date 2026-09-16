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Canelones de pollo cremosos: la receta fácil con salsa blanca que no vas a poder dejar de hacer

En esta receta, los canelones de pollo se preparan con masa casera, verduras, queso cremoso y salsa blanca.

En esta receta

En esta receta, los canelones de pollo se preparan con masa casera, verduras, queso cremoso y salsa blanca.

Los canelones de pollo cremosos son una opción ideal para preparar una comida casera, abundante y con mucho sabor. La combinación de panqueques caseros, verduras salteadas, queso y salsa blanca da como resultado un plato que termina en el horno con una cubierta dorada y gratinada.

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Ingredientes para hacer los canelones de pollo

Para la masa

  • 2 huevos
  • 1 taza de harina de todo uso (200 ml)
  • 1 ½ taza de leche
  • 2 cucharadas de aceite

Para el relleno

  • 650 g de pechuga de pollo
  • 2 cebollas
  • ½ morrón rojo
  • 1 diente de ajo
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Aceite para cocinar
  • Perejil fresco picado, a gusto
  • Tiras de queso cremoso o muzzarella

Para la salsa blanca

  • 70 g de manteca
  • 70 g de harina
  • 700 ml de leche caliente
  • Sal y nuez moscada, a gusto

Para gratinar

  • Queso rallado, a gusto
  • Pan rallado para la bandeja

Cómo hacer canelones de pollo cremosos

(La receta corresponde al canal de YouTube "La Rusa Cocina").

1. Preparar la masa de los panqueques

Colocar los dos huevos en un recipiente. Añadir la harina e incorporar de manera gradual la leche mientras se mezcla con un batidor de mano, hasta obtener una preparación homogénea y sin grumos.

Agregar las dos cucharadas de aceite y mezclar hasta integrar. Dejar reposar la masa durante 10 a 15 minutos, aunque también puede utilizarse inmediatamente.

Calentar una panquequera o sartén y lubricarla ligeramente con aceite. Verter un cucharón de masa y mover la sartén para distribuirla de manera uniforme.

Cocinar hasta que los bordes comiencen a desprenderse. Dar vuelta con cuidado y cocinar del otro lado. Repetir el procedimiento hasta terminar la masa.

Apilar los panqueques en un plato y cubrirlos con otro plato o papel film para evitar que se sequen.

2. Preparar el relleno

Calentar un poco de aceite en una olla o sartén. Condimentar las pechugas de pollo con sal y pimienta y cocinarlas a fuego medio hasta que estén bien doradas de ambos lados. Retirar y reservar.

En la misma olla, agregar un poco más de aceite e incorporar las cebollas, el morrón rojo y el ajo picados. Cocinar hasta que la cebolla esté blanda y transparente.

Desmenuzar o picar las pechugas cocidas y volver a incorporarlas junto con las verduras. Añadir la sal, la pimienta y el pimentón dulce. Mezclar bien y reservar.

3. Preparar la salsa blanca

Derretir los 70 gramos de manteca en una olla a fuego medio. Agregar los 70 gramos de harina y cocinar durante 2 a 3 minutos, revolviendo constantemente.

Incorporar de a poco los 700 ml de leche caliente, sin dejar de mezclar con un batidor de mano o una cuchara de madera para evitar la formación de grumos.

Condimentar con sal y nuez moscada a gusto. Continuar la cocción a fuego medio hasta que la salsa tome consistencia y espese.

4. Incorporar la salsa al relleno

Añadir aproximadamente dos terceras partes de la salsa blanca a la preparación de pollo y verduras.

Incorporar el perejil fresco picado y mezclar hasta integrar todos los ingredientes.

5. Armar los canelones

Extender un panqueque y colocar una porción del relleno en el centro. Añadir una tira de queso cremoso o mozzarella y cubrirla con un poco más de relleno.

Enrollar de manera firme para formar el canelón. Repetir el procedimiento con el resto de los panqueques y el relleno.

6. Hornear y gratinar

Cubrir la base de una asadera o fuente apta para horno con pan rallado.

Colocar los canelones en la fuente y cubrirlos con el tercio restante de salsa blanca. Distribuir por encima el queso rallado.

Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que el queso esté completamente derretido y la superficie quede dorada.

Servir los canelones calientes.

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