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Nuevos topes para SUAF: todos los beneficiarios que no cobrarán las asignaciones de ANSES

El organismo previsional oficializó las escalas que rigen desde este mes para empleados formales y monotributistas. Conocé los límites de cobro por grupo familiar, los montos por hijo y las causales de exclusión directa.

Nuevos topes de ingresos del SUAF: quiénes quedan excluidos de las asignaciones de ANSES

Nuevos topes de ingresos del SUAF: quiénes quedan excluidos de las asignaciones de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó las nuevas escalas y topes salariales que determinan quiénes mantendrán el cobro de las asignaciones familiares. El ajuste impacta de forma directa sobre los empleados registrados, monotributistas y beneficiarios del sistema previsional en todo el país.

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En septiembre de 2026, el tope individual de ingresos para cobrar el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) pasa a ser de $3.157.449, en tanto que el tope máximo del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) se fijó en $6.314.898, con la Asignación por Hijo básica ubicada en $77.025 para el primer rango.

¿Cuáles son los nuevos límites de ingresos para cobrar el SUAF en septiembre?

A través de la Resolución 260/2026, la ANSES aplicó una actualización del 2,11% sobre las escalas vigentes acorde al índice de inflación del mes de julio. Los límites de cobro quedan configurados de la siguiente forma:

  • Topes individuales: si un integrante supera los $3.157.449, la familia pierde el cobro del beneficio.

  • Topes familiares (IGF): la suma total de los ingresos del hogar no puede exceder los $6.314.898.

  • Requisito excluyente: deben cumplirse ambos topes en simultáneo; si un solo progenitor excede el límite individual, se excluye al grupo completo.

¿Qué trabajadores pierden el cobro de las asignaciones familiares de ANSES?

La exclusión del beneficio se ejecuta de forma automática ante los cruces de datos que realiza el organismo previsional. El derecho a cobro se interrumpe para las familias que superen los techos salariales considerando:

  • Sueldos brutos de trabajadores en relación de dependencia.

  • Rentas de referencia para trabajadores monotributistas y autónomos.

  • Haberes de jubilaciones, pensiones y prestaciones por desempleo.

  • Remuneraciones declaradas por personal de casas particulares.

¿Cuánto se cobra por Asignación por Hijo y Prenatal en septiembre de 2026?

El monto de la Asignación Universal por Hijo del SUAF disminuye progresivamente a medida que se incrementan los ingresos familiares declarados. Los valores por tramo quedan distribuidos así:

  • Primer rango de ingresos: $77.025 por hijo (y Prenatal).

  • Segundo rango de ingresos: $51.958 por hijo.

  • Tercer rango de ingresos: $31.427 por hijo.

  • Cuarto rango de ingresos: $16.217 por hijo.

  • Hijo con Discapacidad: $250.780 (Tramo 1), $177.412 (Tramo 2) y $111.970 (Tramo 3).

¿Cuáles son los montos de las Asignaciones de Pago Único en septiembre?

Las prestaciones que se pagan por única vez ante eventos familiares registrados también se incrementaron un 2,11% durante el período actual:

  • Asignación por Nacimiento: $89.782

  • Asignación por Matrimonio: $134.430

  • Asignación por Adopción: $536.774

En pocas palabras

  • Nuevos topes SUAF: El individual es de $3.157.449 y el familiar de $6.314.898 en septiembre de 2026.
  • Ajuste por inflación: Las escalas de asignaciones familiares se actualizaron un 2,11% según el índice de julio.
  • Montos por hijo: La Asignación por Hijo varía desde $77.025 hasta $16.217 según el rango de ingresos familiares.
Resumen generado por Thinkindot AI
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