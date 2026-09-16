Nuevos topes para SUAF: todos los beneficiarios que no cobrarán las asignaciones de ANSES

Sueldos brutos de trabajadores en relación de dependencia.

Rentas de referencia para trabajadores monotributistas y autónomos.

Haberes de jubilaciones, pensiones y prestaciones por desempleo.

Remuneraciones declaradas por personal de casas particulares.

¿Cuánto se cobra por Asignación por Hijo y Prenatal en septiembre de 2026?

El monto de la Asignación Universal por Hijo del SUAF disminuye progresivamente a medida que se incrementan los ingresos familiares declarados. Los valores por tramo quedan distribuidos así:

Primer rango de ingresos: $77.025 por hijo (y Prenatal).

Segundo rango de ingresos: $51.958 por hijo.

Tercer rango de ingresos: $31.427 por hijo.

Cuarto rango de ingresos: $16.217 por hijo.

Hijo con Discapacidad: $250.780 (Tramo 1), $177.412 (Tramo 2) y $111.970 (Tramo 3).

¿Cuáles son los montos de las Asignaciones de Pago Único en septiembre?

Las prestaciones que se pagan por única vez ante eventos familiares registrados también se incrementaron un 2,11% durante el período actual: