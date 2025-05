A Chiara Mancuso le preguntaron si fue la tercera en discordia entre Valentina Cervantes y Enzo Fernández: su fuerte reacción

Santiago Rivaroy le preguntó a la ex participante del reality si tuvo un romance con el futbolista surgido de River Plate y ella fue tajante en su respuesta.

"No, chicos... Cero, nada que ver, recién me entero", reaccionó Chiara Mancuso. Y luego aclaró sobre unos dichos que tuvo dentro de la casa y despertaron ese rumor.

"Yo hablé de que me gustaban los morochos de dientes blancos y lo relacionaron con eso y sí yo dije que he estado con jugadores, pero nunca me referí a ninguno. Eso es totalmente mentira", comentó Chiara Mancuso.

Cabe recordar que Valentina Cervantes y Enzo Fernández se separaron unos pocos meses y luego se reconciliaron. Chiara fue categórica y desmintió cualquier tipo de vínculo con el deportista.

"Es tremenda": Chiara Mancuso habló de su pelea con Luchi en Gran Hermano y le contestó a Lauty Gram

Claramente, la pelea entre Chiara Mancuso y Lucía Patrone en una de las fiestas de Gran Hermano 2024 (Telefe) marcó uno de los momentos más picantes de la actual edición, cuando la morocha le dijo en la cara que seguramente su novio, Lauty Gram, ya había vuelto con la China Suárez, su expareja.

Así las cosas, después que el cantante confiase la bronca que le generó esa situación y cuánto influyó su fandom para sacar a la morocha del juego, en las últimas horas Chiara recogió el guante e hizo su mea culpa.

Con una actitud mucho más pacífica que la que tenía dentro de la casa, Mancuso reveló detalles desconocidos de su relación con Luchi y su novio.

“Mi hermano es amigo de Lauty Gram y yo iba a salir a hablar y me dijo que no lo hiciera”, explicó de movida en Rumis, el programa de streaming de La Casa.

Y ante las preguntas de los integrantes del streaming, Chiara Mancuso explicó la situación. “Su novia, Luchi, que yo realmente la quiero mucho, es tremenda. Y ella a mi me la recontra boqueaba en la casa. Solo que, como Ulises y yo somos los malos de la película”.

En tanto, al referirse puntualmente a la pelea dentro de la casa, Chiara reconoció que estuvo mal.“Yo me hago cargo que estuve para la mier... Eso está muy mal. Me pasé, obvio, yo hasta se lo dije a ella”, admitió, al tiempo que tomó posición en la declarada guerra de Suárez y Nara.

“Aparte, yo soy team Wanda, partamos de esa base”, confió entre risas, y concluyó asegurando: “No sé qué pasan por la tele, pero sí me hago cargo de todo lo que hago mal. Pero en el momento fue chicanearla con algo... y la desestabilicé".