Le vaciaron la cuenta bancaria a Paula Bernini: cómo habría sido el hackeo, según un experto

Así las cosas, ya con Bernini y sus padres de regreso en Buenos Aires, en diálogo con TN, el especialista en ciberseguridad Julio López explicó de qué manera se podría haber producido el hackeo bancario y dio diferentes recomendaciones clave para evitar esta clase de estafas.

“Ningún banco ni fintech te va a llamar por movimientos extraños. Tampoco te van a pedir claves ni datos personales por mail, mensaje ni redes sociales”, explicó. Al tiempo que remarcó que incluso si una persona entrega su usuario y contraseña, no se puede vaciar una cuenta sin el token de seguridad.

Así, ante este tipo de delitos, López recomendó: “Cuando uno sufre una estafa debe hacer la denuncia ante la entidad financiera para que bloquee las cuentas. El reclamo se puede hacer por teléfono y el banco brindará un número para seguir el trámite”.

La semana pasada, en medio de sus vacaciones en Europa junto a sus padres Ana y Hugo, la periodista Paula Bernini relató en sus redes sociales el difícil momento que atravesó.

"1 de la mañana y no me puedo dormir porque no tengo buenas noticias", comenzó diciendo Bernini en sus historias de Instagram. "Vulneraron la seguridad de mi homebanking. Sí, me hackearon el homebanking, algo que yo no escuché nunca, porque supuestamente todo lo que es la seguridad de los bancos es efectiva", contó.

"En mi caja de ahorro, en pesos y en dólares, yo había depositado plata de mi papá también para poder pagar los gastos que hacíamos acá en Europa con las tarjetas", continuó la periodista de TN.

"Hoy me metí para poder pagar justamente las tarjetas y me di cuenta de que no tenía la plata. No puedo creerlo, porque siempre hablamos de que te pueden hackear determinadas plataformas, determinadas redes, pero el homebanking, la seguridad de un banco, no lo puedo creer", remarcó.

Luego, explicó: "Yo me di cuenta de que algo estaba pasando con mi homebanking, porque yo no me podía meter. De un momento a otro, no pude poner más mi clave de seguridad. Llamé al banco y me dijeron que me quede tranquila, que era un error de sistemas, que pruebe al otro día. Al otro día probé y no pude meterme. En ese momento recibí en mi mail una alerta de movimientos extraños. Llamé al banco y me dijeron que me quede tranquila, que era porque estaba haciendo gastos en dólares. Me quedé tranquila".

"Volví a llamar al banco para que me dieran una clave provisoria. Me dijeron que no podían, que tenía que hacer un reconocimiento facial, el reconocimiento facial no me lo tomaba. Bueno, hoy después de mucho insistir, cuando les dije que usen la plata de mi homebanking para pagar las tarjetas, me dijeron que la plata no la tenía, que me habían hackeado", siguió.

Además, Bernini sostuvo: "Esto no te arruina la vida, pero sí te hace pasar un mal momento, no está bueno. Y les voy a contar lo que verdaderamente me jodió".

"Se lo conté a mis viejos, no tendría que habérselos contado, porque se amargaron mucho. Porque mi papá se hace mucha mala sangre, este viaje se paga igual. De alguna manera, el viaje se va a pagar. Estamos en medio de un viaje que la estamos pasando maravillosamente y hay que seguir pasándolo así", cerró.