Alejandra Maglietti y las fotos más tiernas con la "presentación" oficial de su hijo Manuel

“Soy muy obsesiva con las cosas y en general que puede ser virtud o defecto. Trato siempre de ponerle un freno a mi ansiedad”, dijo Alejandra en diálogo con Caras.

Y reveló por qué esperó contar la feliz noticia de manera pública: “Quizás lo conté muy tarde por miedos que tenía, la edad y que después las cosas no salieran como esperaba y me generaba mucha ansiedad”.

“Cuando lo conté ya era indisimulable la panza. Por lo que me dijo el médico pesa 100 gramos más de lo que debería pesar para la edad estacional que tiene. Uno no se imagina que pasa tan rápido el tiempo”, continuó.

Sobre su experiencia con el embarazo, reconoció que el primer trimestre no le fue fácil: “Los síntomas no se me fueron, las náuseas todavía me agarran y hay días que todavía me siento mal y ya me acostumbré. Estoy aprendiendo a convivir con eso”, contó.

“Eran sensaciones nuevas que no tenía ni idea y me asustaba por cosas que por ahí no te cuentan de la maternidad. Mucho cansancio, náuseas, vómitos, sintiéndome mal muy seguido”, detalló Alejandra Maglietti sobre esos síntomas.

“Al mismo tiempo estar chequeando constantemente que está todo bien. La sobreinformación a veces no ayuda tanto entonces se ha ce medio difícil”, concluyó Alejandra Maglietti a pocas semanas de dar a luz.

Alejandra Maglietti dio a conocer el drama que sufre en el sexto mes de embarazo

Alejandra Maglietti está pasando por el momento más especial de su vida al transitar su primer embarazo, fruto de su relación con un abogado llamado Juan Manuel, a quien reserva de mostrar públicamente.

La panelista y abogada confesó el drama que vive en el sexto mes de embarazo a la espera de su hijo varón que se llamará Manuel y contó cómo buscó solucionarlo.

Al aire del programa de radio en el que trabaja junto a Lizy Tagliani, Maglietti dio detalles del particular momento que atraviesa por estos días y conmovió a los oyentes.

“Me duele la costilla, la espalda. Después de buscar un montón por internet y de fijarme en TikTok, Instagram y Google, encontré una almohada que tiene como una forma especial", comenzó su relato.

Y explicó sobre esos dolores físicos importantes que siente: "Es como que te metés adentro y como que te agarra bien la panza y la espalda, pero tenés que equilibrar todo y es un quilombo”.

Alejandra Maglietti contó el tip que implementó para poder pasar el dolor: "Me dolía tanto acá al costado que me metí una toalla enroscada en la espalda para que me quede la cintura derecha, porque si no es imposible”.