Quién es la modelo que habría detonado la separación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen en medio del Wandagate

Se trataría de una modelo con quien Jakob habría tenido un affaire en París mientras cubría a Icardi en su encuentro con la China Suárez.

Además de "campana" para su entonces cuñado, el ex de Zaira habría vivido su propia aventura, motivo por el cual la modelo tomó la decisión de separarse meses después.

"Zaira no quiere contar toda su vida, pero esa noche mientras él (Icardi) estaba con la China, el ex de Zaira estaba dándole a una modelo muy conocida, muy importante", indicó la panelista.

“Lo voy a decir porque ella está soltera… Es hermosa, divina y se llama Jime Buttigliengo”, agregó luego.

Por su parte, en 2022, tras salir su nombre como la tercera en discordia, Jimena Buttigliengo fue consultada por TN Show y negó cualquier tipo de vínculo con Jakob Von Plessen.

Yanina Latorre dio detalles de la dramática revinculación de Mauro Icardi con sus hijas: "Le tienen pánico"

En LAM (América TV), la panelista Yanina Latorre dio detalles de la revinculación de Mauro Icardi con sus hijas. Desde Estambul, Turquía, el futbolista hizo el lunes una videollamada con las niñas, quienes se encuentran en Buenos Aires con su mamá, Wanda Nara.

"Ayer tocaba la primera conversación para empezar a revincularse. Cuando estaban en la conversación, las nenas le pedían 'mostrame la casa, mostrame mi cuarto' y él no quería mostrarles los cuartos de ellas porque estaban instalados los hijos de la China", comenzó contado Yanina.

"Para las chicas eso es un drama. En un momento le dijeron a Icardi: '¿dónde están durmiendo los chicos de Eugenia?' Y él le dice 'en los cuartos de ustedes'. '¿Y por qué no están en los cuartos de invitados?', le preguntaron las chicas. 'Porque están muy apretaditos', le respondió el futbolista", detalló la comunicadora.

Además, la angelita relató que las hijas le pidieron al delantero de Galatasaray que les traiga algunos objetos de la mudanza: "Él le dijo 'yo la mudanza no se las voy a llevar, porque ustedes van a venir acá conmigo'. Las chicas le tienen pánico a la restitución internacional".

En otra parte, Latorre explicó sobre la conversación qur tuvo el deportista con sus hijas: "La doctora Matera está en la conversación, pero con la cámara tapada, como controlando sobre lo que están hablando. Cuando terminó la charla a él le pidió que por un tiempo dejara de subir contenido con los hijos de la China, porque las hijas no pueden estar con él por culpa de él. Él no está facilitando la revinculación, no cumple con lo que el juez y el ministerio pide".