María Fernanda Callejón sintió que le faltaron el respeto y explotó contra un notero mientras estaba con su hija: el video

Y mientras Callejón intentó evadir la entrevista, lo cierto es que el cronista la siguió hasta el ascensor del lugar e insistió con las consultas. "Pido por favor que respeten que está mi hija. Yo sé todo lo que se dice, pero mi hija no puede escuchar", argumentó ya molesta.

Así las cosas, entonces el periodista intentó consultarle por las versiones de separación de Fernando Gamboa, pero Callejón se fastidió más aún. “No quiero que me consultes nada. No quiero hablar de nada”, disparó cortante y remarcó: “No tengo ganas de hablar. ¿Les molesta? Los escándalos los inventan ustedes”.

Ante ese tenso ida y vuelta, el notero de Puro Show hizo mención de "las separaciones escandalosas" de la farándula incluyéndola a ella, lo que la hizo estallar furiosa: "Sos un irrespetuoso de mier... porque está mi hija. ¿Te podés ir, por favor? ¿O querés que llame a la seguridad?. Acá hay una niña menor, ¡tarado! ¡Te vas ya! Te dije que no te quería contestar porque estaba mi hija. ¿Cuál es la parte que no entendiste?. ¡Ahora sí pueden poner ‘La furia de María Fernanda Callejón’, imbéciles! Vayan a laburar, manga de sor...".

En medio de los rumores de crisis financiera y sentimental con su actual pareja, Fernando Gamboa, María Fernanda Callejón habló este lunes en Sálvese quien pueda (América TV) y protagonizó un fuerte cruce con Yanina Latorre.

"No, es todo mentira", aseguró la actriz sobre las supuestas cuotas que debe de su camioneta y agregó: "Mi camioneta está al día".

"Yo ya sé la data que tenés, es el pescadito podrido que mi ex está...", continuó y se atajó antes de que la conductora le hiciera alguna pregunta: "Dejame hablar. Yo tengo la mejor con vos. Más allá de algunas cosas que pasan por malentendidos".

"Vos hiciste una editorial enorme recién con toda la data de mierda que siempre te da mi ex, que es experto en difamarme permanentemente. Dicho esto, es muy doloroso que yo hable así del padre de mi hija, pero yo despecho cero, mi amor. ¿Por qué? Tengo una vida plena, tengo una hija hermosa, tuve una relación con mi Negrito hermoso, que ahora estamos distanciados por cuestiones logísticas, él se va afuera", siguió Callejón.

"¿No te separaste?", le preguntó Latorre. "¿Estás esuchando lo que dije? Estoy distanciada", le remarcó enojada. "Bueno, pero no te pongas agresiva, Fernanda. Te estoy preguntando para entender. Porque a veces el distanciamiento es total. Te separás cuando estás de novia", le respondió sin vueltas la rubia.

"Yo no estoy de novia, nunca estuve de novia. Novia, pareja, matrimonio, mi mujer, mi marido, son etiquetas que ya no utilizo. Nosotros somos compañeros de vida. Nosotros fuimos novios en los noventa", acotó María Fernanda.

Ahí, Latorre consideró picante: "Estás como hiper sensible, no se te puede preguntar nada". "Distanciada no es lo mismo que separada. Estás hablando acá con la protagonista", sostuvo la entrevistada.

"Es difícil dialogar con vos y soy clara para hablar. ¿Estás separada?", le repreguntó la comunicadora. "No, estoy distanciada. Se separan los matrimonios, los novios", le contestó. "No, pará. Eso es porque vos no querés aclarar", opinó Yanina.