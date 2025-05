Connie Ansaldi posó en ropa interior para mostrar su transformación y dejó una profunda reflexión

“Se escucha mucho la palabra soltar, soltar, soltar. Pero hoy quiero proponerles otra: ACEPTAR”, escribió. “Porque soltar no siempre implica aceptar. Y la diferencia es ENORME. Aceptar requiere otra musculatura emocional. Aceptar es flexibilidad. Es la certeza de que tal o cual cosa es, aunque no queramos. Es dejar de resistir”, reflexionó.

“Aceptar, para mí, es dejar ir una belleza visible, esa que me sostuvo y me validó tanto tiempo, para abrazar otra más sutil. Más etérea. Más profunda. Mi cuerpo fue durante años refugio y escenario. Un lugar donde encontrar validación, admiración, deseo”, expresó.

“¿Y por qué esta foto?, se estarán preguntando. Porque hoy mi gran desafío es aceptar que mi cuerpo cede al paso del tiempo. Aceptar que mi cintura -que siempre fue motivo de orgullo (¿por qué? Si ni siquiera la construí, solo me fue dada…)- se irá. Aceptar que mis piernas ya no serán torneadas, que mi busto no quedará elevado, que mi panza no será chata ni mis brazos se moverán sin eco”, explicó.

“Y sin embargo, me miro y todavía me veo hermosa. Y me dan ganas de congelar este instante… Antes de desaparecer. O de mutar. Porque mi verdadero desafío es este: Transformar mi mirada. Y seguir viendo belleza, en aquello que será“, concluyó.

connie ansaldi foto.png

Connie Ansaldi reveló por qué se alejó de los medios y cuál es el único programa que va

Meses atrás, Connie Ansaldi estuvo invitada a Noche al Dente, América Tv, y contó por qué se alejó de los medios hace ya un largo tiempo y contó cuál es el único programa de televisión al que va.

"Al único lugar que voy a LAM porque Ángel siempre se portó muy bien conmigo de toda la vida. Es un tipo con muchos códigos donde los códigos en el medio no abundan y me siento cómoda ahí, no me genera nada de presión", comentó Connie Ansaldi.

"Hace seis años dejé de trabajar en la tele. Me pasaba algo muy loco que incluso cuando trabajaba en la tele no me sentía parte de la tele", remarcó la ex panelista.

Y se sinceró sobre esa decisión de alejarse de los medios: "No estaba como en mi lugar. Nunca me sentí como en un hogar seguro, siempre algo me hacía ruido o quería algo más, de hecho siempre tenía mi agencia".

Connie habló con emoción de su madre, quien murió cuando ella tenía 21 años, y recordó que su mamá escribió en un papel que encontró hace poco: "Constanza es emprendedora". "Siempre fui emprendedora y me las ingeniaba para ganar dinero", enfatizó.

Y en cuanto a las críticas y polémica con CUX, su app de salud mental, Connie explicó: "Lo difícil del ignorante es cuando quiere permanecer en la ignorancia, eso es lo peligroso. Hay un equipo gigante interdisciplinario. Contesta una inteligencia artificial que está especialmente programada para que pueda validar lo que te pasa y dar una respuesta que a vos en ese momento te sirva y te contenga. El deporte es una terapia y poder hablar de lo que nos pasa también vinculada por poder poner en palabras las emociones".